Oroscopo per il 2023: come sarà l'Anno Nuovo dei 12 Segni

Scopriamo quali saranno i periodi più fortunati e quelli in cui, invece, ci dovremmo impegnare per non sottostare alle influenze planetarie che interesseranno il nostro Segno Zodiacale.

ARIETE - La prima parte dell’anno sarà sicuramente la più entusiasmante perché Giove nel tuo Segno ti offrirà innumerevoli occasioni di crescita personale e professionale. Ti sentirai finalmente baciata dalla buona sorte e anche le tue finanze potranno rifiorire. Per far esplodere una nuova passione, invece, i mesi più favorevoli saranno quelli estivi, con il lungo transito di Venere in Leone. Ti divertirai!



TORO - Per sentirti veramente vibrare all’unisono con l’universo, dovrai aspettare la seconda metà di maggio, quando Giove farà il suo ingresso nel tuo Segno e ti regalerà prosperità, ricchezza, abbondanza ed espansione. Attenzione perché potrebbe espandersi anche il girovita se non presterai attenzione al tuo stile di vita. Urano ti renderà sempre innovativa sul lavoro. In amore ci vorrà pazienza.



GEMELLI - L’anno si aprirà con Marte nel tuo Segno, che ti darà la carica per iniziare l’anno in maniera strepitosa. Nei mesi a venire ti sentirai circondata dal calore di tanti amici, che ricopriranno un ruolo sempre più importante nella tua vita. Saturno, inizialmente favorevole, a marzo si sposterà nel Segno dei Pesci e ti chiederà maggior impegno sul lavoro. Non trascurare nemmeno le relazioni amorose.



CANCRO - Giove in Ariete fino al mese di maggio potrebbe farti credere di essere sfortunata, ma invece il 2023 sarà un anno di grande rinascita per te. Il tuo migliore alleato sarà Saturno in Pesci che, a partire dal mese di marzo, ti aiuterà a costruire delle solide basi per il tuo futuro professionale e sentimentale. Per qualche mese, inoltre, riuscirai anche a liberarti della pesantezza di Plutone.



LEONE - Non solo Giove in Ariete ti farà iniziare l’anno con tanti nuovi propositi, ma a marzo ti libererai finalmente del famigerato “Saturno contro” e potrai recuperare tante relazioni che sembravano ormai perse. Le sfide, però, non termineranno. A partire dalla metà di maggio, infatti, dovrai fare i conti con Giove in Toro, i rallentamenti sul lavoro e i pagamenti che tarderanno ad arrivare. L’amore vincerà.



VERGINE - Il 2023 non sarà un anno particolarmente spensierato perché l’ingresso di Saturno in Pesci, nel mese di marzo, metterà alla prova tutte le tue relazioni, sia di natura sentimentale che familiare o professionale. Diventerai più selettiva e tenderai ad allontanare da te tutte quelle persone che non sono più funzionali alla tua crescita. Durante i mesi estivi potresti vivere un’accattivante storia clandestina.



BILANCIA - Con Giove in opposizione, la prima metà dell’anno potrebbe essere la più faticosa perché avrai la sensazione che ogni tuo sforzo non sia sufficiente per raggiungere i risultati desiderati. Eppure, potrai contare sulla grinta di Marte e sulla tenacia di Saturno, anche se per pochi mesi. In estate potresti finire all’improvviso a letto con il tuo migliore amico. Se son rose, fioriranno certamente.



SCORPIONE - Il 2023 sarà un anno di alti e bassi. A marzo ti libererai del transito disarmonico di Saturno, che non solo ti consentirà di ritrovare un po’ di leggerezza in casa e in famiglia, ma ti aiuterà a costruire delle solide basi per il tuo futuro professionale e sentimentale. A maggio, però, Giove entrerà in Toro e tutti i tuoi progetti di vita potrebbero richiedere molto più tempo di quanto avessi preventivato.



SAGITTARIO - L’anno si aprirà con Marte in aspetto dissonante e per qualche mese dovrai continuare a fare i conti con una forma fisica non eccellente, che ti renderà anche particolarmente irascibile. Giove, invece, ti sosterrà e ti ricorderà di essere una persona molto fortunata. A partire dal mese di marzo, Saturno ti chiederà di fare delle scelte difficili che riguardano la famiglia. Non è escluso un trasferimento.



CAPRICORNO - Con Giove in Ariete, inizierai il 2023 immersa in varie problematiche familiari, che tutto sommato gestirai in modo abbastanza efficace. Da maggio in avanti, invece, con Giove in Toro, tutto sembrerà scorrere più serenamente e ti si presenteranno tante nuove opportunità sia in campo sentimentale che lavorativo. Urano premierà la tua voglia di fare e ti insegnerà nuove tecnologie all’avanguardia.



ACQUARIO - I primi mesi dell’anno saranno probabilmente i più frenetici e più divertenti. Poi, Giove in Toro ti costringerà a rallentare i tuoi ritmi. Subentreranno degli impegni familiari che non avevi mai preso in considerazione e Saturno potrebbe anche portare delle spese legate a dei lavori in casa. Plutone verrà a farti visita per qualche mese e porterà grandi trasformazioni, sia sul lavoro che in amore.



PESCI - Il 2023 sarà un anno molto interessante. I primi mesi dovrai ancora fare i conti con qualche problemino familiare portato da Marte, che ti renderà molto agitata. Saturno nel tuo Segno, dal mese di marzo, ti porterà a compiere delle scelte importanti, che affermeranno la tua indipendenza, la tua risolutezza e la tua determinazione. L’amore non sarà più una necessità, ma uno sfizio di cui gioire.