Pet Astrology: come sarà febbraio per il tuo cane

Con tanti Pianeti in transito nel Segno dell’Acquario , febbraio sarà un mese all’ insegna della libertà per tutti i cagnolini che desidereranno evadere dalle loro cucce per fare lunghe passeggiate nei parchi o piccole gite in montagna. Marte in Toro farà sentire un forte bisogno di sicurezza, che potrà arrivare solo da quei padroncini che riusciranno a far sentire protetti i loro fedelissimi amici. Segno per Segno, lasciamo che l’Oroscopo guidi i nostri amici a quattro zampe, per vivere in armonia con le Stelle .

ARIETE - Con Mercurio e Venere in Acquario per tutto il mese di Febbraio, sarai uno dei cagnolini più famosi del quartiere in cui vivi. Fai amicizia con tutti: bambini, cani di razze diverse dalla tua, adulti e addirittura gatti dei vicini di casa. Sei allegro e, quando vorrai far sapere a qualcuno che apprezzi la sua compagnia, ti metterai a scodinzolare.

TORO - Marte sarà il Pianeta guida per l’intero mese di Febbraio e ti renderà un po’ troppo aggressivo nei confronti di chiunque osi avvicinarsi ai tuoi padroni o alla tua abitazione. Il senso di agitazione che provi, probabilmente deriva dal fatto che vieni trascurato e la famiglia in cui vivi si dedica al lavoro, dimenticando che tu hai bisogno di coccole.

GEMELLI - Mercurio e Venere in favoloso aspetto incontreranno anche Giove e Saturno e ti faranno vivere un mese spensierato e felice. Ti divertirai a trascorrere magiche serate con la tua famiglia, che ti farà sentire coccolato e amato. Sarai la vera mascotte di casa e farai ridere tutti quando ti rotolerai in modo buffo per giocare con palline o pupazzi.



CANCRO - Nei tuoi dolcissimi occhioni questo mese si potrà leggere un velo di nostalgia. Sentirai la mancanza di qualcuno che non vedi da tantissimo tempo, ma farai fatica a farlo comprendere ai tuoi proprietari che pensano soltanto a come farti riprodurre. Marte in Toro suggerisce di provare a ricoprire il ruolo di leader dei cagnolini del quartiere.



LEONE - Prima regola per il mese di febbraio: non ringhiare! Con Marte in aspetto dissonante sicuramente ti sentirai a disagio in tante situazioni e non riuscirai a capire perché ti venga data così poca importanza. Tu hai bisogno di attenzioni. Ciò che potrebbe farti maggiormente soffrire questo mese sarebbe il distacco da una bambina che ti vuole bene.



VERGINE - Febbraio sembra essere il mese giusto per il tuo addestramento, ma non è detto che i tuoi proprietari abbiano la disponibili tà economica per farlo. Sicuramente, però, staranno molto attenti a farti sentire forte ed energico. Venere suggerirà addirittura di portarti an un centro di toelettatura per farti diventare più pulito e profumato in un battibaleno.



BILANCIA - I Pianeti in Acquario renderanno il mese eccitante e strepitoso e il tuo buonumore sarà contagioso per tutte le persone che vivono sotto il tuo stesso tetto. Ti accorgerai quando avranno bisogno delle tue coccole o quando desidereranno essere lasciati in pace. Se desideri una cucciolata, questo potrebbe essere il mese giusto per programmare tutto.



SCORPIONE - Per te è veramente spiacevole essere costretto a stare sempre in casa, con i tuoi padroncini che lavorano in smartworking e si dimenticano di te. Avresti preferito avere la casa tutta per te e non sentire nessuno sgridarti perché abbai oppure perché lasci qualche pelo sul divano. Durante la notte, anzi che abbaiare, dovresti cercare di dormire.



SAGITTARIO - Con tanti Pianeti in Acquario, nel mese di febbraio sarai uno dei cani più fotografati del momento. Sembra quasi che tu ti metta in posa ogni volta che qualcuno decide di averti vicino per un selfie o di farti una foto per farti partecipare al concorso dei cani più belli o più simpatici del mese. Il tuo istinto ti manda alla ricerca di un’avventura amorosa.



CAPRICORNO - Ma quanto mangi? Nel mese di febbraio i tuoi padroncini saranno costretti a comprare il doppio dei croccantini o di quelle gustose scatolette che consumi in pochissimo tempo. È l’unico modo che hai trovato per compensare le carenze d’affetto dovute al malumore delle persone con cui vivi. Ti piace tanto essere accarezzato sulla testa pelosa.



ACQUARIO - Con tanti Pianeti nel tuo Segno, il protagonista del mese di febbraio sei tu. Tutti in casa ti salutano quando escono o quando rientrano a casa del lavoro. Hanno bisogno del tuo affetto dolce e allegro. A te piace tantissimo quando ti prendono in braccio e ti riempiono di baci. Tuttavia, dovresti evitare di leccare sulla faccia i bambini con cui giochi.



PESCI - Sei un cagnolino molto timido e quando arrivano ospiti in casa è tua abitudine nasconderti in luoghi della casa dove nessuno ti possa disturbare. Non ti va l’idea di essere messo in mostra, nemmeno quando indossi quei ridicoli vestitini colorati che ti ha comprato la fidanzata del tuo proprietario. Verso la fine del mese, Venere ti renderà più dolce.