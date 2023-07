Seno, quali sono le caratteristiche ideali? Lo studio

Com'è fatto un seno ideale? Uno studio pubblicato sulla rivista Plastic and Reconstructive Surgery — Global Open, condotto da ricercatori della New York University Langone Health e dell’University of California, ha determinato le caratteristiche anatomiche ed estetiche del seno apprezzate dalla popolazione generale tramite un sondaggio.

In particolare, gli studiosi hanno scoperto che i seni di dimensioni moderate con un volume maggiore nella metà superiore hanno ottenuto punteggi migliori rispetto ad altri.