Pet Astrology: l'Oroscopo di marzo per il tuo cane

Vivacità e allegria per i nostri teneri amici a quattro zampe: per loro sono in arrivo tante belle novità

Il mese di Marzo sarà un mese allegro e spensierato per i nostri amici cani, perfetto per la primavera in arrivo.

Ecco dunque, Segno per Segno, cosa hanno in serbo le Stelle per i pelosetti di casa.

ARIETE

Marzo sarà un mese allegro e spensierato per te. Marte in Gemelli per gran parte del mese favorirà lunghe passeggiate all’aria aperta e ti farà fare amicizia con i cagnolini più simpatici del quartiere. A fine mese, con Marte dissonante, dovrai fare attenzione a non rotolarti in posti troppo pericolosi. Evita, almeno per questo mese, di finire dal veterinario.



TORO

Mercurio, nella prima metà del mese, ti renderà particolarmente vivace, allegro e socievole. Ti divertirai a raccogliere le palline che ti lanceranno da tutte le parti e che riporterai indietro con grande entusiasmo. Venere dal 17 sarà nel tuo Segno e ti renderà particolarmente tenero e desideroso di coccole, che sicuramente riceverai in abbondanza.



GEMELLI

Con Mercurio in aspetto dissonante nella prima metà del mese, sarai agitato e nervoso. Ti metterai ad abbaiare ogni volta che qualcuno oserà invadere i tuoi spazi dentro casa. Saturno potrebbe portare cambiamenti importanti nella routine quotidiana e ti dispiacerà vedere che i tuoi padroncini non abbiano più tanto tempo per prendersi cura di te.



CANCRO

Prima Venere e poi Mercurio in aspetto dissonante renderanno il mese di marzo più turbolento del previsto. Ti ritroverai costretto a stare in casa quando vorresti correre nei prati e ti verrà impedito di dormire nel divano o ai piedi del letto dei tuoi padroncini. Alla fine del mese, con Marte nel tuo Segno, potresti diventare un po’ aggressivo.



LEONE

I tuoi migliori alleati questo mese saranno Giove, Venere e poi Mercurio. L’idea di un viaggio con i tuoi padroncini sarà molto allettante e ti divertirai a viaggiare in treno, in nave o in aereo, dove riceverai i complimenti e le carezze di tanti bambini che rimarranno affascinati dai tuoi occhioni dolci. Godrai di tante coccole e tanta tenerezza.



VERGINE

Mercurio in opposizione fino al 20 e Marte dissonante fino al 25 renderanno il mese abbastanza agitato e ti metteranno in difficoltà in tante situazioni in cui non ti renderai conto dei pericoli che corri. Non servirà abbaiare e nemmeno mordicchiare il divano o i cuscini delle sedie del salotto. Questi comportamenti ti porterebbero dritto ad essere punito.



BILANCIA

Marte sarà un ottimo alleato per quasi tutto il mese e ti renderà iperattivo. Con Venere e poi Mercurio in opposizione, però, non è detto che tu riesca sempre a mantenere l’equilibrio e la pace intorno a te. Sarai poco disciplinato e spingerai i tuoi padroncini a tenerti chiuso nel balcone di casa per non fare troppo disordine dentro casa.

SCORPIONE

Non avendo il dono della parola, non ti resterà che usare i tuoi occhioni dolci per far capire ai tuoi padroncini di cosa hai bisogno. Nella seconda metà del mese, però, dovrai fare i conti con Venere in opposizione e non ti sentirai abbastanza amato o coccolato da chi vive con te. Non essere scontroso. Le carezze arriveranno molto presto.



SAGITTARIO

Marte in Gemelli ti renderà ancora irrequieto per quasi tutto il mese. Inoltre, con Saturno in Pesci, dovrai fare i conti con alcuni cambiamenti domestici che ti renderanno ancora più nervoso. In caso di trasloco, farai spesso i capricci perché non ti troverai subito a tuo agio nella nuova abitazione. Per ora non sono previsti viaggi per divertirti.



CAPRICORNO

Venere nella prima metà del mese non ti renderà sicuramente il cagnolino più dolce del mondo e tenderai a scappar via ogni volta che vedrai qualche bambino che vuole baciarti o stringerti forte a sé. Dopo il 17, diventerai un po’ più tenero, ma non è detto che riceverai le stesse attenzioni di prima. A fine mese ti sentirai un po’ abbattuto.



ACQUARIO

Marte in Gemelli ti darà tantissima energia e ti renderà il cagnolino più giocherellone del quartiere. Ti divertirai a correre, saltellare e scodinzolare ogni volta che incontrerai bambini o adulti che ti staranno simpatici. Dopo il 17, però, Venere porterà qualche tensione dentro casa e non è escluso che tu faccia qualche dispetto per vendetta.



PESCI

Il mese di marzo sarà caratterizzato da alti e bassi. Marte, infatti, ti renderà spesso nervoso e agitato. Mercurio, invece, porterà buonumore e allegria anche nei momenti di maggior difficoltà. Inizierai a riprenderti del tutto soltanto alla fine del mese. Marte entrerà in Cancro e ti farà recuperare le energie che hai perso nei mesi scorsi.