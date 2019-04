Oroscopo: una sorpresa per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Giove sa come sorprenderti e quello di cui senti maggiormente bisogno in questa fase insolita della tua vita è un lungo viaggio, che non significa necessariamente una bella vacanza, ma la possibilità di visitare una città che non conosci, anche per motivi inerenti al tuo lavoro. Non è escluso che qualcuno, pur di vedere ancora il sole splendere sul tuo viso, ti faccia trovare dei biglietti aerei sul comodino. È consigliabile aggiornare i documenti e tenere il tuo passaporto a portata di mano.



TORO - Devi ammetterlo: tu non sei grande amante delle sorprese perché detesti scombussolare i tuoi piani o interrompere delle abitudini stabili e che porti avanti da diverso tempo. L’unica sorpresa che potresti gradire da Giove è quella di una inaspettata eredità. Non pensare subito a grandi somme di denaro, potrebbe trattarsi anche di gioielli, opere d’arte o immobili per cui senti un legame affettivo. In ogni caso, pur di arricchirti, accetti di buon grado anche qualche piccola rottura di schema.



GEMELLI - Per te la vita è una continua sorpresa e solitamente sei tu a portare grandi ventate di novità nella vita delle persone che ti stanno vicino. Preparati però ad essere stupita da Giove che, nel suo aspetto di opposizione potrebbe stupirti con il vincolo di un nuovo contratto. Potrebbe trattarsi di una società d’affari, di un matrimonio o di un semplice contratto per l’acquisto di una nuova auto o di una nuova moto. Ricordati di leggere bene tutte le postille prima di firmare qualsiasi documento!



CANCRO - Saturno e Plutone in opposizione ultimamente ti rendono un po’ intimorita e preoccupata di fronte all’eventualità di alcune sorprese che potrebbero rivelarsi devastanti per la tua vita. Ma, se riesci a conservare un briciolo di speranza nel tuo cuore, le stelle in occasione delle feste pasquali potrebbero sorprenderti con un tenero cucciolo di cane (o qualche altro animale domestico di tuo gradimento). La solitudine che tanto ti spaventa, diventerà presto un ricordo molto lontano per te.



LEONE – Tu adori ricevere sorprese e non ti accontenti facilmente. Desideri sempre qualcosa di straordinario e strabiliante per colorare la tua vita con entusiasmo e passione. Giove potrebbe sorprenderti con quanto di più creativo tu possa sperare: un figlio! È il momento giusto per allargare la famiglia e moltiplicare il tuo amore. Anche la possibilità di un’adozione inizia a farsi concreta e le tue pratiche hanno maggiori possibilità di essere accettate. Ti piace l’idea di trasmettere i tuoi valori a qualcuno.



VERGINE - Rompere gli schemi non rientra sicuramente nelle tue caratteristiche e preferisci vivere una routine fatta di piccole abitudini da tenere sotto controllo. E proprio quando sembra che non ci siano grosse novità che ti riguardino direttamente, ecco che Venere ti sorprende con il ritorno di un amore del passato! In certi casi sarebbe meglio mettere da parte la razionalità e seguire la voce del tuo cuore. È l’occasione giusta per prendere confidenza con l’enigmatico e meraviglioso mondo delle tue emozioni.



BILANCIA - Con Saturno in aspetto disarmonico da ormai tanti mesi, hai paura delle sorprese che potrebbe riservarti il destino. Senti il peso di nuove responsabilità familiari e le stelle potrebbero sorprenderti con una nuova casa, un nuovo mutuo o con un trasloco del tutto inaspettato. Anche se inizialmente questa situazione potrebbe metterti sotto pressione, la vera sorpresa sarà vederti crescere e maturare in mezzo a tante situazioni da cui hai sempre cercato di stare alla larga. Smettila di scappare.



SCORPIONE - Il buon Giove riesce a sorprenderti in uno dei modi che ti rendono più felice. Hai capito bene: potrebbero arrivarti delle entrate inaspettate di denaro! Non si tratterà probabilmente di vincite alla lotteria, ma di premi o incentivi che hai meritato grazie al tuo impegno in alcuni progetti su cui hai lavorato tanto. Se stai aspettando che qualcuno ti restituisca dei soldi, preparati a ricevere quanto ti spetta. Una persona cara potrebbe addirittura farti un regalo che hai sempre desiderato.



SAGITTARIO - Non solo Giove transita nel tuo Segno, ma con il buon aspetto di Venere le sorprese nell’ultimo periodo dovrebbero essere all’ordine del giorno. Quella che riuscirà più di tutte ad emozionarti e ad accendere l’entusiasmo è l’arrivo di un nuovo amore. Se sei alla ricerca della tua anima gemella, fermati un attimo e guardati intorno: è lì che ti aspetta. Lasciati travolgere da un’atmosfera magica e romantica. La fase dell’innamoramento rende più bella qualsiasi cosa intorno a te. Accogli la felicità!



CAPRICORNO - Solitamente tu accogli le sorprese del destino con una sorta di distacco che ti consente di mantenere tutto sotto controllo. Ma le stelle questa volta riescono a stupirti con qualcosa che non hai mai preso in considerazione: la scoperta del tuo mondo spirituale. Potrebbero capitarti degli eventi a cui non riesci a dare una spiegazione logica e razionale. Non ti resta che indagare nel tuo mondo interiore, alla scoperta di un intuito e di una sensibilità a cui non hai mai dato sufficiente importanza.



ACQUARIO - Le stelle ultimamente ti stanno immergendo in molteplici situazioni che ti permettono di ampliare la tua rete sociale. Hai l’imbarazzo della scelta tra eventi di varia natura a cui vieni invitata. Ma la vera sorpresa arriva da Giove ed è la nascita di una nuova amicizia con una persona speciale, che ti capisce anche solo con lo sguardo. Hai finalmente trovato una valida alleanza per i tuoi progetti più importanti e divertenti. È bello condividere le gioie di questo periodo felice con chi ti vuol bene.



PESCI - Giove in aspetto disarmonico ultimamente ha portato un po’ di rallentamenti nella tua vita e sei in attesa che ti succeda qualcosa che ti consenta di svoltare. Il rischio di illudersi è alto ed è inutile negarlo. Ma le stelle potrebbero comunque sorprenderti con una nuova proposta lavorativa. La fortuna non si nasconde sempre nel luogo in cui la cerchi e faresti bene a tenere le porte aperte al tuo destino, che è più fantasioso di te. Preparati a fare un passo importante per la tua carriera.