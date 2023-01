Oroscopo del Sesso: gennaio nell'alcova per i 12 Segni

Il freddo clima invernale, infatti, darà la possibilità a tutti di trascorrere più tempo sotto le coperte oppure sopra, purché ci si scaldi in qualche modo. Una vita erotica appagante non sempre darà conferme sulla durata delle relazioni in essere, ma sembra che il mood sia quello di godere di ogni attimo, senza aspettative. In base al nostro Segno Zodiacale , scopriamo cosa ha in serbo l’ Oroscopo per uomini e donne di tutto lo Zodiaco !

ARIETE – LUI -Marte in Gemelli ti renderà per tutto il mese particolarmente ironico e malizioso, pronto a fare battute sul sesso in qualsiasi occasione, anche in momenti poco opportuni o con le parole sbagliate. La tua simpatia farà comunque colpo su una giovane amante molto disinibita, che si sentirà completamente a suo agio tra le tue braccia possenti.

LEI - Con Venere in Acquario, il tuo sogno erotico più ricorrente questo mese sarà fare l’amore con il tuo migliore amico. Ed effettivamente potrebbe essere anche più bello e gratificante di quanto immagini. Marte, inoltre, ti consiglierà di sperimentare qualche sex-toy colorato e accattivante, capace di soddisfarti anche nei momenti di solitudine.



TORO – LUI - Con Venere in Acquario per quasi tutto il mese, potresti ritrovarti impelagato in una relazione da cui non riuscirai a svincolarti tanto facilmente. Il problema è che non ti senti più attratto da una donna che, invece, avrebbe sperato di costruire una storia importante per te. Per il momento tu preferisci dedicarti alla tua carriera e crescita personale.

LEI -Se stai cercando la tua anima gemella, non è facile che accada con Venere in aspetto dissonante per quasi tutto il mese. Evita di farti troppi film su una persona che ti piace, ma che ti ha già detto di non desiderare quello che vuoi tu da una relazione. Per conquistare qualcuno, potresti iniziare a sedurlo invitandolo a cena e prendendolo per la gola.



GEMELLI – LUI - Venere e Marte in aspetto super favorevole renderanno la tua vita sessuale particolarmente appagante ed entusiasmante. Sarai un amante eccellente, capace di condurre la propria compagna verso l’apice del piacere. E sarai anche instancabile. Preso dalla passione, non è escluso che ti innamori davvero di qualcuno che ti ha cotto a puntino.

LEI - Venere questo mese ti renderà particolarmente bella, affascinante e sexy. Sarà praticamente impossibile resisterti e potrai trascorrere giornata all’insegna dell’eros in compagnia del tuo partner abituale o di qualche amante pronto a tutto pur di realizzare qualsiasi tuo desiderio. I tuoi capricci son più dolci se sono accompagnati dai baci.



CANCRO – LUI - La sfera dell’eros questo mese potrebbe essere soddisfacente, a patto che non sia tu a prendere l’iniziativa, ma la tua partner. Sentirai proprio il desiderio di avere al tuo fianco un’amante intraprendente, audace e assolutamente calorosa. Ti lascerai coccolare e sedurre, tirando fuori il tuo lato più tenero. Non si può resistere ai tuoi baci.

LEI - Venere nell’ottavo campo questo mese potrebbe riportare nella tua vita un amore del passato e, memore dei vecchi tempi, non vedrai l’ora di trascorrere nuovamente una notte di passione con lui. Non è detto che questo accada alla luce del sole. Sembra invece più probabile che tu finisca protagonista di una relazione clandestina o nascosta.



LEONE – LUI -Con Marte in Gemelli per tutto il mese, qualche tua amica potrebbe pensare di andare oltre i vincoli dell’amicizia, per sperimentare insieme qualcosa di più intimo e peccaminoso. I problemi sorgeranno soltanto se uno di voi è già impegnato. Con Venere in opposizione, infatti, qualcuno potrebbe scoprire eventuali inganni o bugie. Fai attenzione!

LEI - Perché ti innamori delle persone sbagliate? Forse lo sai sin dal principio quando qualcuno non è destinato a restare a lungo con te. Eppure, te ne invaghisci anche quando la passione non è così eclatante. Venere in opposizione ti sprona ad amare più te stessa e ad allontanare chi non ti considera abbastanza. Un amico ti potrebbe consolare.



VERGINE – LUI - Con Marte in aspetto dissonante da ormai diverso tempo, la tua forma fisica non è eccellente e il rischio di qualche défaillance sotto le lenzuola è abbastanza alto. Non demoralizzarti perché, se stai con la persona giusta, saprà comprendere il tuo momento di difficoltà. Venere potrebbe far nascere attrazioni magiche nell’ambiente lavorativo.

LEI - Pare che un tuo collega abbia perso la testa per te e questo mese non sarà facile resistere alle sue accattivanti provocazioni. L’unico problema sarà che spesso non ti sentirai in forma e sarai costretta a rinunciare a qualche serata piccante per riposarti e recuperare energia. Arriveranno sicuramente tempi migliori. Tu cerca di resistere!



BILANCIA – LUI - Venere e Marte in aspetto favorevole questo mese porteranno un tocco di magia alla tua vita amorosa e sessuale. Ti stai follemente innamorando di una donna che è riuscita a conquistarti sia spiritualmente che sessualmente. Quello che forse mancherà tra di voi sarà una profonda intesa mentale. Ma, per il momento, non ci vuoi pensare e ti godi l’attimo.

LEI - Con Venere in Acquario per gran parte del mese, i tuoi occhi sembreranno dei cuoricini infuocati e brucerai di passione per un nuovo amante che è riuscito ad abbattere tutte le tue barriere. In campo sessuale potrai sperimentare tutto ciò che hai sempre desiderato. L’unica cosa che non dovrai fare sarà chiedere il consenso o la benedizione della famiglia.



SCORPIONE – LUI - Con Venere in aspetto dissonante, non sarà facile creare un’atmosfera rilassata tra le mura di casa. Proprio per questo motivo, però, il sesso potrebbe essere l’unica valvola di sfogo per ritrovare un po’ di sintonia con la tua compagna. Perché questo accada dovrai rinunciare alle tue solite recriminazioni, che la spingerebbero a rifiutarti.

LEI - Marte in Gemelli questo mese ti manderà a caccia di nuovi amanti che sappiano farti almeno momentaneamente dimenticare il brutto periodo che stai vivendo a casa o in famiglia. Potresti essere proprio nel bel mezzo di una separazione e tutto quello di cui hai bisogno è un uomo che ti faccia sentire desiderata e appagata nella sfera sessuale.



SAGITTARIO – LUI - Marte in opposizione continua ad alimentare lo stress e non esclude continue liti con qualche ex che si è accanita nei tuoi confronti e vuole fartela pagare. Venere ti spinge a cercare tanta leggerezza in tutte le altre relazioni. Giove ti darà una mano e metterà al tuo fianco una donna carica di passione, con cui ti divertirai anche sotto le lenzuola.

LEI - Con Marte in opposizione per tutto il mese, hai una grande paura che qualcuno possa ancora deluderti, non solo sentimentalmente, ma anche sessualmente. Se supererai le incomprensioni col partner, Giove riaccenderà una forte passione tra di voi. In alternativa, Venere ti proporrà un nuovo giovane amante che non vede l’ora di uscire con te.



CAPRICORNO – LUI -I ritmi lavorativi frenetici e stressanti non lasceranno grandissimo spazio alle faccende amorose o erotiche. Riuscirà a conquistarti soltanto chi riuscirà a rispettare i tuoi tempi, chi ti incoraggerà nella tua carriera e chi, alla fine di una lunga ed estenuante giornata, cucinerà per te qualcosa di gustoso e, possibilmente, anche afrodisiaco.

LEI - Con Venere nel secondo campo per la maggior parte del mese, sentirai il bisogno di avere al tuo fianco un partner che ti sappia dare certezze e che non rimandi ogni volta all’ultimo momento i vostri appuntamenti. Sei stufa di chi non rispetta il tuo tempo perché anche tu sei stressata dal lavoro e ti piacerebbe gioire almeno nella sfera dell’eros.



ACQUARIO – LUI -Il mese di gennaio sarà favoloso per inaugurare l’anno con grandi soddisfazioni per tutto quel che riguarda la sfera affettiva e sessuale. Marte ti renderà un amante focoso, passionale e intraprendente. Qualsiasi donna sarebbe felice di averti nel suo letto almeno per una sera. Venere tirerà fuori anche il tuo lato più poetico e romantico.

LEI - Marte in Gemelli e Venere in Acquario hanno in serbo grandi cose per te nella sfera dell’eros, in tutti i sensi. Preparati a trascorrere giornate intere in compagnia di un partner che farà di tutto per soddisfarti e ti farà sentire costantemente desiderata e lusingata dalle sue tenere e bollenti attenzioni. Non è escluso nemmeno che vi innamoriate.



PESCI – LUI -Con Marte in aspetto dissonante, questo mese dovrai continuare a tribolare sul fronte famiglia e non sarà facile trovare tanto tempo per te e nemmeno per un’eventuale compagna. A volte sentirai proprio la necessità di stare per un po’ di tempo da solo per riposarti e rilassarti. Un’amica speciale potrebbe farti riprendere con un dolce massaggio.

LEI - Venere nel dodicesimo campo questo mese ti renderà protagonista di relazioni clandestine o comunque complicate o eccessivamente instabili per poter essere vissute alla luce del sole. Sembra che tu non riesca a trovar pace né fuori né dentro di te. Se risolverai alcuni problemi in famiglia, vedrai che poi anche tutto il resto andrà meglio.