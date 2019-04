Le mosse vincenti per avere un seno perfetto

Piccola guida per un seno perfetto Un seno alto e sodo ' un dono di natura e della gioventù, ma ci sono strategie per conservarlo a lungo al meglio della forma. Istockphoto 1 di 8 scegli il reggiseno giusto per la tua forma e la tua taglia. Istockphoto 2 di 8 Evita i cambiamenti di peso e i dimagrimenti troppo veloci. Istockphoto 3 di 8 Conserva una corretta postura Istockphoto 4 di 8 L'allenamento: la plank e le flessioni sulle braccia (push up) migliorano la tonicità dei pettorali. Istockphoto 5 di 8 Il freddo tonifica i tessuti e migliora la circolazione. Istockphoto 6 di 8 Regalati qualche minuto di auto massaggio. Istockphoto 7 di 8 Smetti di fumare ed evita il fumo passivo. Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

IL REGGISENO – E’ il primo alleato di un “lato A” in ottima forma. Il reggiseno giusto è preferibilmente in fibre naturali, in grado di fornire un supporto adeguato ed è particolarmente importante se abbiamo un decolleté prosperoso. Assicuriamoci di scegliere la forma e la taglia corretta, come abbiamo spiegato nella nostra piccola guida al reggiseno ideale e non dimentichiamo di indossare biancheria pensata per lo sport se ci alleniamo in palestra o all’aria aperta. E’ invece opportuno liberarsi del bra quando si dorme o anche, ogni tanto, sotto i normali vestiti, se ci sentiamo a nostro agio. La pelle avrà modo di respirare e la muscolatura che sostiene il seno sarà costretta a lavorare di più e a mantenersi tonica.



I CAMBIAMENTI DI PESO – Il seno è composto da una certa percentuale di tessuto adiposo e quindi risente molto delle fluttuazioni di peso corporeo. La sua bellezza è una ragione in più per curare la nostra alimentazione, mantenendosi nei limiti del peso forma. Meglio anche evitare i dimagrimenti repentini e le diete troppo restrittive: il nostro seno sarà una delle prime cose a “sgonfiarsi”, con il rischio di ritrovarlo cadente e senza tono.



LA POSTURA - Assumere una posizione corretta è fondamentale non solo per avere un seno tonico e alto, ma per la buona salute e il benessere della schiena e della colonna vertebrale. Prendiamo l’abitudine di sorvegliare le posizioni che assumiamo durante la giornata: se passiamo molto tempo alla scrivania o davanti al computer, ricordiamoci di fare una pausa di quindici minuti ogni due ore di lavoro, necessaria anche per il benessere degli occhi. Approfittiamo di ogni occasione per sgranchirci e camminare, in modo da evitare l’irrigidimento muscolare.



FITNESS E SPORT – Anche il seno beneficerà di una maggiore tonicità del nostro fisico, risultato di una sana e regolare attività sportiva. Se frequentiamo una palestra, posiamo chiedere all’istruttore di inserire nella nostra scheda di allenamento alcuni esercizi specifici per la tonificazione dei pettorali. Se vogliamo fare qualche esercizio anche a casa, senza attrezzi, possiamo metterci in posizione di plank (a pancia in giù, mani appoggiate a terra all’altezza delle spalle, braccia tese e corpo in linea, sostenendosi sulle mani e sulle punte dei piedi) o eseguire dei push up (dalla posizione di plank si piegano le braccia fino a sfiorare il pavimento e poi ci solleva fino a stendere le braccia). Ricordiamo poi che il nuoto è un ottimo esercizio per rinforzare i pettorali, nel quale all’attività sportiva si associa l’azione di linfodrenaggio esercitata dall’acqua.



GHIACCIO – Non tutte reggono il contatto con il freddo estremo di un impacco di ghiaccio, ma se riusciamo a resistere per qualche minuto otterremo una rivitalizzazione della circolazione sanguigna e una migliore ossigenazione dei tessuti. Se ci sembra troppo, abituiamoci almeno a fare l’ultimo passaggio della doccia sotto l’acqua fresca, se non fredda: soffriremo forse un po’ le prime volte, ma quando ci saremo abituate, ci darà una sferzata di energia e migliorerà la circolazione e la tonicità dei tessuti.



IDRATAZIONE E MASSAGGIO – La pelle del seno, come quella del viso e del corpo in generale per avere un aspetto sodo e compatto deve essere correttamente idratata. Assicuriamoci innanzi tutto di bere a sufficienza durante il giorno: i classici due litri (otto bicchieri), sono l’ideale, salvo diversa indicazione del medico. Quando ci mettiamo la crema sul corpo, dopo la doccia, regaliamoci un piccolo massaggio al seno, da effettuare sempre a mano aperta e con delicatezza: sostenendo il seno con una mano, passiamo l’altra con movimenti circolari, prima da un alto, poi dall’altro, disegnando una forma a otto. Per il massaggio possiamo adoperare l’olio di mandorle dolci, oppure l’olio di Argan o quello di jojoba.



STOP AL FUMO – Oltre a nuocere in moltissimi modi a tutto il nostro organismo, il vizio della sigaretta contribuisce al rilassamento dei tessuti del seno, contribuendo a renderlo cadente. Il fumo rende meno elastica la pelle perché diminuisce la quantità di collagene e compromette la circolazione del sangue.