Oroscopo: un rito magico per iniziare bene l'anno

In base al nostro Segno Zodiacale, scopriamo i piccoli rituali più utili per seminare vibrazioni positive nella nostra vita

In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo ci svela quali possono essere i piccoli rituali più vantaggiosi: scopriamo insieme come sfruttare al meglio l’influenza delle Stelle nelle nostre giornate.

L’Oroscopo ci svela quali possono essere i piccoli rituali più vantaggiosi, per seminare vibrazioni positive all’inizio del nuovo anno: è naturale, infatti, chiedersi se possiamo compiere qualche rito particolare per propiziare la buona sorte e perché questa ci accompagni nel corso del 2024 .

ARIETE - Solitamente, per l’inizio del nuovo anno cerchi qualche rituale predittivo che ti aiuti ad affrontare al meglio le tue giornate, preparandoti a eventuali sfide. Per il 2024 quello giusto potrebbe essere il rituale delle rune, per ottenere indicazioni sulle energie e le opportunità che si presenteranno nel nuovo anno. Non farlo in solitudine, ma coinvolgi le tue amiche e fate attenzione alle fattucchiere!



TORO - Uno dei rituali migliori per iniziare il nuovo anno può essere quello di preparare una bottiglia delle energie positive. Come si fa? Occorre riempire una bottiglia con erbe, fiori, pietre o altri oggetti simbolici e conservarla in casa come amuleto per attirare energie positive. Se puoi, scegli erbe e fiori che coltivi nel tuo giardino o nel tuo balcone. Non lasciarti condizionare dalle opinioni di nessuno.

GEMELLI - Per te i rituali sono come giochi divertenti ed ecco perché quello giusto per te può essere quello delle candele colorate, una per ogni obiettivo. Devi procurarti, e poi accendere, delle candele di colori diversi, ognuna rappresentante un obiettivo per il nuovo anno, e meditare su di esse per manifestare quegli intenti. Affidati al tuo intuito per la scelta dei colori. Non potrai sbagliare.



CANCRO - Trascorri tanto tempo in casa e in famiglia e uno dei rituali più efficaci per te è sicuramente la purificazione dell'ambiente. Preparati a fumigare la casa con salvia bianca, incenso o altre erbe sacre per purificare l'ambiente da energie negative e accogliere il nuovo anno con positività. Scegli prodotti naturali in modo da non fare troppo fumo e ricordati di arieggiare l’intero appartamento.



LEONE - La tua creatività ti accompagna in ogni momento della tua vita. Per propiziare il nuovo anno potresti creare un mandala o un disegno simbolico raffigurante ciò che desideri manifestare nel nuovo anno e concentrarti su di esso per attrarre quelle energie. Se non te la senti di disegnare a mano libera, trovi sul web tanti mandala che possono essere colorati come meglio preferisci. Scegli quello giusto per te!



VERGINE - Tendi ad essere abbastanza scettica in merito ai rituali e non vorresti mai sfociare nella superstizione. Un rituale interessante per te potrebbe essere quello della prosperità. Preparati a piantare una pianta simbolica dell'abbondanza, come il basilico per attrare il denaro o la rosa per attirare l’amore nella tua vita. Puoi scegliere tutte le piante che desideri, purché congrue con ciò che vuoi davvero.



BILANCIA - Quando ti dedichi a un rituale, cerchi di farlo in modo raffinato ed elegante, senza necessariamente farlo sapere a tutte le persone che frequenti o che incontri. Uno dei rituali più indicati per te potrebbe essere la cerimonia della gratitudine ossia la pratica di un rituale di gratitudine per ringraziare l'anno trascorso, chiudendo cicli e aprendo porte per il futuro. Ti sentirai rinascere.

SCORPIONE - Pensi di aver sperimentato quasi tutti i rituali esistenti e ogni anno vai alla ricerca di qualcuno nuovo. L’oroscopo ti suggerisce il rituale dell'olio magico. Consiste nella preparazione di oli essenziali mistici o unguenti speciali per attirare amore, prosperità o protezione nell'anno a venire. Non prepararlo soltanto per te, ma fanne dono anche alle tue amiche più bisognose o timide.



SAGITTARIO - Il rituale dei desideri è da sempre uno dei tuoi preferiti. Consiste nello scrivere su pezzettini di carta i propri desideri per il nuovo anno. A questo punto le opzioni sono due: puoi sigillarli in una scatola o un contenitore speciale e conservarli in un luogo sacro oppure bruciarli in un fuoco purificatore, avendo cura di tenere la fiamma sotto controllo, senza mettere in pericolo persone, animali o cose.



CAPRICORNO - Un Segno di Terra come te va alla ricerca di rituali che richiamino il suo elemento. Sicuramente sei sempre stata incuriosita dai cristalli per la guarigione ed è giunto il momento di sfruttarli a tuo favore. Puoi utilizzare cristalli e pietre preziose con proprietà specifiche per attirare la guarigione e l'equilibrio nel nuovo anno. Lasciati attrarre dai cristalli che senti risuonare con la tua energia.



ACQUARIO - I rituali troppo elaborati non ti interessano e, anche se in passato ne hai sperimentato qualcuno, per questo nuovo anno vuoi agire in modo più sobrio, sfruttando la pratica della meditazione. Puoi quindi meditare su una visione chiara degli obiettivi per il nuovo anno, visualizzando la loro realizzazione nella tua mente e provando quelle emozioni che sentirai quando li avrai raggiunti.



PESCI - Per propiziare il nuovo anno potresti sentire il bisogno di fare qualcosa di specifico che riguardi il tuo benessere. Un rituale delle guarigioni può sicuramente fare al caso tuo. Puoi svolgere questo rituale di guarigione psicologica e fisica per liberarti dalle energie negative accumulate nell'anno precedente, creando così uno spazio vuoto per accogliere ciò che di buono il destino ha in serbo per te.