Pet Astrology: l'Oroscopo di gennaio per il tuo cane

Per quasi tutto il mese, Mercurio sarà in Acquario e Marte in Sagittario. Poi entrambi si sposteranno in Capricorno, Segno in cui transiterà Venere per l’intero mese. Per i nostri amici a quattro zampe non ci saranno grosse difficoltà: saranno vivaci e allegri, dolci e teneri, ma scapperanno di fronte alle eccessive coccole che riceveranno da parte di qualche bambino un po’ indisciplinato. Segno per Segno, scopriamo cosa dice l’ Oroscopo per i cani dello Zodiaco!

ARIETE - Questo mese sarai circondato da tanti cagnolini del quartiere che vorranno giocare con te, ma tu sentirai la mancanza soltanto di uno che non vedi da tantissimo tempo. Ecco perché sarai irrequieto. Con Marte in Sagittario, però, le energie non mancheranno e spesso verrai pure sgridato dai tuoi padroncini perché abbaierai in momenti inopportuni.

TORO - Con Mercurio in Acquario per gran parte del mese, dovresti fare attenzione a come corri in giro per casa perché potresti farti male, rovinando qualche mobile o soprammobile a cui sono affezionati i tuoi padroncini. Con Venere in Capricorno, sicuramente non verranno mai a mancare coccole o carezze da chi ti vuole sinceramente un gran bene.

GEMELLI - Marte in opposizione ti renderà irrequieto per gran parte del mese. Ringhierai a tantissime persone che non conosci e che si avvicineranno a te per accarezzarti per strada. Preferisci dare confidenza soltanto ai membri della famiglia oppure a qualche bambino che frequenta il parco dove solitamente fai le tue lunghe passeggiate pomeridiane.

CANCRO - Con Venere in opposizione, non ti sentirai abbastanza coccolato questo mese e ti torneranno in mente i momenti del passato trascorsi al canile. Hai paura di essere nuovamente abbandonato ed è per questo che ogni tanto sembri dispettoso nei confronti dei tuoi padroncini. Non abbatterti e considerati fortunato per avere una cuccia al caldo.

LEONE - Mercurio in Acquario per quasi tutto il mese ti renderà fin troppo movimentato e ti farà combinare dei pasticci per casa o nel giardino dei tuoi vicini. Evita di distruggere i fiori che sono stati curati con tanto amore. Ciò che ti farà più innervosire questo mese sarà vedere i tuoi padroncini trascorrere tanto tempo a lavorare senza considerarti.

VERGINE - Con Marte in aspetto disarmonico, questo mese ti sentirai a disagio nel trascorrere troppo tempo chiuso dentro casa e cercherai di far comprendere ai tuoi proprietari che vorresti fare tante passeggiate all’aria aperta. Con Venere in Capricorno saprai sicuramente come farti capire con i tuoi occhioni dolci. Adori quando i bambini ti coccolano.

BILANCIA - Venere in Capricorno questo mese ti renderà un cagnolino schivo e diffidente. Non avrai voglia di giocare o lasciarti accarezzare da persone che non conosci e che istintivamente non ti piacciono (soprattutto se si tratta dei nuovi fidanzati o fidanzate dei tuoi proprietari). Mercurio ti renderà allegro e spensierato soltanto al parco con i tuoi amici.

SCORPIONE - Trovi veramente buffo che i tuoi proprietari ti facciano fare delle videochiamate con qualche membro della famiglia che è dovuto partire per motivi di lavoro. Gennaio sarà un mese divertente, ma Mercurio in Acquario porterà dei cambiamenti domestici che ti destabilizzeranno, soprattutto se sarai costretto a dormire in un altro angolo della casa.

SAGITTARIO - Con Marte nel tuo Segno per quasi tutto il mese, sarai iperattivo e sarà difficile per i tuoi proprietari occuparsi di te quando saranno stanchi o vorranno riposare. Saprai farti perdonare con il tuo caloroso affetto. Vederti scodinzolare per casa sarà buffo e dolce allo stesso tempo. Evita di distruggere le pantofole dei tuoi coinquilini umani.

CAPRICORNO - Con Venere nel tuo Segno per tutto il mese, sarai un cagnolino particolarmente elegante e ti sentirai a tuo agio quando i tuoi padroncini ti faranno indossare dei simpatici cappottini per portarti a passeggio per strada. Marte ti renderà un po’ diffidente nei confronti di chi ti offrirà da mangiare senza averti prima conosciuto e coccolato un po’.

ACQUARIO - Sei un cagnolino un po’ viziato e questo mese imporrai ai tuoi proprietari di portarti al parco in determinati orari. Del resto, sei il capo banda di un gruppetto di cagnolini che fanno divertire tutti i bambini del quartiere. Venere ti esorta a lasciarti coccolare da una bambina che, purtroppo, non ha ancora un cucciolo che viva a casa con lei.

PESCI - Con Marte in aspetto dissonante per gran parte del mese, sarai spesso stanco e avrai bisogno di dormire e riposarti nella tua cuccia anche quando in casa ci saranno delle feste o delle riunioni familiari. Venere ti farà sentire avvolto dal calore di tanti amici che ti coccoleranno fino al punto di vedere un sorriso nel tuo bellissimo musino.