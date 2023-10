Pet Astrology: come sarà novembre 2023 per il nostro cane

Cagnolini affettuosi e teneri e, via via, sempre più allegri e vivaci

Il mese si aprirà con Venere in Vergine e Mercurio e Marte in Scorpione, lasciando poco spazio allo svago e al divertimento. Poi Venere si sposterà in Bilancia, rendendo i nostri amici a quattro zampe più dolci e teneri. Mercurio si sposterà in Sagittario e a fine mese lo raggiungerà anche Marte. L’atmosfera diventerà via via più allegra, lasciando spazio al gioco e al movimento. Segno per Segno, scopriamo come vivranno questo mese i nostri fedelissimi amici pelosi.

La Pet Astrology ci anticipa come si svolgerà il mese di novembre per il nostro amico cane .

ARIETE - Durante questo mese, sarai un esploratore instancabile, specialmente quando Mercurio e Marte saranno in Sagittario. Ogni nuovo giorno sarà un'opportunità per te di investigare il mondo che ti circonda. Con la coda alta e le orecchie attente, esplorerai ogni angolo della casa e del giardino, annusando e osservando con grande curiosità.

TORO - Con Venere in Vergine, nella prima settimana del mese, esplorerai il mondo attraverso il tuo olfatto. Ti fermerai spesso per annusare fiori, piante, alberi e persino la brezza. Il mondo degli odori sarà una grande avventura per te. Non sempre sarai in forma, ma a fine mese Marte promette di farti recuperare tutte le energie disperse negli ultimi tempi.

GEMELLI - Durante le mattine fresche del mese di novembre, potresti manifestare il desiderio di correre. Sarai un corridore veloce e instancabile, amerai la sensazione del vento sul tuo pelo mentre percorrerai sentieri e strade ancora inesplorati. Venere in Bilancia ti renderà particolarmente affettuoso e dolce nei confronti delle persone che vivono con te.

CANCRO - Con Mercurio e Marte in Scorpione, una parte del mese la trascorrerai al parco, dove potrai esplorare un ambiente all'aperto più ampio. Correrai felice sull'erba, interagendo con gli altri cani e magari facendo qualche simpatico tuffo in una pozza d'acqua. Venere dissonante, però, potrebbe farti sentire poco amato dai tuoi padroncini umani.

LEONE - Con l’ingresso di Mercurio in Sagittario, diventerai un apprendista intelligente, pronto ad assorbire nuove informazioni e comandi. Attraverso le sessioni di addestramento, imparerai a sederti, dare la zampa e seguire indicazioni fondamentali che ti renderanno un cane ben educato. Marte ti farà sentire più energico soltanto alla fine del mese.

VERGINE - Solitamente sei un cane gentile e compassionevole, porti sorrisi e conforto alle persone che ti circondano anche quando non viene richiesto. Soprattutto all’inizio del mese, con Venere nel tuo Segno, sarai coinvolto in sessioni di pet therapy, portando gioia e sollievo a chi ne ha bisogno. Mercurio e Marte ogni tanto ti faranno piccoli dispetti.

BILANCIA - Con Venere nel tuo Segno, principalmente nella seconda metà del mese, diventerai un modello perfetto durante le sessioni fotografiche dei tuoi amici umani. Sarai posato e fiero, mostrando il tuo miglior profilo per le foto che cattureranno la tua personalità e bellezza. Tanti bambini ti fermeranno per strada soltanto per darti piccole carezze.

SCORPIONE - Questo mese sarai sempre pronto a ricevere coccole e grattini. Amerai quando il tuo padrone ti coccolerà, mostrerai il ventre per ricevere carezze o semplicemente scodinzolerai per casa per esprimere la tua gioia. Ogni tanto ti si vedrà sdraiato nella tua cuccia per riposarti o per rifugiarti al caldo. I tuoi occhi esprimeranno una tenerezza infinita.

SAGITTARIO - Prima Mercurio e poi Marte nel tuo Segno, ti renderanno pieno di energia e vitalità, ti manifesterai come un vero e proprio saltatore giocherellone. Giocherai con zampette agili e occhi vivaci, saltando felicemente in aria durante il gioco con il tuo padrone o i tuoi compagni pelosi. Sarà un mese di divertimento e giocosità senza fine.

CAPRICORNO - Durante le giornate di sole, amerai distenderti al caldo e fingere che Venere non sia disarmonica (soprattutto nella seconda metà del mese). Sdraiato su un comodo tappeto o sull'erba, ti godrai il tepore del sole sulla tua pelle, sognando ad occhi aperti. Non è escluso che tu debba fare qualche visita approfondita dal tuo veterinario di fiducia.

ACQUARIO - Mercurio e Marte in Sagittario ti renderanno il miglior amico di tutti, mostrando amore e affetto incondizionato. Accarezzerai delicatamente il tuo padrone, facendogli sentire il tuo calore e la tua dedizione. Sarai sempre lì per offrire un confortante abbraccio peloso quando qualcuno ne avrà bisogno. Venere ti renderà dolcissimo.

PESCI - Questo mese non ti sentirai sempre in forma, ma durante la notte sarai sempre un compagno di sonno fedele. Ti accovaccerai vicino al tuo padrone o troverai un posto accogliente nella tua cuccia, assicurandoti di dormire sonni tranquilli e ristoratori, ma allo stesso tempo di dargli la protezione che cerca da parte tua, anche solo abbaiando.