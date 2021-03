Oroscopo del sesso: come sarà marzo sotto le lenzuola 

Il mese di marzo sarà particolarmente scoppiettante dal punto di vista sessuale . Marte , dopo i primi giorni del mese, si sposterà nel Segno del Gemelli e caricherà le parole di sensualità ed erotismo. Venere , in concomitanza dell’equinozio primaverile, si sposterà dal Segno dei Pesci a quello dell’Ariete, dando inizio a nuove avventure dominate dalla passione. Lilith i n Toro e Plutone in Capricorno continueranno a rendere particolarmente esigenti e desiderosi i Segni di Terra. Scopriamo come vivranno la sfera dell’Eros i dodici Segni …

ARIETE – LUI - La prima parte del mese potrebbe vederti protagonista di una storia clandestina che non ti fa sentire del tutto appagato sessualmente. A te non piace l’idea di condividere la tua partner con nessuno. Venere in Ariete ti aiuterà sicuramente a costruire una relazione forte e passionale con una donna con cui ti sentirai subito in totale sintonia.

LEI - Marte in Gemelli ti manderà a caccia di nuove avventure per tutto il mese. Inizialmente potresti sentirti attratta da partner enigmatici e misteriosi, ma le tue fantasie sessuali nei loro confronti si dovranno scontrare con la realtà. Con l’ingresso di Venere nel tuo Segno, invece, potrai finalmente vivere dei momenti di pura magia e passione.



TORO – LUI - Con Lilith nel tuo Segno, per tutto il mese sarai accompagnato da perversioni sessuali che, nella maggior parte dei casi, verranno soddisfatte da amanti occasionali. Nella prima parte del mese i tuoi sogni erotici riguarderanno una cara amica per cui hai sempre provato una forte attrazione. Non mettere limiti alla tua e alla sua fantasia.

LEI - I primi giorni del mese, con Marte nel tuo Segno, saranno particolarmente eccitanti e dovrai sfruttarli per sedurre una persona che ti ha conquistato dal suo primo sguardo. Con Venere in Ariete, nella seconda parte del mese, le storie più soddisfacenti dal punto di vista sessuale saranno quelle clandestine. Il gusto del proibito sarà particolarmente dolce.



GEMELLI – LUI - Venere in Pesci per gran parte del mese ti renderà molto sofferente perché, nonostante tu abbia incontrato un’amante con cui ti senti molto affine sotto le lenzuola, non riuscirai a farle delle promesse che lei esige per portare avanti la vostra storia. L’atmosfera cambierà con l’ingresso di Venere in Ariete: la complicità starà alla base del piacere.

LEI - Con Marte nel tuo Segno, il mese di marzo si prospetta abbastanza piccante dal punto di vista erotico. Tuttavia, finché Venere starà nel Segno dei Pesci, ti dovrai accontentare di un partner che ti saprà offrire stabilità soltanto sotto le lenzuola. Dopo una serata divertente, un caro amico potrebbe farti delle proposte peccaminose: accettale!



CANCRO – LUI - Questo mese non sarà particolarmente brillante dal punto di vista sessuale e, soprattutto nella prima parte del mese, darai la priorità ai sentimenti anzi che all’eros e cercherai di capire i tempi più adatti per far sentire la tua partner a suo agio insieme a te. Con Venere in Ariete, le tue proposte potrebbero essere bocciate con modi sgarbati.

LEI - Con Venere in Pesci per gran parte del mese, sarai disposta ad accontentare qualsiasi voglia dell’uomo di cui sei innamorata. Tuttavia, la tua gelosia potrebbe portare delle insicurezze che, nell’ultima parte del mese, saranno la causa della fine di una relazione. Lilith suggerisce di trovare consolazione nel letto del tuo migliore amico.



LEONE - LUI - Dopo alcuni giorni un po’ spenti dal punto di vista erotico, nel mese di marzo ti riprenderai alla grande e potrai vedere realizzate alcune delle tue perversioni erotiche più stravaganti. Se sei impegnato, dovrai fare tanta attenzione affinché la tua compagna non venga a conoscenza di relazioni clandestine. Venere in Ariete porterà un nuovo amore.

LEI - Venere in Pesci, fino al 21 del mese, potrebbe far nascere una simpatia maliziosa nel contesto lavorativo. Fare l’amore con un collega potrebbe essere l’esperienza più eccitante dell’intero mese. Con Venere in Ariete, potrai finalmente realizzare un tuo sogno con un uomo straniero che ti ha sempre fatto perdere la testa col suo tono di voce.



VERGINE – LUI - Con Marte in Gemelli e Venere in Pesci per quasi tutto il mese, non ti sentirai particolarmente entusiasta della tua vita sessuale e, in alcune circostanze, potresti addirittura tirarti indietro di fronte alle provocazioni di una persona che consideri poco raffinata per i tuoi gusti. Eppure, Lilith promette di farti vivere almeno una notte di puro godimento.

LEI - Marte in Gemelli questo mese ti farà incontrare partner poco intraprendenti, che potrebbero far trascorrere molto tempo prima di proporti di andare a letto insieme o, addirittura, prima di rubarti un bacio. Venere in Pesci, invece, sconsiglia di andare a caccia di fidanzamenti precari: è meglio godere di un partner occasionale, ma ben prestante.



BILANCIA – LUI - Con Marte in Gemelli, il mese di marzo ti offrirà favolose occasioni per sfoderare il tuo sex-appeal in compagnia di una partner con cui ti sentirai subito in sintonia dal punto di vista sessuale. Ti sembrerà addirittura strano incontrare qualcuna che avrà i tuoi stessi sogni proibiti. Verso la fine del mese, però, potresti restare deluso.

LEI - Se sei alla ricerca di un uomo che ti sappia dominare anche sessualmente, Marte in Gemelli questo mese ti potrà sicuramente accontentare. Tuttavia, con Venere in Ariete, dopo il giorno 21, rischi di innamorarti di qualcuno che desidera semplicemente vivere dei bei momenti a letto con te. Sarebbe meglio evitare dal principio le false aspettative.



SCORPIONE – LUI - Finalmente questo mese ti libererai del transito dissonante di Marte e avrai l’occasione di finire nuovamente a letto con una donna che ti ha sempre sedotto sia mentalmente che fisicamente. Con Venere in Pesci fino al 21, non è escluso che, da una passione travolgente, possa poi nascere un sentimento destinato a farti compagnia molto a lungo.

LEI - Se desideri rivedere un ex amante, Marte in Gemelli potrebbe accontentarti. Preparati a provare tutto ciò che non hai mai osato sperimentare prima. Con la complicità di Venere in Pesci, potrai contare su una sensualità in grado di sedurre e conquistare chiunque tu desideri. Lilith in Toro ti suggerisce di non urlare troppo nei momenti clou!



SAGITTARIO – LUI - Con Marte e Venere in aspetto disarmonico, non sarà facile questo mese trovare lo spirito giusto per trascorrere momenti piacevoli con la partner di sempre o per andare a caccia di nuove amanti. L’appetito sessuale si riaccenderà del tutto con l’ingresso di Venere in Ariete, che condurrà a te una donna che ti farà letteralmente perdere la testa.

LEI - Venere in Pesci per gran parte del mese ti farà sentire un po’ insicura del tuo fascino e della tua bellezza: sarà proprio questo il motivo per cui potresti perdere delle occasioni molto eccitanti. Con l’ingresso di Venere in Ariete, potresti invece finire a letto con un uomo con cui hai sempre avuto un rapporto conflittuale. Gli opposti si attraggono.



CAPRICORNO – LUI - Una dolce amica tenterà per tutto il mese di farti cedere al suo fascino e alle sue sensuali provocazioni: non tirarti indietro. Con Plutone nel tuo Segno sei sicuramente in grado di mantenere il controllo della situazione, anche nel caso in cui tu fossi già impegnato. Con Venere in Ariete, dopo il 21, le occasioni diminuiranno a causa della tua freddezza.

LEI - Lilith e Plutone in aspetto favorevole per tutto il mese porteranno una forte libidine, che troverà sfogo soprattutto nella prima parte del mese in compagnia di un amico che si rivelerà più sexy e audace del previsto. Nell’ultima parte del mese, con Venere in Ariete, l’idea di tradire il partner potrebbe farsi spazio nei tuoi pensieri erotici.



ACQUARIO – LUI - Marte ti darà del filo da torcere soltanto nei primi tre giorni del mese, poi diverrà il tuo migliore alleato per una vita sessuale entusiasmante e appagante. Non ci sarà bisogno di andare a caccia di occasioni fortunate perché tutto capiterà in modo molto naturale. Con Venere in Ariete, una conoscenza virtuale diventerà molto reale: divertiti!

LEI - Con Marte in Gemelli, questo mese avrai finalmente la possibilità di incontrare un amante che ti saprà soddisfare sotto ogni aspetto. Non ti basta la performance fisica: tu hai bisogno di divertirti e di chiacchierare per raggiungere il massimo del piacere. Con Venere in Ariete, sarai particolarmente ben disposta anche a nuovi incontri travolgenti.



PESCI – LUI - Marte in Gemelli e Venere nel tuo Segno questo mese ti renderanno altalenante: il tuo bisogno di dolcezza si scontrerà con la fretta di andare subito a letto con una nuova partner. Il rischio è quello di non concludere nulla. È importante non bruciare le tappe, specialmente se hai a che fare con donne che sono reduci da delusioni scottanti.

LEI - Venere in Pesci questo mese porterà sentimenti forti e sinceri, ma con Marte in Gemelli non è detto che siano corrisposti. Dovresti essere meno ingenua perché qualcuno potrebbe farti delle false promesse pur di trascorrere una notte di passione con te, per poi sparire nel nulla. Non te ne sei accorta, ma un tuo caro amico ha un debole per te.