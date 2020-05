Oroscopo del Sesso: come sarà giugno sotto le lenzuola 

Venere in Gemelli e Marte in Pesci per tutto il mese di giugno porteranno energie contrastanti e si creerà molta confusione nei rapporti in cui il sesso predomina eccessivamente sul sentimento o viceversa. Non sarà facile raggiungere una piena soddisfazione dei sensi e, probabilmente e sorprendentemente, i Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) saranno quelli che vivranno le storie di letto con più serenità di tutti gli altri. Lilith in Ariete consentirà a tante donne di sedurre le proprie prede con un semplice sguardo. Segno per segno, scopriamo le novità bollenti previste dall’ Oroscopo!

ARIETE – LUI - Questo mese non hai voglia di impegnarti in relazioni troppo complesse che risucchino tutte le tue energie e preferisci divertirti e vivere flirt e avventure di una o poche sere. Se sei in coppia, la tua compagna potrebbe scoprire che ti mandi foto erotiche con una ragazza che hai conosciuto in palestra o, peggio ancora, sui social network!

LEI - Ti piacerebbe tanto trovare un uomo bravo a letto e intelligente, ma stai per perdere le speranze e sta crescendo in te la convinzione che questi uomini siano estinti. Sono rari, ma se mantieni alta la fede, anche tu li puoi incontrare: non in questo mese. Lilith nel tuo Segno fa crescere in te strane voglie da soddisfare con partner molto giovani.



TORO – LUI - Con Marte in Pesci quasi per tutto il mese, il tuo desiderio proibito non potrà che essere quello di fare l’amore con la tua migliore amica. Non ti importa se lei sia impegnata e nemmeno se lo sei tu: è una voglia che arriva dalla tua parte più istintiva e carnale. Con Venere in Gemelli, le donne apprezzano tanto un filo di pancia, ma non esagerare!

LEI - Se vuoi conquistare un uomo, Venere suggerisce di prenderlo per la gola. Dovresti aver capito che gli uomini apprezzano la tua sensualità e il tuo modo godereccio di vivere. Quello che non riesci a capire né accettare è perché alcuni di loro, dopo aver trascorso notti intense e travolgenti con te, si accontentino di restare semplicemente amici.



GEMELLI – LUI - Venere nel tuo Segno questo mese ti farà elargire promesse d’amore a destra e a manca, ma con Marte in Pesci tante donne si accorgeranno che alle tue parole non sempre corrispondono i fatti, specialmente quando si tratta di soddisfare le loro voglie più sfrenate. Non sottovalutare i messaggi maliziosi da parte di un’amica molto sexy e provocante.

LEI - In tanti casi avresti voluto approfondire le relazioni con uomini che invece volevano solo sesso da te: questo mese accadrà l’esatto contrario e, colui che consideri essere un ottimo amante, potrebbe iniziare ad avere degli atteggiamenti troppo teneri e protettivi con te. Evita di trattarlo male e non fargli pesare di durare poco sotto le lenzuola!



CANCRO – LUI - Marte in Pesci nel mese di giugno ti renderà uno degli uomini più gettonati per trascorrere notti di fuoco eccitanti e coinvolgenti. Riesci ad essere tenero e virile allo stesso tempo. Con Mercurio nel tuo Segno, sarai anche più propenso a sussurrare dolci parole alla tua partner prima di farla giungere all’orgasmo. Sarà un mese focosissimo!

LEI - Dopo lunghe chiacchiere, messaggi e videochiamate, finalmente qualcuno si deciderà a chiederti di vedervi e, con Marte in Pesci, potrai riscoprire i piaceri del sesso fatto dignitosamente. Sarai molto esigente con i tuoi amanti e non fingerai di provare soddisfazione se non saranno in grado di accontentarti. Speri di incontrare un feticista.



LEONE – LUI - Cosa faresti se la tua migliore amica si presentasse di fronte a te completamente nuda o con addosso soltanto un completino intimo di pizzo? Pensaci bene perché è proprio quello che potrebbe accadere questo mese con Venere in Gemelli. Effettivamente, fare l’amore con te potrebbe essere particolarmente eccitante e sconvolgente per tante donne.

LEI - Lilith in Ariete questo mese tira fuori le tue voglie più bizzarre e ti fa andare alla ricerca di partner stravaganti e audaci con cui realizzarli. Potresti trovare un amante a te affine tramite una cara amica, che hai risentito nelle ultime settimane. Evita invece di accettare le proposte dei tuoi ex: sarebbero come sempre deludenti e tristi.



VERGINE – LUI - Venere in Gemelli e Marte in Pesci questo mese sono forieri di notizie poco entusiasmanti sul fronte erotico e sessuale. Il tuo modo di porti cinico e sarcastico nei confronti delle donne, le allontana inevitabilmente da te e rende molto difficile la conquista. Se sei in coppia, la tua compagna potrebbe vendicarsi con te, dicendoti sempre di no.

LEI - Perché ti ostini ad inseguire uomini che non hanno dimostrato di provare il minimo interesse verso di te? È normale che, così facendo, tu resti perennemente delusa. Se ti accontenti di relazioni passeggere, potresti sedurre un collega impegnato, ma se cerchi il vero amore devi prima chiederti cosa sei disposta a fare per una storia seria e matura.



BILANCIA – LUI - Questo mese la tua priorità sarà il lavoro e sarai talmente stressato dai tanti cambiamenti in arrivo con Mercurio in aspetto dissonante da dimenticare di richiamare una donna che ti ha fatto capire chiaramente di essere interessata a te. Venere in Gemelli ti rende molto affascinante e sexy, ma le occasioni di fare sesso saranno veramente poche.

LEI - Venere in aspetto favorevole questo mese favorisce la tua vita sentimentale, ma per tenere un uomo legato a te per tanto tempo potrebbe essere necessario cercare di non andarci a letto insieme per almeno qualche settimana o qualche mese. Hai fretta? Marte ti rende anche molto affaticata fisicamente. Cerca di recuperare prima le tue energie.



SCORPIONE – LUI - Marte in Pesci ti rende uno degli amanti più generosi del mese di giugno. Il problema è che, con Venere in Gemelli, rischi di rinunciare a nuove occasioni molto hot perché hai ancora in mente la tua fidanzata e non vuoi prendere in giro una donna che ti piace e che probabilmente sarà disponibile anche quando avrai fatto pace col tuo cervello.

LEI - Marte in Pesci e Mercurio in Cancro ti fanno andare alla ricerca di uomini che sappiano capire cosa desideri guardandoti negli occhi. Trovi molto eccitante anche l’idea di chiacchierare mentre fai l’amore. Venere in Gemelli potrebbe riportare da te una vecchia fiamma. Se era molto bravo a letto, pensaci un po’ prima di dirgli di andarsene per sempre.



SAGITTARIO – LUI - Con Venere e Marte in aspetto dissonante, una convivenza potrebbe spegnere la passione tra te e la tua compagna. L’idea di tradirla potrebbe essere balenata nella tua testa ripetutamente e sarebbe opportuno che pensassi alle conseguenze delle tue azioni. Lo stress accumulato sul lavoro ti impedisce di rendere al massimo nelle tue performances.

LEI - Era praticamente ovvio che prima o poi ti saresti innamorata di un uomo passionale e caloroso, che sin dal principio ti ha detto di non volersi impegnare in relazioni serie. Perché ti ostini a voler cambiare chi non ha alcuna intenzione di farlo. Così facendo, rischi di perdere la possibilità di trovare qualcuno che ti soddisfi davvero, anche a letto.



CAPRICORNO – LUI - Non sei un grande chiacchierone e questo mese sei molto preso dalla tua vita professionale. Questo non esclude che tu possa divertirti con una giovane collega, che ha sempre dimostrato di gradire le tue occhiate maliziose o le tue proposte di andare a bere qualcosa insieme. Tuttavia, le tue amanti resteranno deluse dal fatto che sei troppo tradizionale.

LEI - Il fatto che tu decida di fare sesso con un uomo al primo appuntamento non significa che tu sia disposta a soddisfare tutte le sue perversioni: sei del parere che prima ci debba essere un’intimità più profonda tra di voi. La questione cambia se ti capita di finire a letto col tuo migliore amico. Allora il kamasutra non avrebbe più segreti per nessuno!



ACQUARIO – LUI - Venere in Gemelli questo mese ti offrirà tante occasioni di svago, relax e godimento. Del resto, il sesso rientra tra i piaceri della vita. Quello che però potresti non aver calcolato è che un’intesa erotica intensa e coinvolgente rischia di farti innamorare della tua donna, anche quando non si tratta di quella ufficiale. Al cuor non si comanda!

LEI - Dopo la quarantena degli scorsi mesi, giugno potrebbe essere il mese adatto per ritrovare un po’ di passione e di dolcezza, anche nella sfera erotica. Con Venere in Gemelli potrai divertirti a soddisfare le voglie più matte del partner o di qualche amante occasionale. Lilith in Ariete ti stuzzica con i messaggi maliziosi di un nuovo amico.



PESCI – LUI - Con Marte nel tuo Segno quasi per l’intero mese, sei pronto a soddisfare sessualmente qualsiasi partner, anche le amanti più esigenti e critiche in campo erotico. Non sei invece propenso a fare promesse d’amore e ti allontani anche da donne molto provocanti e sexy quando ti accorgi che il loro unico intento è quello di metter su famiglia con te.

LEI - Marte in Pesci questo mese potrebbe portare nella tua vita un uomo molto sexy, bello, dolce e con un fisico eccezionale. L’unico problema potrebbe essere che tu o lui potreste essere impegnati e l’idea di un tradimento non piace a nessuno dei due. Lilith in Ariete ti consiglia di tenere il miele o il barattolo della nutella in camera da letto.