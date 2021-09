Pet Astrology: l’Oroscopo di settembre per il tuo cane

Mercurio in Bilancia renderà il mese di settembre particolarmente divertente e piacevole per i nostri amici a quattro zampe . Marte sarà in Vergine nella prima metà del mese e poi si sposterà anche lui nel Segno della Bilancia: dopo alcune giornate in cui la disciplina sarà irrinunciabile, qualche cucciolo inizierà ad innervosirsi e a diventare meno allegro e pimpante. Scopriamo che cosa ha in serbo l’Oroscopo per i cani di ogni Segno Zodiacale!

ARIETE - Le tensioni si faranno sentire con forza nel mese di settembre e sarai dispettoso con chiunque osi invadere i tuoi spazi o chiederti di giocare quando vuoi semplicemente riposarti nella tua cuccia. Riuscirai a stare tranquillo soltanto in compagnia di poche persone che ti coccolano con dolcezza da quando eri un piccolo cucciolo che non ringhiava.



TORO - Settembre sarà un mese importante per la tua salute e le visite dal veterinario potrebbero diventare più frequenti. Dovresti essere felice che i tuoi padroncini si prendano tanta cura di te. La prima parte del mese, con Marte in Vergine, sarà più dinamica della seconda e dovresti approfittarne per correre felice ogni volta che ti trovi in un parco.



GEMELLI - Mercurio in Bilancia renderà il mese particolarmente gioioso e divertente. Nonostante Marte ti renda poco energico fino al 15, potrai divertirti e rilassarti con i tuoi proprietari e con tutti i nuovi amici che incontrerai durante le tue lunghe passeggiate. Sarà divertente anche vederti innamorato di una cagnolina molto simpatica del tuo quartiere.



CANCRO - Restare per tanto tempo rinchiuso in casa sarà una vera tortura per te questo mese. Ti sentirai un po’ frenato nelle tue manifestazioni d’affetto, ma dopo il 10 del mese Venere ti consolerà con le coccole di un bambino, che si prenderà cura di te con grande amore e dolcezza. Una visita dal veterinario ti renderà più irrequieto del solito.



LEONE - I Pianeti in Bilancia renderanno il mese di settembre particolarmente movimentato e spensierato. Tuttavia, dopo il 10, dovrai fare i conti con l’aspetto dissonante di Venere, che ti costringerà a sopportare le liti in casa dei tuoi proprietari. Evita di abbaiare in orari inconsueti e, se ti fanno proprio spaventare, rifugiati pure nella tua cuccia.



VERGINE - Marte nel tuo Segno ti farà iniziare il mese con una grande carica vitale addosso. Sarai iperattivo e probabilmente questo sarà anche il motivo per cui avrai costantemente fame. I tuoi padroncini si sentiranno sicuri al tuo fianco e si divertiranno a giocare insieme a te e a rincorrerti al mare o nei parchi più belli della città in cui vivi.



BILANCIA - Mercurio nel tuo Segno ti renderà indiscutibilmente il cagnolino più simpatico dello Zodiaco per tutto il mese. Sarà divertente vederti scodinzolare felice o andare alla ricerca di coccole non solo dai tuoi proprietari, ma anche da perfetti sconosciuti che attireranno la tua attenzione. Marte, dal 15, ti farà sentire ancora più vivace e grintoso.



SCORPIONE - Sei un cagnolino molto diffidente e, con tanti Pianeti in Bilancia, questo mese non darai confidenza a nessuno. Anche quando ci saranno degli ospiti a casa, tenderai a stare in disparte e ad osservare la situazione. Il 10 del mese Venere sarà nel tuo Segno e ti renderà più desideroso di coccole e tenerezza. Quando vuoi, sai essere molto dolce.



SAGITTARIO - Fare amicizia con te è abbastanza semplice. Sei un cane socievole e dai confidenza anche agli estranei che ti fanno qualche carezza. Con Marte in Vergine fino al 15 del mese, però, dovrai fare attenzione al cibo che ti proporranno persone che non hai mai visto prima. Se non vuoi finire dal veterinario, cerca di essere meno ingenuo. Tutti ti vogliono bene.



CAPRICORNO - Se sarai nervoso per gran parte del mese, sarà sicuramente a causa del transito di tanti Pianeti in Bilancia. Non ti sentirai abbastanza considerato dai tuoi proprietari, che si dedicheranno quasi esclusivamente al loro lavoro. Con Venere in Scorpione, dal 15, c’è la possibilità che qualche amico di famiglia di prenda in casa con sé per qualche giorno.



ACQUARIO - Qualcuno sostiene che tu non sia un semplice cagnolino, ma che abbia dei modi di fare umani. Effettivamente, il tuo sguardo è molto comunicativo e sembra che tu comprenda alla perfezione tutte le situazioni che vivi. I Pianeti in Bilancia ti renderanno vispo e allegro e, con un pizzico di fortuna, potresti anche riuscire ad andare in vacanza.



PESCI - Questo mese sarai il cagnolino più malinconico della Zodiaco. La prima parte del mese sarà un po’ sottotono perché Marte in Vergine ti toglierà energia e ti fare perdere tempo a litigare con prepotenza con altri cagnolini del tuo quartiere. Venere in Scorpione invece ti addolcirà con le tenere coccole di una bambina che ti vuole molto bene.