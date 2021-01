Pet Astrology: come sarà gennaio per il tuo cane 

Gennaio sarà un mese molto divertente per tanti cagnolini che, con Mercurio in Acquario , si sentiranno come dei bambini dai loro proprietari, che li amano profondamente. Venere in Capricorno e Marte in Toro renderanno particolarmente dolci le giornate di tutti i cani che appartengono ad un Segno di Terra. Il valore dell’amicizia e dalla fedeltà sarà celebrato durante ogni giornata. Segno per segno, copriamo cosa hanno in serbo le stelle per i nostri amici a quattro zampe. Leggergli l’ Oroscopo può essere un’attività davvero divertente.

ARIETE - Non ci sono dubbi sul fatto che il cane sia il migliore amico dell’uomo e tu questo mese ne darai ampia dimostrazione al tuo proprietario, quando lo consolerai per una delusione amorosa o per la fine di un’amicizia. Mercurio in Acquario ti renderà molto vivace. Evita di mangiare nelle ciotole di altri cani, soprattutto se sono più grossi di te.

TORO - Con Mercurio in Acquario, non avrai voglia di fare lunghe passeggiate e preferirai trascorrere più tempo a casa, disteso sul divano o sul tappeto, lasciandoti coccolare dai bambini più piccoli della famiglia che ti ha adottato. Venere in Capricorno ti fa sentire grande amore da parte di chi vive con te. Nei tuoi occhi dolci si può leggere quanto sei felice.

GEMELLI - Mercurio a gennaio ti renderà particolarmente vispo e vivace. Se i tuoi proprietari non ti porteranno abbastanza spesso a fare le tue lunghe passeggiate, rischiano che ti metta a correre e a saltare in giro per casa, rompendo qualche soprammobile. Con Marte in Toro potresti sentire il bisogno di riposare un po’ di più nella tua calda cuccia.



CANCRO - Con Venere in opposizione, questo mese potresti sentirti poco considerato dagli umani che vivono con te. Tu sei un cagnolino desideroso di coccole continue e costanti: ti rattristi quando vengono a mancare. Un bambino potrebbe accorgersene: ripagalo con tutto l’entusiasmo e il calore che solo tu puoi riuscire a trasmettergli quando giocate insieme.



LEONE - Con Mercurio e Marte in aspetto disarmonico, ciò che ti infastidirà di più nel mese di gennaio saranno le urla dei tuoi proprietari, che ti sgrideranno continuamente, anche quando inavvertitamente farai fuoriuscire un po’ di acqua dalla tua ciotola. Non ti lascerai coccolare tanto facilmente e non vuoi che i tuoi dispetti vengano sottovalutati.



VERGINE - Con Marte e Venere in dolcissimo aspetto, a gennaio riceverai tante di quelle attenzioni da farti quasi desiderare di avere un po’ di tempo per stiracchiarti senza essere baciato o accarezzato da tutti i membri della famiglia. Ti diverti tantissimo quando ti addestrano e mettono alla prova la tua intelligenza. Sei felice di stupirli e renderli soddisfatti.



BILANCIA - Per te è veramente una vera sofferenza essere portato in giro con degli improbabili cappottini che, secondo i tuoi proprietari, dovrebbero servire per ripararti dal freddo. Sei triste perché non hai più visto una cagnolina di cui ti eri innamorato, ma Mercurio in Acquario promette di farti fare presto nuove amicizie nel parco più bello della città.



SCORPIONE - Con Mercurio in Acquario, potresti trascorrere dentro casa più tempo del previsto. Sei molto insofferente e la mancanza di attenzioni da parte dei tuoi proprietari ti spinge ad abbaiare e a ringhiare spesso. Ti meriti di ricevere più amore, ma devi cercare un modo diverso per farglielo capire. Prova a guardarli con i tuoi occhioni profondi e dolcissimi.



SAGITTARIO - Mercurio porta movimento alle tue giornate e la frequenza delle passeggiate giornaliere aumenta. Evita si svincolarti dal guinzaglio e di scappare: se i tuoi proprietari ti tengono legato, è perché hanno paura che tu possa farti male o finire sotto qualche autovettura che passa. Tu porti allegria nella tua casa. Venere ti rende particolarmente goloso.



CAPRICORNO - Con Venere nel tuo Segno sembri un cagnolino molto vanitoso e sei felice che i tuoi proprietari ti abbiano acquistato una mantellina per fare le passeggiate invernali e un collare con gli strass. Marte in buon aspetto ti rende forte ed energico. Se i tuoi cari ne hanno bisogno, riesci a farli sentire protetti e rassicurati dalla tua semplice presenza.



ACQUARIO - Con Mercurio nel tuo Segno, sembra quasi che tu voglia parlare per far comprendere ai tuoi proprietari quali sono le difficoltà che stai incontrando in casa. Se non lasciano le porte aperte, non riesci ad andare in giardino e potresti combinare dei guai dentro casa. Eppure, qualcuno vorrebbe veramente fare di tutto pur di renderti felice.



PESCI - Come diceva Seneca, “l’amore per un cane dona grande forza all’uomo”. Effettivamente i tuoi proprietari si rendono conto di essere molto fortunati ad avere un amico come te. Ma anche tu hai la fortuna di ricevere le loro cure, le loro coccole e le loro attenzioni. Anche quando sono molto impegnati, trovano il tempo per farti una dolce carezza.