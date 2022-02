Oroscopo del Sesso: come sarà febbraio nell'alcova per i 12 Segni

Il mese di febbraio vedrà sia Venere che Marte transitare nel Segno del Capricorno, dove si trova anche Plutone . Nel mondo dell’Eros apparentemente tutto sarà sotto controllo, ma tutti i Segni sentiranno muoversi dentro di sé delle energie che, in alcuni momenti, esploderanno e libereranno una forte passione . I Segni di Terra resteranno piacevolmente sorpresi in tante occasioni, quelli d’Aria verranno stuzzicati da Lilith in Gemelli. Scopriamo cosa dice l’Oroscopo per i “lui & lei” di ogni Segno Zodiacale!

ARIETE – LUI - Il mese di febbraio non sarà particolarmente brillante per quel che riguarda la sfera dell’eros. Non solo potrebbe capitarti di ricevere inaspettatamente qualche due di picche, ma anche nei momenti più bollenti rischi di avere delle defaillances legate allo stress dell’ultimo periodo. I pensieri più piccanti li farai spesso nell’ambito lavorativo.

LEI – Con tanti Pianeti in Capricorno, questo mese rischia di essere molto deludente per te dal punto di vista dell’eros. Difficilmente troverai un partner con cui ti sentirai in sintonia sia sessualmente sia sentimentalmente. Non ti accontenterai con semplicità e, guidata dal nervoso, potresti anche respingere un potenziale partner interessante.



TORO – LUI - I Pianeti in Capricorno ti aiuteranno ad allontanare qualsiasi tensione legata al lavoro grazie ad una vita sessuale molto soddisfacente. Se sei in coppia, ritroverai con la tua compagnia un’intimità speciale, che non provavi dai primi tempi in cui stavate insieme. Se sei single, saranno tante le spasimanti pronte ad accontentare ogni tua dolce richiesta.

LEI - Il tuo più grande sogno erotico questo mese è quello di fare l’amore durante un viaggio, possibilmente in aereo o sul traghetto. Subirai fortemente il fascino dello “straniero” e ci saranno molteplici occasioni in cui potrai accontentare le tue voglie. Se sei impegnata, il partner sarà felice di ascoltare i tuoi desideri più intimi e peccaminosi.



GEMELLI – LUI - Il mese di febbraio sarà molto interessante per quel che riguarda la sfera dell’eros e potrai sperimentare qualcosa che non avevi mai preso in considerazione prima con un’amante che saprà leggere nei tuoi pensieri, anticipando quello che vorresti chiederle nei vostri momenti di intimità. Lilith suggerisce di visitare un sexy-shop col partner.

LEI - Il passato questo mese si insinuerà in ogni sfera della tua vita, anche in quella erotica. Ed è così che ti potrai ritrovare a letto con un tuo ex. Sarà bello rivivere insieme emozioni e sensazioni che non provavi da tempo e che riescono ancora a mandarti in estasi. Se hai dei desideri nascosti di cui non hai mai parlato con nessuno, è il momento di farlo.



CANCRO – LUI - Con tanti Pianeti in opposizione dal Segno del Capricorno, non avrai tanto tempo per dedicarti alla sfera dell’eros e spesso ti troverai impelagato in relazioni che servono soltanto a consumare le tue energie e a rattristarti. È inutile che provi a recuperare una storia che si è spenta, soprattutto se non c’è più attrazione tra te e la tua oramai ex.

LEI - Venere e Marte in opposizione questo mese non ti prospettano nulla di buono per quel che riguarda l’eros e i tuoi desideri rischiano di frantumarsi. Non illuderti che qualcuno si senta pronto per avere una storia con te se non ha il coraggio nemmeno di invitarti a dormire a casa sua. Fare sesso con uno sconosciuto può servire per dimenticare un ex? Sì.



LEONE - LUI - Questo mese sarai sottoposto a ritmi quotidiani veramente frenetici e trovare il tempo da dedicare alla tua compagna o a qualche amante sarà veramente difficile. L’ideale sarebbe che si accontentassero dei tuoi ritagli di tempo, senza pretendere di organizzare cenette super romantiche, ma dicendosi chiaramente quanto ci si desidera sessualmente.

LEI - Non c’è tempo per le chiacchiere quando si parla di sesso. Questo mese sarai talmente presa dai tuoi impegni che non avrai assolutamente voglia di aspettare i tempi lenti di uno spasimante indeciso. Sceglierai di dedicare il tuo tempo a qualcuno che tenterà di conquistarti con semplicità e ti farà poi raggiungere un indescrivibile piacere.



VERGINE – LUI - Venere, Marte e Plutone in Capricorno renderanno le giornate molto appaganti dal punto di vista sessuale. Non solo le occasioni saranno tante, ma tutte avranno una durata più lunga del solito. Sia che tu sia fidanzato, sposato o abbia un’amante passeggera, l’unica certezza sarà quella che sperimenterai un piacere mai provato prima con nessuna.

LEI - Febbraio sarà il mese adatto per scacciar via ogni tabù e vivere con grande spontaneità una storia magica e speciale. Sentimento e passione viaggeranno sulla stessa frequenza e sarà dolce farà l’amore con qualcuno che ti sussurrerà parole gentili dopo averti fatto raggiungere le vette del piacere. Se non vuoi dei figli, non scordare le precauzioni.



BILANCIA – LUI - I Pianeti in Capricorno non renderanno febbraio un mese particolarmente accattivante per tutto quel che riguarda l’eros o la vita di coppia. Se convivi con la tua compagna da poco tempo, potresti accorgerti che tra di voi si sta spegnendo il desiderio e sarà necessario parlarne se non volete che la vostra storia vada a rotoli. Impegnati e ce la farai.

LEI - I contrattempi domestici e familiari ti impediranno di avere la spensieratezza necessaria per avere una vita sessuale ricca e gratificante. Se vuoi riaccendere il desiderio del partner, dovresti proporgli di trascorrere insieme qualche giornata lontano da casa. Se la situazione è molto critica, non è esclusa la possibilità di un tradimento passeggero.



SCORPIONE – LUI - Venere e Marte in Capricorno a febbraio ti daranno la possibilità di vivere numerose avventure senza impegno. Ma è questo quello che vuoi davvero? Andare a letto con tante donne diverse senza amarne intensamente nessuna? Riflettici perché, così facendo, rischi di non far allontanare quella giusta, che però vorrebbe una storia seria con te.

LEI - Venere questo mese ti stuzzicherà con le parole provocanti e maliziose di un uomo che cercherà di conquistarti dopo averti conosciuto per caso sui social network. Non tirarti indietro e prova ad approfondire questa conoscenza. Potresti sperimentare insieme a lui, per la prima volta nella tua vita, il sesso virtuale e sarà meglio di quanto immagini.



SAGITTARIO – LUI - Solitamente sei un tipo che chiacchiera tanto, ma è arrivato il momento di passare ai fatti e di dimostrare ad una donna che hai stuzzicato per tanto tempo che sei veramente capace di fare tutto quello che le hai promesso. Non avere timore di non essere all’altezza perché, quel che più la farà eccitare quando vi vedrete, sarà la tua audacia.

LEI - Ti sei stancata di accontentarti delle briciole che ti dedica un amante che va e viene nella tua vita a seconda dei suoi impegni e dei suoi desideri. I Pianeti in Capricorno ti rendono più esigente e ti renderanno disinvolta e disinibita sotto le lenzuola soltanto con chi ti avrà dimostrato di essere veramente interessato ad avere una storia con te.



CAPRICORNO – LUI - Marte e Plutone questo mese ti renderanno irresistibile come amante. Nessuna donna oserà lamentarsi dopo aver trascorso una lunga notte d’amore con te. Non soltanto le tue energie saranno inesauribili, ma riuscirai anche ad essere più tenero del solito. Le tue coccole e le tue carezze valgono di più di quelle di qualsiasi altro uomo dello Zodiaco.

LEI - Sei pronta per vivere un mese all’insegna dell’amore e della passione? Venere e Marte ti faranno vivere una storia indimenticabile con un amante che saprà accontentare tutti i tuoi sogni, e non solo sotto le lenzuola. Sii audace e non aver paura di chiedergli di sfiorare le parti più sensibili del tuo corpo. Il vostro piacere raggiungerà le stelle!



ACQUARIO – LUI - Non sei mai stato il tipo d’uomo che sbandiera in giro le sue conquiste amorose e questo mese sarai ancora più riservato e silenzioso del solito. Questo non significa che non avrai nulla da raccontare, ma probabilmente ti infilerai in situazioni poco cristalline o addirittura clandestine. L’importante è che tu ti senta in pace con te stesso.

LEI - Silenziosa e misteriosa, questo mese potrai conquistare nuovi spasimanti proprio grazie a questo tuo modo di fare che non lascerà mai intendere a nessuno cosa stia passando per la tua mente. Sicuramente c’è qualcuno di cui sei invaghita, ma preferisci che sia lui a fare il primo passo. I segreti sussurrati mentre si fa l’amore sono i più pericolosi.



PESCI – LUI - Chiacchierando con i tuoi amici, questo mese potresti restare incuriosito dal fatto che qualcuno di loro abbia sperimentato un menage a trois molto soddisfacente. Vorresti provare pure tu, ma non è detto che avrai concretamente il coraggio di farlo e potresti limitarti a soddisfare la tua immaginazione con qualche video trovato in internet.

LEI - Il tuo desiderio più forte nel mese di febbraio sarà fare l’amore con il tuo migliore amico. Ormai sei pronta a confessare di esserti follemente innamorata di lui e sei pronta anche a correre il rischio che ti rifiuti, ma non puoi più tenere a tacere il tuo cuore. In alternativa, un collega sarebbe felice di trascorrere una serata trasgressiva con te.