Pet Astrology: l'Oroscopo di luglio per il cane

Il mese di luglio 2023 sarà particolarmente eccitante per i nostri amici a quattro zampe: Marte sarà nel Segno del Leone fino al giorno 10 e lascerà poi il posto a Mercurio (che prima transitava nel Segno del Cancro). Il bisogno di coccole e di attenzioni dei nostri cuccioli sarà fortissimo, soprattutto perché si renderanno conto delle tante distrazioni estive che ci tengono con lo sguardo distante da loro. Venere in Leone li renderà estremamente affettuosi e temerari. Bisognerà controllarli attentamente quando si metteranno a correre in spiaggia, in un bosco o in un parco. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i nostri cagnolini.

ARIETE - Luglio sarà un mese entusiasmante per te. Fino al 10, probabilmente, Mercurio ti darà poche possibilità di divertirti, ma poi tutto cambierà e potrai andare in vacanza con i tuoi padroncini in località da urlo, dove farai amicizia con tanti bambini e potresti anche incontrare una dolce cagnolina in calore. Sarà davvero molto difficile tenervi lontani.

TORO - Il clima caldo dell’estate non ti aiuta a rilassarti e molto spesso ti ritroverai in casa da solo perché i tuoi padroncini sceglieranno di frequentare locali dove non ti possono portare. Marte, per fortuna, cesserà di essere disarmonico dal giorno 10 e potrai recuperare un po’ delle energie perse nell’ultimo mese. Giove ti sosterrà sempre e comunque.

GEMELLI - Se desideri divertirti e vivere nuove esperienze emozionanti, devi sperare che i tuoi padroncini ti portino in vacanza con loro prima del 10 del mese. Poi, Marte diverrà dissonante nei tuoi confronti e inizierai ad avvertire il peso del caldo che si respira dentro casa. Non sarai particolarmente socievole e ringhierai a chi non conquisterà la tua simpatia.

CANCRO - Marte nel tuo Segno nei primi giorni del mese ti renderà euforico e iperattivo. Sarai sempre in movimento e il rischio di rompere qualche oggetto per casa sarà veramente molto alto. Non si capisce il perché, ma sarai anche più goloso del solito e troverai tanti modi diversi per far capire a tutti che gradiresti che la tua ciotola sia sempre colma.

LEONE - L’estate riesce sempre a regalarti piacevoli sorprese e, con Venere nel tuo Segno per tutto il mese, ti sentirai costantemente amata e coccolata non solo dai tuoi padroncini, ma anche da tutti coloro che ti incontreranno per strada o in spiaggia o mentre aspetti fuori dal supermercato col guinzaglio legato ad un paletto. Sei bello e irresistibile.

VERGINE - L’ingresso di Marte nel tuo Segno, il giorno 10, darà una svolta alla tua estate e ti darà una nuova energia vitale per vivere giornate appassionanti e avventurose. Ti si vedrà spesso allegro e scodinzolante mentre accoglierai gli ospiti che arrivano a casa. Venere ti renderà anche particolarmente premuroso e protettivo con la tua famiglia.

BILANCIA - Il tuo desiderio più grande per quest’estate è che i tuoi padroncini ti portino in vacanza in qualche località turistica movimentata, dove potrai fare nuove amicizie con bambini o altri cagnolini che saranno euforici e felici quanto te. Marte in Vergine, dal giorno 10, potrebbe portare un piccolo calo di energia che dovresti tenere a bada.

SCORPIONE - Sia Venere che Marte ti saranno ostili nel mese di luglio, ma almeno Marte leverà il disturbo dopo i primi dieci giorni del mese. Ti sentirai stanco, spossato e affaticato. Il veterinario non saprà sempre come aiutarti e non ti farà piacere andare a fargli visita quando vorresti semplicemente stare in pace nella tua cuccia. Qualcuno ti coccolerà.

SAGITTARIO - Sei un cagnolino movimentato ed è difficile vederti stare fermo. Ovunque ti si lasci, fai rumore per far capire a tutti che ci sei e che vuoi essere notato. Venere ti renderà particolarmente simpatico e dolce. Marte, invece, entrerà in Vergine il 10 luglio e ti costringerà a fare una pausa per evitare di star troppo male fisicamente. Coraggio!

CAPRICORNO - Attendi con gioia l’ingresso di Marte in Vergine e speri che i tuoi padroncini desiderino portarti con loro in vacanza. Sarà divertente viaggiare in nave o salire su un aereo. Ti rivelerai un cagnolino mansueto, disciplinato e soprattutto ubbidiente. Soltanto nei primi giorni del mese Mercurio ti farà abbaiare a tutti gli sconosciuti che incontrerai.

ACQUARIO - Il mese di luglio non sarà particolarmente eccitante per te. Dal giorno 10, però, Marte non sarà più dissonante e recupererai parte dell’energia dispersa nelle settimane precedenti. Nessuno vuole liberarsi di te e, se desideri ricevere più coccole e attenzioni, dovresti imparare anche tu a essere più dolce, tenero e mansueto con i tuoi cari.

PESCI - Sei un cagnolino molto dolce, ma anche tu hai i tuoi momenti negativi e, con Marte in Vergine, questi attimi diventeranno sempre più frequenti. Non gradirai di essere accarezzato da chiunque, specialmente se la temperatura sarà eccessivamente calda o se sarai particolarmente affamato. Hai bisogno di relax, pace e tanta tranquillità.