Oroscopo del sesso: come sarà il mese di luglio sotto le lenzuola

Venere e Marte in Leone per gran parte del mese renderanno il mese di luglio particolarmente focoso ed eccitante . Saranno tanti gli amori che nasceranno sotto il sole, in spiaggia o in piscina. A fine mese, quando Venere e Marte saranno in Vergine, ci sarà la possibilità di rendere più importante una storia nata senza troppo impegno. Il 18 del mese Lilith farà il suo ingresso nel Segno dei Gemelli e spingerà tutti i Segni a fare nuovi acquisti nei sexy-shop (anche online) prima di andare in vacanza! Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per tutti gli amanti dello Zodiaco !

ARIETE – LUI - Con Venere e Marte in Leone per gran parte del mese, potrai sicuramente trascorrere delle giornate di passione con una compagna particolarmente sexy e attraente. Preparati a dare il meglio di te, non solo nella durata delle tue prestazioni, ma anche nella qualità. A fine mese, durante una riunione in ufficio, potrebbe accendersi la scintilla per una collega.

LEI - Se vuoi fondere insieme eros e amore, luglio è il mese ideale per farlo. Venere e Marte in Leone ti faranno sentire desiderata e amata da un partner che si impegnerà per farti raggiungere il massimo del piacere ogni volta che potrà. Preparati a sperimentare nuove posizioni del kamasutra, anche in luoghi insoliti della tua casa o di qualche villa al mare.



TORO – LUI - L’inizio del mese non sarà particolarmente soddisfacente sotto le lenzuola e, con Venere e Marte in Leone, rischierai addirittura di ricevere qualche due di picche da una donna che un tempo avrebbe fatto carte false pur di passare una notte d’amore con te. A fine mese la situazione cambierà e anche tu avrai le tue rivincite nella sfera dell’eros.

LEI - Non illuderti che un amante con cui hai trascorso qualche notte di passione voglia impegnarsi seriamente con te. Nelle prime tre settimane di luglio sarà praticamente impossibile che tu resti soddisfatta dal punto di vista sentimentale o sessuale. A fine mese, però, potresti all’improvviso incontrare l’uomo dei tuoi sogni e finirete presto a letto insieme.



GEMELLI – LUI - Venere e Marte in Leone per gran parte del mese ti daranno la possibilità di rimorchiare donne affascinanti, seducenti e disinibite. Potrai divertirti a giocare con loro e utilizzare qualche gadget acquistato al sexy shop. Lilith nel tuo Segno, dal 18, darà spazio a qualche piccola perversione feticista. A fine mese Marte in Vergine ti toglierà energia.

LEI - In attesa che Lilith entri nel tuo Segno, il giorno 18, Venere e Marte in Leone ti faranno vivere tante avventure a luci rosse in cui vedrai soddisfatte le tue voglie sessuali. Lilith ti renderà poi particolarmente maliziosa e audace. Alla fine del mese, quando Venere e Marte entreranno in Vergine, qualcuno si allontanerà improvvisamente da te.



CANCRO – LUI - Luglio non sarà un mese particolarmente sorprendente sotto le lenzuola e ti capiterà spesso di voler capire chi hai di fronte prima di voler instaurare qualsiasi tipo di relazione, anche sessuale. Alla fine del mese, prima Venere e poi Marte, porteranno un po’ di brio sotto le lenzuola. Un’amante molto giovane resterà piacevolmente stupita da te.

LEI - Nonostante i numerosi inviti nei ristoranti più prestigiosi della città, i tuoi incontri più galanti del mese non si concluderanno sempre tra le braccia dei tuoi partner e ti ritroverai spesso sola nel tuo lettino. Lilith in Gemelli, dal 18, suggerirà di acquistare qualche giocattolo vibrante al sexy shop. A fine mese qualcuno riuscirà a sedurti con ironia.



LEONE – LUI - Venere e Marte nel tuo Segno renderanno la prima parte del mese esplosiva ed eccezionale dal punto di vista sentimentale ed erotico. Qualsiasi tuo desiderio è destinato ad essere concretizzato da un’amante follemente innamorata di te. Evita di fare promesse se non sei sicuro di riuscire a mantenerle intorno alla fine del mese. Gioca d’astuzia!

LEI - Con Venere e Marte al tuo fianco, all’inizio del mese sentirai una fortissima carica sessuale e sarà abbastanza facile convincere il partner o un amante passeggero a fare tutto quello che desideri sotto le lenzuola. Con Lilith in Gemelli, dal 18 del mese, potresti finalmente finire a letto con un caro amico che ti piace da tantissimo tempo.



VERGINE – LUI - Venere in Leone ti spingerà ad agire segretamente per gran parte del mese. Le storie clandestine diventeranno il tuo pane quotidiano e, fino al 18, potrai contare sul buon aspetto di Lilith per vedere soddisfatte anche le tue voglie più bizzarre. Venere e Marte nel tuo Segno, a fine mese, ti faranno vivere una relazione focosa e indimenticabile.

LEI - Luglio sarà un mese particolarmente eccitante sotto le lenzuola. La prima parte del mese potrebbe dar luce a qualche piccolo tradimento, ma ne varrà la pena dal punto di vista della tua gratificazione sessuale. A fine mese, invece, darai il meglio di te nella vita di coppia e ricorderai al partner quali sono stati i motivi che l’hanno spinto a stare con te.



BILANCIA – LUI - Con Venere e Marte in Leone, il tuo desiderio proibito della prima parte del mese sarà sicuramente quello di fare l’amore con la tua migliore amica. E riuscirai nel suo intento se le farai capire che, per il momento, resterà un segreto tra voi due. L’ingresso di Lilith in Gemelli, dal 18, ti renderà particolarmente fantasioso e creativo sotto le lenzuola.

LEI - Cosa faresti se il tuo migliore amico ti proponesse di andare a letto insieme? Preparati perché all’inizio del mese questa richiesta diverrà concreta e dovrai decidere velocemente cosa fare. Dopo il 18, con Lilith in Gemelli, ti sentirai sicuramente più disinibita e concederai al partner qualcosa che hai sempre negato fino a qualche settimana fa.



SCORPIONE – LUI - Con Venere e Marte in Leone, la prima parte del mese sarà abbastanza deludente sotto le lenzuola e qualche giovane amante stenterà a credere che tu appartenga al Segno dello Scorpione. Verso la fine mese inizierai a riprenderti e, con la complicità del caldo estivo e di un cocktail ghiacciato, una nuova amante resterà folgorata dal tuo fascino.

LEI - Non avere troppe aspettative verso un uomo che tenterà di sedurti all’inizio del mese: con Venere e Marte in aspetto dissonante, le probabilità che si riveli un fallimento sessuale sono veramente alte. Se vuoi soddisfare qualche nuovo desiderio ispirato ad un romanzo erotico, intorno alla fine del mese un caro amico si renderà disponibile.



SAGITTARIO – LUI - Goditi la prima parte del mese perché difficilmente in futuro si presenteranno così tante occasioni di finire a letto con amanti in grado di soddisfare i tuoi desideri senza che tu debba nemmeno dirli. A fine mese, invece, sopraffatto dagli impegni lavorativi, avvertirai un calo del desiderio sessuale e nessuna donna sarà in grado di riaccenderlo.

LEI - Se vuoi sperimentare qualcosa di nuovo e di diverso sotto le lenzuola, la prima parte del mese è sicuramente quella più adatta per farlo. Venere e Marte in Leone porteranno passione e romanticismo nella sfera dell’eros, regalandoti momenti indimenticabili. A fine mese, però, qualcosa andrà storto e potresti ritrovarti di nuovo sola nel tuo lettino.



CAPRICORNO – LUI - Con Venere e Marte in Leone, è molto probabile che nella prima parte del mese una vecchia fidanzata ti proponga di rivedervi e, tra una chiacchiera e l’altra, finirete presto a letto insieme. Non escludere la possibilità di avere una storia seria e impegnativa. A fine mese potresti essere pronto anche per l’ufficializzazione di un rapporto.

LEI - Se sei a letto con qualcuno, non è bello che mentre fate l’amore tu pensi ad un tuo ex. A quel punto, sarebbe meglio che tu lo contattassi e che gli proponessi di rivedervi. Con Plutone nel tuo Segno, potrebbero capitarti le cose più assurde. A fine mese, Venere e Marte in Vergine saranno generosi con te sia in ambito amoroso che sessuale.



ACQUARIO – LUI - Con Venere e Marte in opposizione, la prima parte del mese non sembra essere per nulla stimolante per quel che riguarda l’amore e il sesso. Se ti senti vincolato in un rapporto di coppia, forse dovresti prendere una pausa di riflessione. Il 18 luglio Lilith in Gemelli riaccenderà i tuoi bollenti spiriti e a fine mese ti divertirai con una vecchia amante.

LEI - Non farti troppe aspettative verso un potenziale amante che sembrerà interessato a te all’inizio del mese: non finirete a letto insieme e rischi di perdere tempo aspettando che sia libero o che ti chieda di uscire. Con Lilith in Gemelli, dal 18, potrai dare libero sfogo alla tua creatività con un partner favoloso. A fine mese il sesso sarà molto appagante.



PESCI – LUI - All’inizio del mese non sono previsti grandi colpi di scena per quel che riguarda la sfera dell’eros. Con Venere in Vergine, però, potresti decidere di avere una relazione clandestina con una collega molto sexy e provocante. A fine mese Marte in Vergine ti farà sentire stanco e affaticato: le tue performance saranno meno brillanti del solito.

LEI - Sembra che l’ufficio sia la location ideale per soddisfare i tuoi desideri erotici nella prima parte del mese. Se ti piace un collega, non esitare nel farglielo capire e cerca di organizzare una serata piccante insieme. A fine mese Venere e Marte in Vergine porteranno qualche piccola delusione che ti farà perdere speranza nelle relazioni sentimentali.