Oroscopo: i 12 Segni e i doni ideali per San Valentino

ARIETE - Regali per lui: Quello di cui ha bisogno l’Ariete in questo periodo è di un po’ di relax. Un regalo gradito potrebbe quindi essere un massaggio rilassante. L’olio bollente delle candele potrebbe riaccendere in lui la passione che Venere in Capricorno sta smorzando.

Regali per lei: Alla donna Ariete non piace svolgere attività sedentarie o rilassanti: è un peccato perché una seduta di meditazione guidata avrebbe potuto essere molto utile per lei. Un’alternativa molto eccitante può essere portarla a camminare sui carboni ardenti.



TORO - Regali per lui: Il Toro non ama le sorprese e sarebbe meglio non scombussolare le sue abitudini. Poiché Marte è appena entrato nel suo Segno, potresti soddisfare la sua voglia di dominare proponendogli di fare tutto ciò che desidera per tutto il giorno e tutta la notte.

Regali per lei: Accontentare la donna del Toro è molto semplice se glielo domandi anticipatamente. Nonostante sia molto accomodante, alla fine è sempre lei ad avere il comando. Se desidera una borsa griffata o delle scarpe costose, oggi sei costretto a soddisfarla.



GEMELLI - Regali per lui: L’uomo Gemelli adora giocare e ricevere simpatiche sorprese. Metti da parte il tuo pudore e, per fargli un regalo super gradito, recati in un sexy shop per acquistare un sex-toy da utilizzare insieme nella serata esplosiva e divertente di San Valentino.

Regali per lei: Con Giove in opposizione, lei si aspetta sicuramente un regalo stratosferico e, qualsiasi cosa tu abbia in mente, è difficile che rimanga soddisfatta. Armati di pazienza, usa tutto il tuo ingegno e cerca di sorprenderla almeno sotto le soffici lenzuola.



CANCRO - Regali per lui: Per rendere felice l’uomo del Cancro nella giornata di San Valentino, puoi ricorrere ad un libro che tratti di tematiche psicologiche e amorose, per comprendere meglio la vostra relazione. Non dimenticare una lunga dedica romantica ed emozionante.

Regali per lei: Armati di fantasia e romanticismo, procurati un foglio di pergamena e una penna stilografica e scrivi alla tua amata una lettera che esprima tutto quello che provi per lei. Le farai capire che vale la pena continuare a lottare per il vostro amore!



LEONE - Regali per lui: Per l’uomo del Leone non c’è regalo più bello che avere al suo fianco una compagna bella e appariscente come te. Le stelle consigliano di indossare i tuoi abiti più belli, truccarti da diva di Hollywood e regalargli una notte in un hotel a cinque stelle!

Regali per lei: Il modo migliore per rendere felice la tua donna è quello di regalarle dei gioielli. Se scegli di optare per un anello, come simbolo della vostra unione, la farai sentire una vera regina! È fondamentale anche portarla a cena in un ristorante lussuoso.



VERGINE - Regali per lui: Come ben saprai, al tuo uomo piacciono i regali utili. Non capirà probabilmente l’utilità di un peluche a forma di cuore, ma ti sarà grato se gli regalerai un profumo o un capo d’abbigliamento fatto su misura per lui. Ogni tanto vuole farsi viziare.

Regali per lei: Per rendere felice la donna Vergine in questa giornata, vai nella sua profumeria di fiducia e fatti aiutare dalle commesse, che sicuramente conoscono i suoi gusti meglio di lei. Non scordarti un fiore, per stupirla e ricordarle quanto tu la ami!



BILANCIA - Regali per lui: Per l’uomo Bilancia questo è un periodo molto stressante e il regalo di cui ha più bisogno in questo momento è il tuo tempo, per ascoltarlo e confortarlo. Organizza una cenetta intima, con stoviglie eleganti, cibo raffinato e un vino di prima qualità.

Regali per lei: La donna Bilancia ha gusti molto raffinati e si rallegra nel ricevere regali, per la cui scelta, abbia dovuto ragionare ore e ore. L’ideale per festeggiare San Valentino insieme, potrebbe essere un completino intimo di seta da indossare soltanto per te.



SCORPIONE - Regali per lui: Nonostante la parvenza da duro, lo Scorpione è un uomo molto tenero e romantico. Per farlo felice, regalagli i biglietti per il concerto del suo cantante preferito oppure dedicagli una canzone alla radio. Ti ricompenserà con la sua passione travolgente.

Regali per lei: La donna Scorpione è un’amante del mistero e, per allietare la sua mente vivace, potresti regalarle un dvd o dei biglietti per un film thriller o horror da guardare insieme. Se tu hai paura, lei sarà ben felice di abbracciarti o baciarti dolcemente.



SAGITTARIO - Regali per lui: Il Sagittario è un uomo semplice e si entusiasma molto facilmente. Qualsiasi regalo lo renderà felice, soprattutto se si rende conto che glielo hai fatto col cuore. Una scatola di cioccolatini può allietare il suo spirito e le sue papille gustative.

Regali per lei: Per sorprendere una donna così curiosa e spirituale, potresti regalarle il suo tema natale o un consulto astrologico. Falle capire che anche tu ogni tanto ti poni delle domande profonde sul senso della vita. Le si illumineranno magicamente gli occhi!



CAPRICORNO - Regali per lui: Di fronte a tanti regali, l’uomo Capricorno potrebbe spaventarsi perché vorrebbe evitare di dover contraccambiare con altrettanta generosità. Visti i suoi tanti impegni però, potresti renderlo felice con un’agenda o una cartella per il suo lavoro.

Regali per lei: Anche se non te lo dirà mai apertamente, la donna Capricorno adora essere viziata. Venere ti suggerisce di sorprenderla regalandole il quadro di uno dei suoi artisti preferiti. Anche un suo ritratto potrebbe riempirle il cuore (e l’ego) di gioia.



ACQUARIO - Regali per lui: Un telescopio o un manuale per imparare ad osservare le stelle potrebbe essere il regalo più gradito dal tuo uomo, stravagante e sognatore. L’unico vero problema potrebbe essere che lui non capisce il motivo per cui dobbiate festeggiare San Valentino.

Regali per lei: Accontentare una donna che ama le sorprese è molto facile. Potresti farle trovare dei biglietti aerei per un viaggio last-minute sul suo comodino oppure regalarle una stella col suo nome. Le farai magicamente sparire il nervoso e il mal di testa.



PESCI - Regali per lui: Il regalo più gradito dall’uomo Pesci per San Valentino, e in generale per qualsiasi altra festa, potrebbe essere una bottiglia di champagne o di vino d’annata, da sorseggiare insieme a te come preliminare di una serata romantica e a luci rosse.

Regali per lei: Qualsiasi oggetto a forma di cuore, oppure con dei cuoricini stampati, potrebbe rendere la donna dei Pesci la più felice dello Zodiaco. Apprezza che ti sforzi di essere tenero e romantico con lei. Non dimenticarti di riempirla di baci dappertutto.