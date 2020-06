Pet Astrology: come sarà giugno per il tuo cane

Con Mercurio in Cancro e Marte in Pesci per quasi tutto il mese, i nostri amici pelosetti saranno particolarmente dolci nel mese di giugno e, a prescindere dal loro Segno Zodiacale, andranno alla ricerca di coccole e carezze. Venere in Gemelli consiglia a tutti i padroni di ritagliare un po’ di tempo per farli giocare e per iniziare insieme e con gioia una nuova estate. Segno per Segno, ecco l’Oroscopo dedicato ai nostri cuccioli grandi e piccini!

ARIETE - Con Mercurio in Cancro per tutto il mese, in casa verrai chiamato con tutti i nomignoli più bizzarri del mondo. A te sarebbe piaciuto avere un nome comune e semplice e non “panzerotto” o “fiorellino”: sei un Ariete e hai una dignità! Venere ti consolerà e ti consentirà di andare a passeggio nei parchi più belli della città. Nuovi incontri in vista!

TORO - I tuoi padroni sono fermamente convinti che, se avessi anche il dono della parola, saresti un cane umano. Sei molto sensibile e dal tuo sguardo languido e vivace si percepisce che tu sia in grado di comprendere al volo le emozioni delle persone che hai vicino, soprattutto dei bambini. Marte in Pesci ti propone nuove amicizie canine con cui rincorrerti.

GEMELLI - Venere nel tuo Segno per tutto il mese di giugno, ti rende un cane estremamente vanitoso: ti guardi persino allo specchio prima di uscire di casa per fare i tuoi bisogni! Dovresti ricordare ai tuoi proprietari di portare sempre dietro con sé paletta e sacchettini. Non vuoi far brutta figura per colpa loro, vero? Faglielo capire ringhiando in maniera soft.

CANCRO - Marte e Mercurio in aspetto favorevole questo mese ti rendono particolarmente vivace e iperattivo. Approfitti sempre della distrazione di chi ti porta a passeggio per scappare e correre tra i prati e inseguire le farfalle. Sei un cagnolino molto romantico, anche se timido. Ci sono delle canzoni che riescono a renderti più sereno e coccoloso.

LEONE - Venere in Gemelli questo mese ti darà la possibilità di conoscere tanti nuovi bambini e tanti nuovi cagnolini con cui giocare. Però, è come se tu avessi bisogno di riposarti un po’. Preferisci lasciarti fare le coccole dai tuoi padroncini, mentre guardano un film, sul divano di casa. Del resto, anche tu hai i tuoi film preferiti: i cartoni animati!

VERGINE - Con Venere in aspetto dissonante per tutto il mese di giugno, devi ammettere di aver paura che i tuoi padroncini ti comprino una mascherina per uscire a fare le passeggiate. Sei irrequieto e ti dà fastidio anche che ti venga messo il collare troppo stretto oppure che il guinzaglio sia troppo corto. Non abbaiare. La dolcezza produce effetti migliori.

BILANCIA - Con Mercurio in aspetto dissonante, ti dispiace vedere che i tuoi proprietari siano talmente assorbiti dal loro lavoro da dimenticarsi di darti abbastanza attenzioni. Ti piacerebbe uscire più spesso perché hai scoperto che nel tuo quartiere c’è una dolce cagnetta che scodinzola sempre quando ti vede. Confidi in Venere per far sbocciare l’amore.



SCORPIONE - Mercurio in Cancro e Marte in Pesci questo mese ti rendono particolarmente affettuoso e tenero con le persone che vivono con te. Ti piace l’idea che loro pensino che tu possa proteggerle e cerchi di rassicurarli, abbaiando soltanto quando devi far loro comprendere qualcosa. Le lunghe passeggiate ti rilassano e ti fanno divertire con passione.

SAGITTARIO - Questo mese non sarai particolarmente di buonumore e qualcuno potrebbe farti notare troppo spesso di essere troppo cicciottello o troppo viziato nel mangiare. Pensi di avere tutti i diritti del mondo per essere trattato come un re dai tuoi proprietari. Sei po’ triste perché una tua amica cagnolina si è trasferita di casa e di notte non la senti più abbaiare.

CAPRICORNO - Con Mercurio in opposizione per tutto il mese, non se ne parla proprio di rispettare le regole che ti vengono imposte in casa. Pensi di essere abbastanza disciplinato e diligente e non vuoi adattarti a nuove abitudini ridicole per un cane, come pulirti le zampine con il bagnoschiuma. Giove garantisce anche per te momenti di gioia e di divertimento.

ACQUARIO - Anche se sei un cane, ti piace l’astrologia e sei veramente felice quando i tuoi padroncini ti leggono l’oroscopo. Questo mese Venere in Gemelli ha in serbo per te momenti magici, emozionanti e divertenti in compagnia dei bambini della tua famiglia. Adori giocare con loro e, quando ti abbracciano, vorresti perderti tra le loro braccia. Non morsicarli!

PESCI - Con Venere in aspetto disarmonico, non se ne parla di accoppiamenti nemmeno per questo mese. Hai bisogno di incanalare diversamente le energie di Marte e lo fai morsicando qualsiasi oggetto presente in casa o in giardino, a tua portata. Se il tuo sogno più grande è quello di fare una lunga passeggiata in un bosco incantato. Mercurio ti accontenta.