Oroscopo: la sorpresa perfetta per i 12 Segni 

A tutti ogni tanto fa piacere ricevere un regalo o una piccola sorpresa . Non importa se non ci sono occasioni o anniversari da festeggiare: le sorprese sono gradite in qualsiasi giorno dell’anno, soprattutto da parte del proprio compagno! Ma non tutti hanno gli stessi gusti e allora interviene l’Oroscopo . Con lo studio delle Stelle, scopriamo quale sorpresa piacerebbe ricevere a ciascun Segno Zodiacale da parte del partner!

ARIETE – Lui - Tra le tante sorprese che la tua compagna potrebbe farti per renderti felice, indubbiamente gradiresti ricevere i biglietti per una partita di calcio, basket o qualsiasi altro sport, della tua squadra preferita. In fondo, ti accontenti di piccole cose.

Lei - Sei una persona abbastanza semplice e ti piacerebbe veramente tanto che il tuo partner si presentasse a casa tua senza preavviso, con una bottiglia di champagne (ma anche con due birre) per poi proseguire nel rendere speciale una semplice giornata.



TORO – Lui - Qualsiasi donna è consapevole che per sorprenderti è sufficiente inventare qualsiasi cosa, purché ti si prenda per la gola. Gradiresti tantissimo essere sorpreso con una cenetta inaspettata, il tuo piatto e il tuo vino preferito. Tutto il resto viene da sé.

Lei - Sei una donna che ama il comfort e il benessere. I tuoi partner sanno benissimo che per sorprenderti e per renderti felice è sufficiente regalarti una giornata intera da trascorrere insieme in una spa. Le acque termali e i massaggi ti fanno impazzire.



GEMELLI – Lui - Non è facile sorprenderti perché nella maggior parte dei casi sei tu a sorprendere la tua compagna. Ti piacerebbe tanto se riuscisse a stupirti con un oggetto super tecnologico di cui ancora non conoscevi l’esistenza, ma è raro che questo accada.

Lei - Sei una donna capricciosa e solitamente ottieni quello che vuoi. E tra le tante cose che vorresti, ti sentiresti sorpresa se il partner ti proponesse di venire a far shopping insieme a te. Persino le tue amiche qualche volta si tirano indietro dal farlo!



CANCRO – Lui - Sei un uomo sensibile e mostri sempre riconoscenza per le gentilezze che ricevi. Ma, in che modo può sorprenderti la tua compagna? Sicuramente regalandoti un oggetto antico, con una forte simbologia, acquistato in un mercatino dell’antiquariato.

Lei - Per essere veramente sorpresa dal partner, una donna dolce come te ha bisogno di un gesto che trasmetta calore, sensibilità e amore per la natura e le sue creature. Regalarti un cucciolo (cagnolino, gattino o coniglietto) può essere la scelta giusta!



LEONE – Lui - Per sorprendere il re dello Zodiaco, è necessario mettersi d’impegno. Ci vorrebbe infatti un regalo originale, che sappia mettere in evidenza il tuo ego smisurato. Per te qualsiasi regalo dovrebbe sempre essere accompagnato da un biglietto e una dedica.

Lei - Naturalmente, per sorprenderti davvero il tuo partner ti dovrebbe fare un regalo prezioso e costoso: un gioiello potrebbe essere l’ideale, purché sia vistoso e possa essere indossato quotidianamente. Gli accessori sobri sicuramente non fanno per te.



VERGINE – Lui - Sei una persona pratica e non ami troppo ricevere le sorprese perché preferisci mantenere sempre tutto sotto controllo. La tua compagna potrebbe però stupirti regalandoti qualcosa di utile per l’ufficio. Cerca di mostrare entusiasmo quando ricevi un dono!

Lei - Solitamente chiedi al partner tutto ciò di cui hai bisogno e non servono sorprese per renderti appagata e felice. Però, un oggetto utile per la casa come un elettrodomestico o un portabiancheria ricamato a mano potrebbe renderti particolarmente grata.



BILANCIA – Lui - Ti piace tanto fare sorprese alla tua compagna, ma ti piace anche riceverle. Sicuramente, per sorprenderti in modo molto positivo, lei ti potrebbe far trovare in un cassetto i biglietti per una mostra d’arte di uno dei tuoi artisti preferiti!

Lei - È facile sorprendere e rendere felice una donna raffinata ed elegante come te. Basterebbe acquistarti qualcosa in profumeria. Ma, ciò che ti sorprenderebbe di più da parte del tuo uomo sarebbe un vestito di gran classe da indossare solo per lui.



SCORPIONE – Lui - La tua mente è in perenne movimento e sono pochi i modi in cui la tua partner potrebbe sorprenderti davvero. Tra questi, potrebbe bisbigliarti che non indossa la biancheria intima e potrebbe rivelartelo mentre siete al ristorante, seduti vicino.

Lei - Per renderti veramente felice e farti una sorpresa degna di essere chiamata in questo modo, il tuo partner dovrebbe rivelarti tutte le sue password, in modo da farti risparmiare tempo (perché, in ogni caso, le scopriresti da sola con le tue strategie).



SAGITTARIO – Lui - La tua partner ti conosce bene e sa che l’unico modo per sorprenderti potrebbe essere quello di regalarti un’esperienza da vivere insieme, come il bungee jumping, il lancio col paracadute, una corsa sul go-kart o qualsiasi altro sport estremo.

Lei - La sorpresa più entusiasmante e gradita che potresti ricevere è sicuramente il biglietto per un viaggio all’avventura in terre che non hai mai visitato. L’ideale sarebbe fartelo trovare sotto il cuscino oppure accanto alla tazzina del caffè al mattino.



CAPRICORNO – Lui - Uno dei modi più graditi in cui la tua compagna potrebbe sorprenderti potrebbe essere quello di pagare lei il conto al ristorante oppure chiederti di contribuire almeno con la sua quota. Apprezzi che certe cose non vengano mai date per scontate.

Lei - Sei una donna indipendente e il tuo partner sa benissimo quanto tu tenga alla tua carriera e al tuo benestare economico. Ciò che maggiormente ti sorprenderebbe, potrebbe essere la proposta di lavorare insieme a lui, mostrando grande stima di te.



ACQUARIO – Lui - Originale e stravagante, solitamente ti accompagni a donne che condividono alcuni lati un po’ insoliti del tuo carattere. Il miglior modo per sorprenderti è quello di portarti da un’astrologa o da una cartomante per scoprire ciò a cui sei destinato.

Lei - Sei abituata a ricevere regali originali e introvabili da parte di amici e fidanzati. Per sorprenderti davvero, il partner dovrebbe organizzare una serata romantica, con effetti speciali, in un locale esclusivo e rigorosamente con la musica dal vivo.



PESCI – Lui - La tua partner potrebbe sorprenderti molto abilmente e astutamente regalandoti il libro appena uscito e autografato di uno dei tuoi autori preferiti. Quello che più ami è che lei stia attenta a ciò che ti piace, anche quando non glielo dici.

Lei - Sei una donna dolce, tenera e romantica, ma possiedi anche una natura frivola e la sorpresa più bella che potrebbe farti il tuo partner potrebbe essere quella di regalarti un paio di scarpe col tacco altissimo, eleganti, raffinate e sensuali come te.