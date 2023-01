Pet Astrology: l'Oroscopo di gennaio per il cane

Venere in Acquario per quasi tutto il mese ricorderà a tante persone che il cane è il miglior amico dell’uomo. Spinti da quest’emozione, i proprietari di tanti cani decideranno di dare ancora maggiori attenzioni ai loro amici a quattro zampe. Marte non farà mancare quel pizzico di frenesia che spingerà i vicini di casa a lamentarsi per gli abbai notturni. Mercurio riporterà ordine e disciplina nelle case dove tanti cuccioli non hanno ancora compreso il loro ruolo. Segno per Segno, scopriamo cosa ha in serbo l’Oroscopo per i nostri simpatici amici pelosi.

ARIETE - Mercurio in aspetto dissonante ti renderà irrequieto tutte le volte che i tuoi padroncini ti trascureranno a causa delle loro continue riunioni di lavoro. Speravi che con lo smartworking ti avrebbero dedicato più tempo. Venere, in ogni caso, ti fa fare amicizia con nuovi bambini o altri cagnolini del quartiere. Con loro sei sempre allegro e vivace.

TORO - Mercurio sarà il miglior alleato per te nel mese di gennaio. Ti renderà socievole con gli sconosciuti incontrati per strada, che si fermeranno per darti una carezza e per ricordarti quanto sei simpatico e carino. Con Venere dissonante, invece, ti sentirai un po’ trascurato da alcune persone che ti impediranno di fare tutto quello che vuoi dentro casa.

GEMELLI - Gennaio per te sarà un mese esilarante e lo trascorrerai spesso in viaggio o a passeggio con i tuoi padroncini, che ti mostreranno al mondo come se fossi il bene più prezioso che hanno. Ti sentirai amato, coccolato, a volte anche troppo. Vederti scodinzolare per casa sarà una gioia per chi arriverà e sarà accolto dal tuo dolce e tenero musetto.

CANCRO - Il fatto che tu ringhi a chiunque osi avvicinarsi troppo a te può significare che sei troppo stressato oppure che hai paura di essere accarezzato e sballottato da una parte altra, quando invece avresti soltanto bisogno di riposare nella tua cuccia. Non avrai sempre voglia di giocare, soprattutto con alcuni bambini che non capiscono che non sei un giocattolo.

LEONE - L’inverno non è sicuramente la tua stagione preferita. Il tuo morbido pelo, infatti, non sarà sufficiente per non farti sentir freddo, soprattutto quando verrai lasciato in terrazza o sul balcone perché i tuoi padroncini ospiteranno qualcuno che ha paura o è allergico ai cani. Queste situazioni ti tolgono entusiasmo e ti spingono a mordicchiare di tutto.

VERGINE - Con Mercurio in Capricorno, a gennaio sarai particolarmente allegro, vivace, desideroso di giocare sempre con chiunque abbia il desiderio di stare un po’ in tua compagnia. Marte in aspetto dissonante, però, continuerà a portare piccoli problemi di salute, che se non affrontati subiti, potrebbero lasciare spiacevoli conseguenze. Il veterinario ti aspetta.

BILANCIA - Mercurio in aspetto dissonante porterà qualche cambiamento dentro casa che non sarà di tuo gradimento. La cosa positiva è che, per farsi perdonare da te, i tuoi padroncini saranno particolarmente affettuosi, ti lasceranno trascorrere tanto tempo sul divano o a letto insieme a loro e ti porteranno a passeggio nei parchi o nelle vie più belle della città.

SCORPIONE - Vivere con dei padroncini che litigano sempre o che sono in fase di separazione non sarà affatto facile per te e ti ritroverai immerso in un’atmosfera pesante, dove non ti sentirai nemmeno particolarmente energico. Per attirare l’attenzione non sarà sufficiente abbaiare. Evita di distruggere le decorazioni natalizie che sono ancora sparse per casa.

SAGITTARIO - Con Marte dissonante per tutto il mese, continuerai a sentirti poco in forma e molto spesso, durante le lunghe passeggiate coi tuoi padroncini, andrai in affanno. Evita di mangiare qualsiasi cosa trovi per strada e adattati alle pietanze che verranno cucinate appositamente per te, per farti recuperare energia. Venere porterà comunque momenti di svago.

CAPRICORNO - Mercurio nel tuo Segno per tutto il mese di gennaio ti renderà una trottola. Non starai mai fermo, né fuori né dentro casa. Sarà impossibile non notarti, anche perché stupirai chiunque con la tua intelligenza. Sarebbe bello se potessi parlare perché avresti tante cose interessanti da dire. Per ora, ti limiti a farle capire con il tuo sguardo dolce e furbetto.

ACQUARIO - Il fatto che tu sia un cagnolino dolce e silenzioso non significa che non sia anche energico e vivace. Con Venere e Marte favorevoli, infatti, sarai sempre in grado di migliorare l’umore di chiunque avrà la fortuna di trascorrere un po’ di tempo per te o incontrarti per strada. Il tuo buffo musetto sorridente spingerà i tuoi padroncini a riempirti di baci.

PESCI - Nonostante il disordine e la confusione che ci saranno dentro casa, questo mese riuscirai a non essere troppo nervoso grazie all’intervento di qualche amico di famiglia che si renderà disponibile per tenerti qualche giorno a casa sua o per portarti a fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Emani dolcezza e sei di una tenerezza infinita.