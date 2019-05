Oroscopo: le Stelle ci rivelano che mamme siamo

ARIETE - Sei una donna forte e non sei ossessionata dal desiderio di diventare madre. Accade però che, ad un certo momento della tua vita, tu decida di mettere al mondo un figlio a tua immagine e somiglianza. L’idea di dover educare e crescere un piccolo uomo o una piccola donna ti entusiasma. Diventi presto una mamma autoritaria, ma allo stesso tempo non soffocante. Prendi sempre le difese dei tuoi figli, anche quando sai che hanno sbagliato. Del resto, un po’ ci godi del fatto che siano dei ribelli.



TORO - Solitamente hai una carriera brillante e uno stile di vita piacevole. Diventare mamma potrebbe essere per te un valore aggiunto per sentirti realizzata. Come madre sei molto protettiva e cerchi di non far mancare ai tuoi figli niente di quello di cui hanno bisogno. Lo spirito materno insito in te ti rende molto amorevole anche nei confronti dei figli di qualche parente o amico caro. I tuoi figli ti considerano un punto fermo per la loro vita, grande fonte di rassicurazioni, certezze e affetto.



GEMELLI - Da eterna figlia quale sei, la maternità potrebbe essere vissuta da te con molta leggerezza, come se fosse un gioco. L’idea di poter giocare con dei bimbi tuoi è entusiasmante per te, però quando crescono potrebbe sorgere qualche difficoltà perché ti accorgi di avere una grossa responsabilità e, se dovessero avere un carattere simile al tuo, lo scontro è inevitabile. Non sei una mamma invadente e li lasci liberi di sbagliare perché ti sembra il miglior modo per insegnar loro qualcosa di utile.



CANCRO - Avere dei figli e una famiglia numerosa potrebbe essere una delle priorità della tua vita. Sin da quando sei bambina sogni di mettere al mondo dei piccoli pargoletti da accudire con dolcezza e tanto amore. Anche quando non hai ancora un partner fisso, passi ore intere a pensare i nomi da potergli dare. Sei una mamma chioccia, molto presente, affidabile, protettiva. Tieni molto al fatto che, anche da adulti, i tuoi figli ti dedichino gran parte del loro tempo, anche a discapito dei loro partner.



LEONE - Sei una donna molto egocentrica e il desiderio di maternità non è sempre prioritario nella tua vita. Quando arriva però, non vedi altro: tuoi figli diventano come dei piccoli soli che illuminano le tue giornate. Li tratti come se fossero piccoli principi o principesse da coccolare ed esibire in pubblico. Sin da quando sono piccoli però, potresti renderli troppo competitivi. Per te infatti, loro sono e saranno sempre i più belli, bravi, intelligenti, talentuosi e coraggiosi dell’intero universo.



VERGINE - La scelta di diventare madre per te potrebbe nascere dopo aver ragionato attentamente sui pro e i contro della situazione. Prima di avere un figlio infatti, per te è importante aver raggiunto la stabilità economica (oppure avere la certezza che il papà possa sostenere eventuali spese extra). Sei una madre premurosa e attenta. Nonostante tu non sia tra le più affettuose dello Zodiaco, i tuoi figli sanno di poter contare su di te in qualsiasi momento. Hai sempre una soluzione per ogni problema.



BILANCIA - La maternità per te potrebbe essere una tappa importante per far crescere e maturare la relazione con il tuo compagno. Non pensi che essere donna sia sinonimo di essere mamma, ma quando lo diventi cerchi di prestare attenzione alla loro educazione e alla loro crescita. Insegni loro la disciplina e il senso della giustizia. Una delle tue caratteristiche principali è sicuramente quella di voler sempre essere aggiornata sulla loro situazione sentimentale, specialmente quando sono in età da matrimonio.



SCORPIONE - In un certo senso, la maternità a volte ti spaventa perché lo consideri un evento da prendere molto seriamente e vuoi sentirti pronta per affrontarla con maturità e saggezza. È una parte di te che va esplorata con attenzione e meticolosità. Come mamma sei molto affettuosa, ma anche molto esigente. Vorresti sempre essere informata su tutto ciò che i tuoi figli pensano, dicono e fanno. A volte non ti rendi conto di invadere la loro privacy e ti offendi quando con dolcezza te lo fanno notare.



SAGITTARIO - Sei una donna in movimento e qualcuno potrebbe pensare che la maternità potrebbe in un certo senso frenarti. In parte è così ed è per questo che a volte tendi a rinviare questo momento (che non è una tappa necessaria per la tua crescita spirituale). In realtà però nemmeno la maternità riesce a bloccarti e i tuoi figli sono destinati a viaggiare con te ed esplorare il mondo sin dalla loro più tenera età. Sei una mamma affettuosa e vuoi che i tuoi figli imparino a godere del dono della vita.



CAPRICORNO - Per una donna tutta d’un pezzo come te, la maternità potrebbe rappresentare un ostacolo per la carriera ed è per questo che impieghi tanto tempo prima di decidere di mettere al mondo dei figli. Sei una mamma molto autorevole. Hai delle regole e pretendi che i tuoi figli le rispettino, anche in tenera età. Nonostante non sia molto abile a far trasparire le tue emozioni con le parole o con i gesti affettuosi, i tuoi figli sanno di poter sempre contare su di te e sui tuoi saggi consigli.



ACQUARIO - Sei una donna indipendente e quello che ti spaventa maggiormente della maternità è il fatto che ti leghi per sempre non tanto ai tuoi figli quanto al tuo partner (che molto spesso decidi di lasciare ugualmente anche se i tuoi figli sono in tenera età). La maternità tira fuori un grande senso di responsabilità che spesso tieni nascosto a tutti. La tua scarsa autorevolezza però, talvolta lascia spiazzati i tuoi figli che vedono in te una figura amica più che una guida. Sei un buon esempio di libertà!



PESCI - La maternità viene vissuta da te in maniera molto romantica. L’idea di poter condividere un figlio con la persona che ami ti entusiasma e ti emoziona. Non ti rendi però conto dell’importanza di un figlio finché non lo vedi tra le tue braccia, piccolo e indifeso. Sei una madre protettiva, tenera, premurosa e disponibile. Il tuo forte senso della responsabilità ti spinge a preoccuparti eccessivamente dei tuoi figli, anche da adulti. Sei sicura che il destino te li abbia donati per una ragione profonda.