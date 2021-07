Pet Astrology: come sarà il mese di luglio per il tuo cane 

Venere e Marte apriranno luglio dal Segno del Leone, ma entro la fine del mese si trasferiranno entrambi nel Segno della Vergine: l’entusiasmo e l ’euforia estiva dei nostri amici a quattro zampe lascerà inevitabilmente spazio ad una disciplina necessaria per trascorrere le vacanze in località pubbliche e affollate. Mercurio, inizialmente nel Segno dei Gemelli, si sposterà in Cancro e infine nel Leone: allegria, dolcezzae calore saranno le parole chiave che renderanno magiche le giornate dei nostri cani . Segno per Segno, scopriamo nel dettaglio quello che le Stelle hanno in serbo per ciascuno di loro.

ARIETE - Con Venere e Marte in Leone, luglio ha le potenzialità per essere il mese più divertente di tutta l’estate. Potrai correre felice nei parchi della città, al mare, in montagna, al lago o nei boschi. La tua energia straripante si scontrerà però con Mercurio e dovrai fare attenzione a non farti male mentre saltelli da una parte all’altra. Sarai comunque felice.

TORO - Con Venere e Marte in aspetto disarmonico, non sarai contento di trascorrere gran parte del mese dentro casa e abbaierai spesso per far sapere ai tuoi padroncini quanto tu ti senta trascurato. Gli ultimi giorni del mese saranno i più piacevoli e potrai vivere nuove avventure in qualche località di villeggiatura. Vietato abbaiare mentre qualcuno dorme!

GEMELLI - La tua innata allegria continuerà a portare il buonumore a tutte le persone che incontrerai durante le tue vacanze o le lunghe passeggiate che ti faranno fare i tuoi proprietari. Sarà difficile farti stare fermo nella tua cuccia, ma a fine mese, quando Venere e Marte saranno in Vergine, sarai costretto a trascorrere più tempo in casa, con grande disappunto.

CANCRO - Venere e Marte ti renderanno molto goloso questo mese e i tuoi padroncini potrebbero restare molto sorpresi dalla tua voracità. Sarai anche particolarmente affettuoso e non ti tirerai mai indietro di fronte alle loro richieste di coccole continue. A fine mese i Pianeti in Vergine ti renderanno più dinamico e sarà impossibile acchiapparti al parco.

LEONE - Sai sempre trovare il modo per attirare l’attenzione dei vicini di casa o delle persone che incontri durante le tue passeggiate. Sei troppo carino per passare inosservato e adori ricevere complimenti per il tuo pelo lucido e brillante. A fine mese potresti ingrassare un po’ e, se vuoi evitare di essere messo a dieta, dovrai correre di più all’aria aperta.

VERGINE - Per divertirti e scodinzolare felice sulla spiaggia o nell’erba di un parco in città dovrai aspettare la fine del mese. In attesa di ricaricarti e sentire addosso un’energia pazzesca, le stelle suggeriscono di riposarti e trascorrere più tempo nel sopra le gambe di qualcuno che ti accarezzi e ti coccoli. A fine mese Venere ti renderà una bomba di tenerezza.

BILANCIA - Il mese si aprirà con Venere e Marte in Leone, che ti faranno fare amicizia con i bambini, i cagnolini e addirittura i gatti del quartiere. Sei consapevole di essere tanto grazioso e quando scodinzoli lo fai per ottenere qualcosa dai tuoi proprietari. Mercurio in Cancro, però, non ti renderà particolarmente dinamico intorno alla metà del mese.

SCORPIONE - Non vorrai passare tutto il mese ad abbaiare e a ringhiare a chiunque non ti stia simpatico? Con Venere e Marte in aspetto disarmonico per gran parte del mese, sarai molto scontroso e difficilmente ti farai accarezzare dagli sconosciuti. A fine mese la situazione migliorerà e dimostrerai a qualcuno di saper essere un fantastico e fedele amico.

SAGITTARIO - Venere e Marte in Leone ti renderanno allegro e gioioso per gran parte del mese. Probabilmente avrai anche la possibilità di viaggiare e visitare nuove località con i tuoi proprietari. A fine mese, però, qualcosa potrebbe infastidirti e ti rifiuterai di giocare con chiunque. Anche tu ogni tanto hai bisogno di recuperare le energie. Coraggio, sei bellissimo!

CAPRICORNO - Non essere triste se sentirai la mancanza di qualche bambino che non vedi da tanto tempo. Le stelle hanno deciso di organizzare questo magico incontro e sarà bellissimo vederti saltare addosso a chi vuoi bene. Non smetterai di scodinzolare per tanto tempo. A fine mese ti verrà concesso addirittura di andare in vacanza coi tuoi proprietari.

ACQUARIO - Sicuramente il mese non inizierà nel migliore dei modi. Mercurio in Gemelli tenterà di farti divertire in qualche parco della città, ma con Venere e Marte in opposizione potresti dover subire i testimoni di qualche persona poco sensibile e dolce con gli animali. A fine mese Venere ti farà incontrare per caso una persona tanto affezionata a te.

PESCI - Se non vuoi correre rischi per la tua salute, evita di mangiare tutto quello che ti viene proposto da persone che non conosci e affidati esclusivamente ai tuoi padroni. Sarebbe molto triste se non ti portassero in vacanza con loro. A fine mese ti lamenterai e abbaierai troppo spesso: rischi seriamente di essere messo in punizione per qualche giorno.