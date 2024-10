Oroscopo del sesso: come sarà novembre sotto le lenzuola

L'Oroscopo spiega che, con Venere in Sagittario fino all’11 e poi in Capricorno, il mese di novembre inizia leggero e si fa più serio e riflessivo nella seconda parte. Marte in Leone accende una passionalità ardente, ma dissonante per alcuni segni, mentre Plutone, che passa in Acquario il 20, porta profondi cambiamenti per altri. Lilith in Bilancia porta con sé un’aura di seduzione e mistero, particolarmente rilevante per chi ha relazioni da gestire con diplomazia. Vediamo cosa riserva il mese per il sesso degli uomini e delle donne dello Zodiaco!