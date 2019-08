Oroscopo del sesso: un settembre che incita alla trasgressione

ARIETE – LUI - Se speri che il sesso ti faccia vivere delle emozioni diverse dal solito, dovresti provare a farlo con qualche collega o con la tua capa. In ambito erotico, non ci son dubbi sul fatto che sia tu ad avere il comando indiscusso su tutto. Dopo il 15 settembre, la tua compagna di sempre potrebbe rifiutarti ripetutamente, mandando in crisi la tua virilità.

LEI - Potrebbe sembrarti strano, ma il luogo in cui potresti eccitarti di più nel mese di settembre è il tuo ufficio. Effettivamente, sei consapevole del fatto che si sia creato un gioco di sguardi maliziosi con un collega giovane e ben prestante. Le sue doti erotiche non ti deluderanno. Potresti invece non essere accontentata qualora volessi una storia seria.



TORO – LUI - Venere e Marte in Vergine promettono deliziose soddisfazioni erotiche nel mese di settembre. Se quello che desideri è sentirti sessualmente sazio, non devi far altro che contattare l’amante giusta, quella disposta a soddisfare tutte le tue richieste e allietare tutti i tuoi sensi. Il gusto e l’olfatto possono condurti molto velocemente all’estasi.

LEI - Non è tua abitudine nascondere quanto il sesso sia importante nella tua vita e questo mese non vuoi privarti di nessuno dei suoi piaceri. Preparati a vivere esperienze erotiche di alto livello con un partner che conosce molto bene i punti sensibili e caldi del tuo corpo. La tua voglia non conosce limite e sarà molto stimolante stare al tuo passo.



GEMELLI – LUI - Non è il momento di giocare, nemmeno nel sesso. Potresti restare molto deluso da un’amante che non è più disposta a soddisfare i tuoi piccoli vizi sessuali, soprattutto senza ricevere nulla in cambio. Il sesso senza amore non piace a tutti e, se saprai rispettare i sentimenti altrui, dopo il 15 del mese Venere potrebbe regalarti una notte di godimento.

LEI - Gli impegni e le preoccupazioni domestiche questo mese potrebbero spegnere il tuo desiderio, rendendoti poco disponibile alle divertenti performance sessuali a cui sei abituata. Eppure, fare l’amore sopra la lavatrice o appoggiata al lavandino del bagno, potrebbe essere più eccitante di quanto immagini, anche per rompere la monotonia col partner.



CANCRO - LUI - La prima parte del mese sarà sicuramente la più adatta per vivere esperienze eccitanti e gratificanti dal punto di vista sessuale, soprattutto se stai vivendo una storia clandestina. Dopo il 15 infatti, Venere in Bilancia potrebbe spegnere i tuoi bollenti spiriti con liti furibonde con la tua compagna o assurde scenate di gelosia della tua amante.

LEI - Lilith in Pesci questo mese potrebbe farti perdere la testa per uno straniero che porta scompiglio in mezzo alle tue gambe ogni volta che lo vedi. Per te sarebbe veramente eccitante poter essere la sua geisha, anche solo per una sera. Dopo il 15, con l’ingresso di Venere in Bilancia, potresti ricevere anche tu un deludente rifiuto da parte di qualcuno.



LEONE – LUI- Marte e Venere questo mese ti invitano a concretizzare le promesse che hai fatto nelle scorse settimane a qualche amante molto esigente. Non aver paura di essere troppo esplicito nelle tue richieste animalesche: i tuoi modi rudi e virili accendono le voglie di chi sta al tuo fianco. Scherzare sotto le lenzuola sarà molto divertente soprattutto dopo il 15.

LEI - Questo mese non hai assolutamente voglia di fare sesso con qualcuno che non sia in grado di darti conferme o rassicurazioni sul vostro rapporto. Sei molto esigente e, anche quando decidi di vivere una notte di ardore, fai di tutto affinché il partner accontenti i tuoi irriverenti capricci. Del resto, il ruolo di dominatrice rientra nelle tue corde.



VERGINE - LUI - Marte nel tuo Segno questo mese ti rende particolarmente virili e attraente: non sarà difficile far cascare nuove amanti ai tuoi piedi o lasciare senza fiato la tua donna. Devi però fare i conti con l’opposizione di Lilith, che potrebbe farti incontrare compagne eccessivamente stravaganti e con un senso dell’igiene leggermente inferiore al tuo.

LEI - Venere e Marte nel tuo Segno questo mese ti fanno vivere esperienze sessuali in cui l’intesa emotiva sarà essenziale per raggiungere l’orgasmo. Non avrai problemi nemmeno a vivere storie occasionali, purché il partner ti rassicuri sull’uso di contraccettivi efficaci. Quando vuoi, sai come ricattare il partner in cambio delle tue dolci attenzioni.



BILANCIA – LUI - Nessuno potrebbe mai sospettare che tu abbia una tresca con la collega più attraente e sexy del tuo ufficio ed è proprio questo che ti eccita e che ti spinge a creare situazioni ambigue, maliziose e misteriose. Dopo il 15, Venere ti spingerà a cercare nel sesso qualcosa che vada oltre l’intesa fisica. L’amore ti fa raggiungere un’estasi più profonda.

LEI - Dietro l’invito per andare a prendere un caffè, potrebbe indubbiamente nascondersi il desiderio di qualcuno di fare sesso con te. È strano che tu sia tanto ingenua, ma nella prima parte del mese potresti non cogliere al volo tutta la malizia che ti circonda. Con l’ingresso di Venere nel tuo Segno il 15, il sesso diverrà una manifestazione artistica.



SCORPIONE – LUI - Il confine tra amicizia e amore è molto sottile e questo mese potrebbe essere proprio rappresentato dal sesso. Se senti una fortissima attrazione verso la tua migliore amica, non esitare a baciarla e a guardare cosa succede dopo. Del resto, sei un amante del rischio. Lilith ti sorprende con voglie ardenti che arrivano nei momenti più inopportuni.

LEI - Che male c’è nel finire a letto col tuo migliore amico? Nessuno, se nessuno dei due è già fidanzato. E tu preferisci le situazioni contorte e complicate, quindi ben vengano questo mese eventuali tradimenti e storie parallele che fanno crescere l’attrazione sessuale tra te e i tuoi amanti. Lilith ti rende un’amante travolgente e dolcemente esuberante.



SAGITTARIO – LUI - Questo mese potresti renderti conto che le dimensioni contano tantissimo per garantire performance sessuali di alto livello. E si sta parlando delle dimensioni del cervello. Per il resto, potresti avere comunque difficoltà di durata e perciò sarebbe meglio evitare di promettere alla tua compagna di letto qualcosa che a fatica riuscirai a raggiungere.

LEI - Se pensi di trovare consolazione per i tuoi problemi nel sesso, ti sbagli. Questo mese, con Venere e Marte in aspetto dissonante, sembra che ci siano faccende più importanti a cui pensare e il tuo desiderio cala. Pensaci bene prima di rifiutare le avances di un amico che ha dimostrato un interesse nei tuoi confronti: potrebbe avere grandi doti erotiche!



CAPRICORNO – LUI - Fino alla prima metà del mese, la tua vita sessuale sarà travolgente e non ci sarà desiderio o capriccio che non riuscirai ad accontentare insieme ad un’amante bella, sensuale ed erotica. Il problema potrebbe sorgere dopo il 15, quando Venere ti chiedere di mettere più tenerezza e dolcezza, soprattutto nei preliminari. Non ci vuole così tanto!

LEI - Durante un viaggio di lavoro, questo mese potresti ritrovarti all’improvviso nel letto di un uomo che ti fa perdere letteralmente il controllo. Lasciati andare ai piaceri dell’eros, ma ricordati che se desideri costruire una relazione stabile, ci sono altri aspetti da curare oltre al sesso (che resta comunque un tassello importante per andare avanti).



ACQUARIO - LUI - Marte e Venere questo mese sono molto chiari con te: preparati a vivere una notte infuocata con una delle tue ex. Quando raggiungi un’intesa erotica sublime con la tua partner, non devi aver paura di andare oltre. Non scappare da una possibile relazione passionale e stravolgente. Dopo il 15, Venere infiamma anche i tuoi sentimenti più dolci.

LEI - È nel sesso che questo mese potrai trovare quella fusione di anime che tanto cerchi nelle tue relazioni. Sarà soprattutto dopo il 15, con Venere in Bilancia, che riuscirai a raggiungere l’apice del piacere con un partner che sa accendere il tuo desiderio anche in momenti bizzarri. Un amante del passato desidera riaverti ancora sotto alle sue lenzuola.



PESCI – LUI - Marte e Venere in aspetto disarmonico questo mese potrebbero sottoporti a tensioni che ti impediscono di dare il meglio di te nella sfera sessuale. Grazie a Lilith però, potresti scoprire che la tua donna desidera che tu la stuzzichi sessualmente proprio dopo aver litigato. Quale miglior modo potresti trovare per metterla a tacere? Sii astuto.

LEI - Con Marte in opposizione per tutto il mese, non dovresti sorprenderti se qualcuno vuole solo una storia di sesso da te. Se non ti ha mai promesso nulla ed è stato chiaro fin dal principio della vostra relazione, perché continui a lamentarti e a polemizzare? Lasciati ispirare da Lilith e cerca di trovare la magia erotica anche quando il futuro è incerto.