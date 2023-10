Oroscopo: che cosa regalare ai nonni per la loro festa

Segno per Segno una piccola guida al dono perfetto come Zodiaco comanda

Il 2 ottobre , infatti, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi, si celebra anche la Festa dei nonni e un bel dono, in occasione di questa festa, può essere un bel gesto per mostrare apprezzamento, amore e gratitudine per tutto ciò che hanno fatto. Lasciamoci ispirare dalle Stelle .

L’ Oroscopo ci ricorda che, In base al Segno Zodiacale, possiamo trovare il regalo perfetto per i nostri nonni .

ARIETE - I nonni Ariete sono dinamici e attivi a qualsiasi età. Per sorprenderli nel giorno della loro festa, puoi iscriverli a corsi o lezioni che corrispondano ai loro interessi, come corsi di cucina, pittura, musica, yoga o artigianato. Sarà un'esperienza formativa e divertente. Entreranno sicuramente in competizione con altri nonni della loro età, si vanteranno di te come nipote e ti faranno ridere con i loro racconti.



TORO - Se sai cucinare, probabilmente hai imparato dai tuoi nonni, che sono dei buongustai. Per la loro festa puoi regalare un kit con utensili e ingredienti per preparare un dolce o un pasto insieme. Potrete condividere momenti divertenti in cucina, creare un album con le ricette di famiglia preferite e tradizionali e gustare insieme a loro le leccornie che avete preparato. Gradiscono anche il vino.



GEMELLI - Solitamente sono loro a organizzare sorprese per te e riempirti di regali, anche effimeri. Per la loro festa, puoi finalmente sdebitarti. Scopri quali sono i loro interessi e regala un abbonamento a una rivista o un libro che possa catturare la loro attenzione e curiosità. Saranno felici e si prenderanno il merito del fatto che tu sia tanto originale e mai banale o noiosa. Del resto, hai la loro genetica.

CANCRO - I nonni del Cancro sono tanto nostalgici e adorano stare ore e ore a raccontarti le loro storie. Per farli emozionare, puoi creare un album fotografico personalizzato contenente foto di momenti speciali trascorsi insieme. Aggiungi note, annotazioni e ricordi che rendano il regalo ancora più toccante. Si commuoveranno e sarà utile tenere a portata di mano un pacchetto di kleenex per le loro lacrime.



LEONE - Il nonno e la nonna del Leone riescono sempre a farsi notare e, in occasione della loro festa, vogliono sicuramente stare al centro dell’attenzione. Crea opere d'arte o oggetti artigianali fai-da-te che possano adornare la loro casa e mostrare il tuo amore e impegno. Potrebbe essere un quadro, un cuscino o una cornice decorata. Non tarderanno a dirti che hai ereditato da loro la tua creatività.



VERGINE - Molto probabilmente i tuoi nonni amano la natura e il giardinaggio e, se vivono in un appartamento, puoi considerare la possibilità di regalare piante da interno o un giardino in miniatura. Sono regali duraturi e portano un po' di verde all'interno della casa. Se hanno un giardino, puoi liberare la tua fantasia con piante di fiori o di erbe e spezie di cui ti sapranno spiegare qualsiasi proprietà.



BILANCIA - I nonni Bilancia amano stare in mezzo alla gente e per la loro festa gradiranno sicuramente se organizzerai una giornata da vivere insieme. Potrebbe essere una passeggiata in un parco, una gita fuori porta, una visita a un museo o un evento culturale e artistico. Ricordati che apprezzano la musica, la recitazione e che adorano indossare abiti eleganti per andare a guardare qualche spettacolo al teatro.

SCORPIONE - A volte danno l’aria di essere un po’ burberi, ma nessuno meglio di te conosce la tenerezza dei nonni dello Scorpione. Non hanno bisogno di regali vistosi o maestosi: la cosa migliore che tu possa fare è aiutarli a scrivere o a registrare le loro memorie e storie di vita in un libro di ricordi o su registrazione. È un regalo prezioso per tutta la famiglia. Saranno silenziosi, ma lo apprezzeranno.



SAGITTARIO - I nonni del Sagittario potrebbero avere una vita più movimentata della tua perché non riescono a stare fermi e nemmeno in silenzio. La soluzione migliore può essere offrir loro un buono regalo per un viaggio o un weekend fuori. Scegli un soggiorno in un posto che amano o una gita in una località vicina, in modo che possano goderne appieno, senza stancarsi. Ti manderanno foto e video della loro vacanza.



CAPRICORNO - I nonni del Capricorno ti hanno insegnato il valore della disciplina. Forse non son stati particolarmente teneri, ma ti hanno dato istruzioni concrete per raggiungere tanti traguardi della tua vita. Dopo una vita di lavoro e sacrifici, saranno felici se regalerai una giornata di spa o massaggi rilassanti per coccolarli e farli sentire bene. È un modo per essere tu a prenderti cura di loro.



ACQUARIO - I nonni Acquario sono moderni e innovativi. È abbastanza facile fargli regali. Apprezzano la musica e potresti quindi regalar loro delle cuffie o degli altoparlanti Bluetooth di qualità per ascoltare la loro musica preferita in modo più comodo. Considera anche l’idea un abbonamento a un servizio di streaming che offra film, serie TV o documentari che siano di loro interesse. Li renderai felici.



PESCI - Il nonno e la nonna dei Pesci sono i più teneri dello Zodiaco. Per la loro festa gradiranno sicuramente prodotti per il relax, come candele profumate, oli essenziali, tisane o cuscini riscaldanti che favoriscono un'atmosfera di tranquillità e benessere. Non dimenticarti di preparare un bigliettino con scritto “ti voglio bene”. Si emozioneranno e probabilmente ti faranno anche loro un regalo.