Oroscopo: San Valentino per single e in coppia in base al Segno

Quest’anno, in questa data, tanti Pianeti transiteranno nel Segno del Capricorno, inclusa Venere , il pianeta dell ’Amore. Segno per Segno , scopriamo come vivranno questa giornata i dodici Segni Zodiacali. Single o in coppia, le Stelle potranno dare a tutti la giusta ispirazione per vivere felici.

ARIETE - In coppia: i pianeti in Capricorno ti tengono troppo impegnata col tuo lavoro e il partner potrebbe lamentarsi del fatto che non lo metti mai al primo posto. Ci saranno tante tensioni tra di voi.

Single: non riesci a capire perché sia tanto difficile trovare un partner con cui condividere la tua quotidianità. Hai la sensazione che qualcuno sia impaurito dalla tua passione e dalla tua temerarietà.



TORO - In coppia: sei una delle beniamine di Venere e puoi organizzare una serata romantica col partner. Entrambi provata un sentimento profondo e hai l’impressione di avere accanto a te la tua anima gemella.

Single: non aver timore perché presto potrai incontrare una persona in grado di offrirti tutto quel che stai cercando. Sei molto sensuale e affascinante. Non escludere l’eventualità di una storia a distanza.



GEMELLI - In coppia: l’intesa erotica col partner è eccellente e potreste trascorrere l’intera giornata a scambiarvi effusioni d’amore. Il ritorno di qualche ex potrebbe portare delle gelosie da entrambe le parti.

Single: se non chiudi definitivamente col passato, sarà difficile creare nuovo spazio per fare entrare qualcuno di nuovo nella tua vita. La tentazione di mandare un messaggio ad un ex sarà molto forte.



CANCRO - In coppia: con tanti Pianeti in opposizione, è normale che ci siano delle difficoltà nella vita di coppia. Le tue lamentele infastidiscono il partner e la sua insensibilità ti fa mettere in dubbio ogni cosa.

Single: hai paura di soffrire ancora, soprattutto se sei reduce di una delusione in cui hai sentito il tuo cuore spezzarsi. Non abbandonare le speranze perché Giove ti porterà grande fortuna.



LEONE - In coppia: sembra che stare in coppia sia diventata un’abitudine ed è per questo che non senti più un grande trasporto emotivo nei confronti del partner. Per riportare un po’ di brio, occorre rompere gli schemi.

Single: i tuoi ritmi di vita frenetici non lasciano tanto spazio per nuovi incontri, che potrebbero però avvenire sul luogo di lavoro. Se vuoi sedurre un collega, gioca pure con il tuo sguardo.



VERGINE - In coppia: Venere e Marte stanno portando passione, romanticismo e coinvolgimento nella tua relazione e il tuo romanticismo potrebbe sorprendere molto positivamente il tuo partner.

Single: sembra proprio che manchi poco affinché ti fidanzi con una persona con cui si è creato un feeling speciale. La giornata di San Valentino sarà la più indicata per scambiarsi il primo bacio. L’amore trionferà.



BILANCIA - In coppia: se vivi col partner, potrebbero esserci delle forti tensioni e dovreste prendere in considerazione l’eventualità di ritrovare i vostri spazi, prima che sia troppo tardi. Le storie più forti resisteranno.

Single: sei troppo presa dalle incombenze familiari per trovare il tempo da dedicare a qualche nuova conoscenza. Con Venere dissonante, stai trascurando anche la cura del tuo aspetto.



SCORPIONE - In coppia: la leggerezza che contraddistingue la tua attuale relazione affettiva non preannuncia nulla di buono sulla durata di una relazione, ma può aiutarti a gustare intensamente ogni momento del presente.

Single: il fatto di non avere una relazione seria con nessuno non significa necessariamente che tu sia single, ma è probabile che ti ritrovi a flirtare con più partner contemporaneamente, senza impegno.



SAGITTARIO - In coppia: ti senti finalmente pronta per fare delle promesse al partner perché sei sicura di riuscire a mantenerle in breve tempo. Non è esclusa una scenata di gelosia, anche nel giorno degli innamorati.

Single: stai diventando sempre più esigente e non ti accontenti di qualcuno che sia disposto a darti soltanto delle briciole. Se devi impegnarti in una nuova storia, vuoi che le cose siano chiare dal principio.



CAPRICORNO - In coppia: hai trovato un partner con cui senti una forte sintonia, sia a livello fisico che emotivo o mentale. San Valentino è la giornata giusta per dichiarargli il tuo amore e dirgli tutto quello che provi.

Single: anche se oggi sei da sola, stai imparando ad innamorarti di te stessa e molto presto attrarrai a te una persona in grado di soddisfare tutte le tue richieste più romantiche. Abbi fede nell’amore!



ACQUARIO - In coppia: ci sono dei segreti tra te e il partner e San Valentino potrebbe essere la giornata giusta per confidarveli e creare tra di voi una confidenza ancora più profonda e intensa di quella attuale.

Single: anche se sembri vivere felicemente la tua singletudine, c’è qualcosa che ti rende interiormente malinconica e forse stai nascondendo i tuoi sentimenti a qualcuno. Ti serve tempo per riflettere.



PESCI - In coppia: San Valentino è la festa degli innamorati, ma a te piacerebbe festeggiare lo stesso in compagnia di tanti amici e non da sola insieme al partner. Lui accoglierà con gioia questa tua proposta.

Single: se sei alla ricerca della tua anima gemella, i tuoi amici potrebbero presentarti una persona molto interessante proprio in questi giorni. Non è escluso che tu possa finire a letto col tuo miglior amico.