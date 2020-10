Oroscopo: una serie tv per ogni Segno Zodiacale

Nel mondo odierno, capita spesso di rilassarsi in casa, nel proprio divano, di fronte alla tv . A volte si sceglie di guardare un film, ma in tanti si appassionano di più seguendo una serie televisiva, che crea una sorta di suspense tra una puntata e l’altra. Ne esistono di vari generi e l’Oroscopo ci svela quali potrebbero essere le serie più indicate per ciascun Segno Zodiacale . Le Stelle ci danno consigli su come dilettarci nel nostro tempo libero.

ARIETE - La serie ideale per il tuo Segno Zodiacale non può che riguardare la storia di un guerriero vichingo e delle sue gesta gloriose. Stiamo parlando di Ragnar e la serie tv di cui è protagonista è “Vikings”. Ragnar è un vero conquistatore e, come te, è convinto di avere dinnanzi a sé un destino glorioso. Ti piace immedesimarti in lui, la sua storia ti appassiona e, dopo poche puntate, ti affezionerai sicuramente anche a tutti gli altri personaggi che lo accompagnano nelle sue avventure coraggiose.



TORO - Per te non c’è serata più rilassante di quella fatta da una buona pizza, una buona birra e una serie TV. Te ne piacciono tante e di diversi generi, ma una delle tue preferite potrebbe essere “Ugly Delicious”, la serie-documentario che ha come tematica la cucina. Lo chef David Chang parte in giro per il mondo, alla ricerca di nuove prelibate ricette di cui ne esplora la storia e l’evoluzione. Ogni volta che guardi una puntata, avverti un forte languorino e ti piacerebbe essere lì con lui.



GEMELLI - Vista la tua natura incostante, se decidi di seguire una serie TV, spesso guardi tutte le puntate insieme, una dietro l’altra. È sufficiente leggerne la descrizione su Wikipedia per comprendere quale sia quella più indicata per il tuo Segno Zodiacale: “un criminale ha un piano per realizzare la più grande rapina della storia, da realizzare alla Zecca Reale di Spagna”. “La casa di carta” ti appassiona sia per la sua trama sia per il fascino che suscitano il te gli attori che ne sono i protagonisti.



CANCRO - Le serie TV secondo te sono state ideate per riunire la famiglia di fronte ad uno schermo e seguire insieme tante storie interessanti e fantastiche. Una delle tue preferite (nonché una delle più famose è popolari) è “Breaking Bad”, la storia di un professore di chimica che scopre di avere un tumore e, per garantire una buona vita alla sua famiglia, decide di unirsi ad uno spacciatore di droga. Il fatto che lo faccia per la famiglia ti coinvolge particolarmente. Ogni puntata ti fa emozionare.



LEONE - Siamo di fronte al Segno che rappresenta i re e le regine dello Zodiaco, perciò bisogna trovare una serie TV che sia all’altezza della famiglia reale. Quella che sembra più adatta per te è proprio “Il trono di spade”, la storia fantastica di tanti personaggi che si ritrovano a lottare per la conquista del trono. I giochi di potere che si creano ti appassionano, coinvolgendoti e spingendoti ad affezionarti ad alcuni personaggi più che ad altri. Una serie così non poteva che avere un grandissimo successo.



VERGINE - Il format delle serie TV potrebbe essere stato creato per chi, come te, ama creare una quotidianità fatta di abitudini. E tra queste potrebbe esserci proprio quella di guardare ogni giorno, alla stessa ora, la puntata di una serie. Quelle che ti appassionano di più sono le storie di medici, che si svolgono in strutture ospedaliere e, mentre ognuno vive i suoi amori e i suoi problemi, ogni tanto viene salvato qualcuno e si fa riferimento a termini medici ben specifici. La tua preferita è “Grey’s Anatomy”.



BILANCIA - Quando si parla di cinema e Tv, esce fuori il tuo lato critico e pensi che molti dei prodotti che vengono trasmessi siano abbastanza scadenti. Prima di iniziare a seguire una serie TV, valuti attentamente se la storia possa essere interessante e gli attori preparati. Il tuo Segno è legato alla legge e alla giustizia e, forse, proprio per questo una delle tue serie preferite potrebbe essere “Suits”, la storia di un avvocato cinico e insensibile, che soddisfa i suoi clienti in modo non sempre cristallino.



SCORPIONE - Sei una persona abituata a fare le ore piccole e, molto spesso, la sera decidi di rilassarti guardando qualcosa alla TV. Non fai molta distinzione tra film e serie televisive, ma sicuramente i generi che prediligi sono il thriller e l’horror. Ecco perché una delle serie più adatte per i tuoi tetri gusti è “Dark”, ambientata in Germania. Tutto parte dalla storia della scomparsa di due bambini e solo questo potrebbe bastare per incuriosirti ulteriormente e per andare avanti e scoprirne il seguito.



SAGITTARIO - Le serie TV non sono sicuramente il tuo hobby preferito: tu preferisci trascorrere il tuo tempo libero facendo sport oppure dedicandoti alla lettura o qualche hobby un po’ più spirituale. Una delle poche serie televisive in grado di catturare la tua attenzione potrebbe però essere “Stranger Things”, la storia di un gruppo di ragazzini che vive delle esperienze soprannaturali. L’ambientazione negli anni ottanta non ti dispiace affatto e il genere fantascientifico ti sorprende e ti fa divertire.



CAPRICORNO - Dopo le tue intensissime giornate di lavoro, è piacevole rilassarsi sul divano di fronte ad una serie televisiva che ti appassioni. Sicuramente non ti piacciono le storie melodrammatiche o romantiche o troppo fantasiose. Se si parla di Prima Guerra Mondiale, scommesse illegali e mercato nero, la tua curiosità cresce. Ed ecco perché la serie “Peaky blinders” potrebbe accompagnare le tue serate, facendoti quasi affezionare a questi criminali. In fondo, si tratta solo di un’invenzione televisiva.



ACQUARIO - Non sei una persona che ama trascorrere tanto tempo di fronte alla Tv, a meno che stiano trasmettendo qualche programma musicale o un film che racconti delle storie che ti incuriosiscono. Sono poche le serie televisive che ti appassionano: a te piace sognare, vivere in realtà immaginarie. Una delle tue serie preferite potrebbe essere “Sense8”, la storia di 8 sconosciuti che si ritrovano all’improvviso interconnessi e si ritrovano a vivere uno la vita dell’altro, in modo molto intrigante.



PESCI - Le serie televisive non ti dispiacciono, ma solitamente sceglie di seguire storie non troppo sanguinarie o drammatiche. Inoltre, esigi che ci sia sempre almeno una storia d’amore, per rendere il tutto un po’ più romantico e fiabesco. La serie televisiva che non puoi perdere è “Outlander”, la storia di una viaggiatrice nel tempo e delle sue vicissitudini avventurose in cui la magia è sempre presente. Se non l’hai ancora seguita, preparati ad immergerti in un mondo fantastico e misterioso.