Oroscopo del Sesso: novembre 2023 sotto le lenzuola

Per la prima settimana del mese, Venere transiterà nel Segno della Vergine e renderà tutti un po’ più controllati sulla sfera dell’eros. Spostandosi poi in Bilancia, l’amore e il piacere dei sensi torneranno a trionfare e le relazioni diverranno più complici e felici. Marte , fino al 24, sarà in Scorpione e farà vivere ogni situazione con pathos. Quando entrerà in Sagittario, l’atmosfera si alleggerirà e anche il sesso diventerà una forma di gioco e divertimento per tanti. Segno per Segno , scopriamo cosa dicono le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco .

ARIETE – LUI - Venere, per quasi tutto il mese, ti farà avere a che fare con donne che cercheranno da te una relazione seria e stabile. Non riusciranno a comprendere che tu hai bisogno dei tuoi spazi e questo potrebbe incidere negativamente sull’intesa sessuale. A fine mese, però, Marte ti regalerà momenti di passione bollente con una compagna indimenticabile.

LEI - Non sarà facile trovare una buona intesa fisica con un partner che non sarà in grado di darti le conferme e le rassicurazioni che desideri anche dal punto di vista sentimentale. Venere in opposizione sarà dispettosa e Marte ti metterà per lo più in contatto con vecchi partner con cui ci sarà poco da fare. Andrà meglio l’ultima settimana del mese.



TORO – LUI - Con Marte in Scorpione fino al giorno 24, non sarai particolarmente performante e le tue energie fisiche subiranno un forte calo. La tua compagna dovrà essere paziente e accomodante con te per evitare che si crei una vera e propria frattura nella vostra relazione. Arriveranno sicuramente tempi migliori e a fine mese ti sentirai più attivo.

LEI - Con Marte in opposizione per quasi tutto il mese di novembre, ti ritroverai spesso a litigare col partner e la tua libido calerà a picco. Non avrai voglia nemmeno di dormire insieme a lui e i momenti di tenerezza si ridurranno al massimo. A fine mese, con Marte in Sagittario, potresti risollevarti tra le braccia di un vecchio amante del passato.



GEMELLI – LUI - La prima settimana del mese, con Venere dissonante, ti vedrà un po’ agitato a causa delle pressioni della tua compagna o di una donna che frequenti. Poi la situazione migliorerà e Venere ti aiuterà a costruire una relazione equilibrata, dove anche l’eros sarà soddisfacente. A fine mese, con Marte in Sagittario, non sono esclusi gli imprevisti.

LEI - Novembre sarà un mese di alti e bassi sia per quando riguarda la sfera sentimentale che sessuale. Ti ritroverai al fianco di un partner che ti farà sentire appagata eroticamente, ma a fine mese le incomprensioni tra di voi saranno talmente tante da interferire anche sulla sfera dell’intimità. Troverete un giusto compromesso.

CANCRO – LUI - Marte in Scorpione sarà il tuo miglior alleato, quasi fino alla fine del mese. Ti sentirai forte ed energico. La tua intraprendenza renderà felice la tua compagna, ma con Venere dissonante potresti peccare di scarsa sensibilità e non ti renderai conto che avrà bisogno di più tenerezza da parte tua. Parlatene insieme e troverete un accordo.

LEI - Venere in Bilancia per la gran parte del mese spegnerà i tuoi sogni più romantici, ma questo non significa che tu non possa almeno trovare soddisfazione nella sfera dell’eros. Con Marte in Scorpione, infatti, avrai la possibilità di incontrare un partner che incarnerà quelle caratteristiche fisiche che solitamente ti fanno perdere la testa.



LEONE – LUI - Il mese di novembre non sarà spensierato come vorresti e, nonostante Venere ti aiuti a mantenere un buon equilibrio con la tua partner, non sempre riuscirete a trovare una buona sintonia sotto le lenzuola e questo ti farà sentire un po’ frustrato. A fine mese, però, con Marte in Sagittario, farai i fuochi d’artificio e ti sentirai rigenerato.

LEI - Marte renderà il mese di novembre abbastanza travagliato, soprattutto se convivi con un partner che ha abitudini molto diverse dalle tue. Queste divergenze, infatti, possono essere un ostacolo nella ricerca di momenti di intimità e condivisione. A fine mese, quando Marte entrerà in Sagittario, riuscirete a ritrovare il piacere insieme.



VERGINE – LUI - Il mese si aprirà con Venere nel tuo Segno, che ti renderà particolarmente attraente e sexy. Non mancheranno occasioni per divertirti sotto le lenzuola con la tua compagna di sempre oppure con una persona che frequenti da poco tempo e con cui hai una buona complicità sessuale. A fine mese Marte porterà un lieve calo fisico.

LEI - La prima settimana del mese sarà la migliore per le tue conquiste amorose: Venere nel tuo Segno ti donerà fascino e sensualità. La sfera dell’eros sarà alimentata da Marte in Scorpione che favorirà anche il sesso virtuale o telefonico con un partner che vive molto lontano da te. A fine mese una brusca litigata col partner spegnerà ogni desiderio.



BILANCIA – LUI - Il mese inizierà un po’ sottotono e ti ritroverai a vivere una storia segreta o clandestina. Poi qualcosa cambierà e Venere nel tuo Segno renderà il legame con la tua compagna sempre più forte, sia dal punto di vista emotivo che sessuale. A fine mese, con Marte in Sagittario, vi diletterete a sperimentare insieme qualcosa di nuovo.

LEI - Se sarai paziente nella prima settimana del mese, Venere ti premierà regalandoti una relazione amorosa appagante sotto ogni punto di vista. Non solo avrai al tuo fianco un partner che ti ama e ti rispetta, ma ti sentirai costantemente desiderata e libera di confessargli qualsiasi tuo desiderio. A fine mese sarai particolarmente euforica.

SCORPIONE – LUI - Marte ti accompagnerà per quasi tutto il mese di novembre e ti renderà uno degli amanti più desiderati dello Zodiaco. La tua audacia ti renderà incredibilmente sexy e non sarà facile resistere al tuo fascino. Con Venere nel dodicesimo campo, inoltre, non è escluso che tu possa vivere più storie segrete contemporaneamente (ne vale la pena?).

LEI - Venere all’inizio del mese favorirà flirt e avventure con qualcuno che hai sempre considerato un amico. Poi, con il suo ingresso in Bilancia, ti sentirai particolarmente attratta da partner misteriosi e a volte problematici. Con Marte nel tuo Segno, nella sfera dell’eros non ci dovrebbero essere problemi e tutto filerà proprio come desideri.



SAGITTARIO – LUI - Non scoraggiarti se all’inizio del mese qualcosa dovesse andar storto dal punto di vista sentimentale. Pian piano la situazione si sistemerà. Venere farà crescere la sintonia tra te e la tua compagna, anche sotto le lenzuola. È importante che tu ti senta libero di parlarle di tutto. A fine mese ci sarà un’esplosione di emozioni e dolci sensazioni.

LEI - Venere all’inizio del mese ti vedrà un po’ trascurata, ma grazie al supporto di qualche amica migliorerai presto il tuo look e, con Venere in Bilancia, inizierai a fare nuove conquiste. Se sei già impegnata, non è detto che la sfera dell’eros sia la tua priorità al momento, ma a fine mese non mancheranno occasioni piccanti che ricorderai per sempre.



CAPRICORNO – LUI - La prima settimana del mese per te sarà la più appagante dal punto di vista amoroso. Con l’ingresso di Venere in Bilancia, infatti, qualcosa andrà storto e non sarà facile trovare un giusto compromesso tra impegni lavorativi e personali. Per rendere il mese un po’ più gioioso, Marte ti offrirà alternative da valutare con attenzione.

LEI - Venere in Bilancia sarà il maggior ostacolo da superare per avere una vita sessuale appagante nel mese di novembre. Non illuderti che un partner con cui hai una fantastica intesa erotica si innamori necessariamente di te. Ci sono relazioni che funzionano benissimo soltanto fin quando non vengono ufficializzate. Non fare pressioni.



ACQUARIO – LUI - La prima settimana del mese sarà la più complessa e gli impegni lavorativi non lasceranno spazio ai sentimenti o all’eros. Con l’ingresso di Venere in Bilancia, però, qualcosa che cambierà e sarà impossibile resistere al fascino di una donna che farà di tutto per sedurti. Se riuscirai a dedicarle un po’ di tempo, a fine mese le sarai grato.

LEI - All’inizio del mese, un amore del passato ti metterà un po’ di dubbi e perplessità. Tutto è utile per arrivare a capire cosa desideri veramente. Venere in Bilancia favorirà le relazioni a distanza e ti metterà in contatto con una persona con cui avrai una sintonia pazzesca. Gli impegni lavorativi di entrambi rimanderanno i momenti di gloria a fine mese.



PESCI – LUI - Con Venere in Bilancia per gran parte del mese, non sarà facile toglierti dalla testa una persona con cui hai avuto un passato emozionante e intrigante. Marte in Scorpione ti renderà particolarmente audace e intraprendente, offrendoti grandi occasioni per ricontattarla. A fine mese, però, potrebbe sopraggiungere qualche imprevisto. Rilassati.

LEI - Le prime giornate del mese saranno le più noiose e tenderai a lamentarti di continuo col partner. Poi la sfera dell’eros diverrà talmente appagante da farti dimenticare qualsiasi problema o incomprensione che ci sia stata tra di voi. Marte promette un’atmosfera incandescente in camera da letto. A fine mese, però, attenzione ai segnali d’allarme.