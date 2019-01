Oroscopo: quanto soffriamo di nostalgia secondo lo Zodiaco

ARIETE - Probabilmente non ti si può classificare tra le persone più nostalgiche, però ti piace ricordare insieme ai familiari o agli amici più cari alcuni momenti felici della tua infanzia e del tuo passato, soprattutto se si tratta di celebrare la data di una vittoria o di un successo importante. Qualche volta ti capita di sentire la mancanza di qualcuno e allora lo chiami, lo inviti ad uscire e gli dai un abbraccio che si ricorderà per tutta la vita (o almeno fin quando non sentirai di nuovo la sua mancanza).



TORO - La nostalgia molto spesso per te è associata a momenti della tua vita in cui pesavi 10 kg in meno oppure vestivi la taglia 40 e non avevi le smagliature. Capita facilmente di sentirti così nei momenti in cui sei un po’ depressa oppure hai iniziato da poco una dieta. Per il resto, non senti la mancanza di luoghi o persone, anche perché nella maggior parte dei casi vivi nella stessa casa oppure frequenti le stesse persone sin dalla più tenera età. Ti piace però l’idea che qualcuno senta nostalgia di te.



GEMELLI - Presa dai molteplici impegni, chi mai potrebbe pensare che tu sia una persona nostalgica? E invece, proprio tu, senti costantemente la mancanza dei vecchi tempi, in cui eri giovane, libera e spensierata. È questa nostalgia che ti spinge talvolta ad avere comportamenti poco responsabili o un po’ immaturi per la tua età. Poiché tendi a costruire dei rapporti superficiali, è difficile che senta la mancanza di qualche persona, ma non impossibile. Sono pochi i fortunati che hanno un posto nel tuo cuore.



CANCRO - Se ci fosse un premio per il Segno più nostalgico dello Zodiaco, sicuramente saresti tu a vincerlo. Ti affezioni facilmente a tutto: cose, persone, luoghi, situazioni. E poi, dopo pochissimo tempo, ne senti la mancanza. Provi nostalgia per la tua infanzia, per l’odore dei libri di scuola, per la tua adolescenza costellata di amori difficili, per i tuoi nonni o per le persone care che non ci sono più. Anche se il tempo passa, le emozioni rimangono immutate nel tempo. Le tue dolci lacrime sono frequenti.



LEONE - Ci tieni troppo a dare un’immagine di te realizzata e felice: non lasci tanto spazio alla nostalgia. A volte, quando si parla del passato, ti annoi e cerchi di dirottare l’attenzione dei tuoi interlocutori su altri argomenti di conversazione, che reputi più appassionanti ed entusiasmanti. Anche se vuoi far credere che siano sempre gli altri a sentire la tua mancanza, qualche volta pure tu vai a sbirciare sui social network di vecchi amici o vecchi amori che ritornano di tanto in tanto nei tuoi pensieri.



VERGINE - Non pensi di avere tempo da dedicare ai ricordi nostalgici della tua infanzia o della tua gioventù. Ti sei allenata talmente tanto a nascondere le tue emozioni che, quando avverti un brivido, ti spaventi e cerchi di dargli una spiegazione razionale. Eppure, anche tu sei vulnerabile e a volte, quando sei sola da troppo tempo, senti la mancanza di alcune persone con cui in passato eri riuscita a confidarti e ad aprire parzialmente il tuo cuore. È proprio necessario tenere sotto controllo la nostalgia?



BILANCIA - Sei sempre circondata da tante persone, che non ti danno il tempo di sentire la mancanza di altre che non vedi o senti da diverso tempo. Quella che non riesci a tenere a bada invece, è la nostalgia dei periodi della tua vita in cui non avevi le rughe o i capelli bianchi. Per te l’aspetto fisico è molto importante e spesso rimani attaccata alla tua immagine di dieci o venti anni fa. Non provi invece nostalgia per i tanti luoghi che hai visitato nel tuo passato, anche perché nemmeno li ricordi.



SCORPIONE - Una persona attaccata al passato come te, non può che essere nostalgica ad alti livelli. Quando una persona entra in contatto profondo con te, difficilmente riesce poi ad uscire dai tuoi pensieri. Senti spesso la mancanza di alcune persone care che ti hanno lasciato oppure di qualche vecchio amore con cui è finita molto bruscamente. Quando rivisiti alcuni luoghi, ti capita di rivivere le emozioni di una volta, come se il tempo non fosse mai trascorso. I profumi rievocano sempre in te tanti ricordi.



SAGITTARIO - Per te la nostalgia non è uno stato comune. Qualche volta ti capita di sentire la mancanza di qualcosa o di qualcuno, ma trovi eccessivo l’atteggiamento di chi prova nostalgia in maniera troppo intensa e per faccende che tu reputi insignificanti. Se vivi lontano dai tuoi parenti, perché dovresti patire la distanza o la loro assenza? È una buona occasione per viaggiare spesso e andare a trovarli. Sei sempre in movimento e provare nostalgia significherebbe che ti sei fermata: non sarebbe un buon segno.



CAPRICORNO - La tua innata austerità non prevede che tu sia una persona particolarmente nostalgica. Anzi, fin dalla tua infanzia, non vedevi l’ora di crescere e diventare una persona adulta. L’unica tua nostalgia potrebbe essere quella del denaro che hai speso e che non avrai più indietro, soprattutto se lo hai fatto per accontentare i capricci di una persona con cui non hai più nulla da condividere nella tua vita. Se qualcuno ti confessa di sentire la tua mancanza, evita le frasi di circostanza o l’ironia.



ACQUARIO - In una scala da 1 a 10, tu probabilmente sei nostalgica 0. Sei troppo orientata sul futuro e la nostalgia per te è qualcosa di molto astratto e lontano dal tuo modo di essere. Fai molta fatica a comprendere come alcune persone possano sentire la mancanza di una vecchia casa o di un vecchio amore: tu stai già pensando al prossimo (e tante volte nemmeno a quello attuale). Tuttavia, quando ti sposi o vai a convivere, anche tu potresti sentire un po’ di nostalgia della tua vecchia e amata singletudine.



PESCI - Per una persona romantica come te, ogni luogo che hai visitato ha avuto un ruolo importante per la tua vita e ti ha fatto vivere delle emozioni che ti piace ricordare con gioia. A volte potresti sentirti nostalgica anche di alcune relazioni che, tutto sommato, non ti hanno lasciato nulla tra le mani. La tua nostalgia è dettata dal fatto che tu abbia paura di non rivisitare più alcuni posti magici e incantati oppure potresti non rivedere più alcune persone a cui hai donato un pezzettino del tuo cuore.