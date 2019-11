Oroscopo del sesso: come sarà dicembre sotto le lenzuola

Il mese di dicembre vedrà Marte in transito nel Segno dello Scorpione e Lilith nel Segno dei Pesci: per i Segni d’acqua ci saranno fiamme e scintille sotto le lenzuola! Qualcuno potrebbe realizzare le voglie intime che si porta dietro da una vita, ma che nessuno era mai stato in grado di soddisfare. Venere invece si sposterà dal Capricorno all’Acquario: i tabù che ci saranno all’inizio del mese svaniranno del tutto e lasceranno spazio ad una visione del sesso molto più libertina.

ARIETE Lui - Con Venere in aspetto disarmonico per tutta la prima metà del mese, potrebbe essere molto difficile per te portare avanti una relazione dove il sesso è diventato quasi assente. L’unico rimedio ti sembra essere quello di tradire la tua compagna con una donna che ti attrae, ma con cui non ti impegneresti mai. Sei sicuro di essere sulla strada giusta?

ARIETE Lei - Se all’inizio di una storia, un uomo ti ha detto di essere interessato ad avere soltanto una storia di sesso con te, perché mai dovrebbe cambiare idea? Una forte intesa erotica non corrisponde sempre a forti sentimenti. Se proprio desideri unire le due cose, dovresti aspettare la seconda metà del mese: un tuo amico potrebbe sorprenderti con le sue avances!

TORO Lui - Marte in opposizione dal Segno dello Scorpione per tutto il mese potrebbe portare qualche piccola defaillance sotto le lenzuola. La prima parte del mese la situazione sembra essere sotto controllo e la tua compagna riuscirà ugualmente a stupirti con le sue fantasie sessuali. Dopo il 20, potresti vivere molto male l’eventuale rifiuto di un’amante.

TORO Lei - Venere in Capricorno fino al 20 ti farà sentire follemente innamorata di qualsiasi uomo con cui farai sesso, anche se le prestazioni non dovessero essere eccellenti. Dopo il 20, con Venere e Marte in aspetto disarmonico, potresti dover far fronte ad un periodo di astinenza che ti costringerà a mangiare di più e a praticare un po’ di sano autoerotismo.

GEMELLI Lui - Dicembre sembra essere un mese particolarmente ricco intenso per quel che riguarda la sfera sessuale e, nonostante Lilith continui ad essere disarmonica nei tuoi confronti, troverai qualche partner che realizzerà ugualmente le tue voglie più strane. A furia di guardare troppi video pornografici, stai diventando quasi incontentabile sotto le lenzuola.

GEMELLI Lei - Con Venere in Capricorno fino al 20 del mese, il tuo desiderio erotico più forte sarà quello di finire a letto con un tuo ex con cui hai sempre avuto una particolare affinità sessuale. Col passaggio di Venere in Acquario, questa meravigliosa intesa potrebbe dar vita ad una rinnovata storia fatta di sentimenti veri, complicità e tanta voglia di godere.

CANCRO Lui - Marte in Scorpione e Lilith in Pesci questo mese ti renderanno uno degli amanti più gettonati sulla piazza. Tuttavia, nella prima parte del mese, potresti incontrare donne che desiderano soltanto essere appagate sessualmente con te. Il tuo romanticismo non sempre viene apprezzato. Nella seconda metà del mese invece, una tua ex si spoglierà per te.

CANCRO Lei - Per te è quasi sempre naturale innamorarti della persona con cui condividi la tua intimità sessuale e questo mese potresti sentirti tradita da qualcuno che non sembra avere intenzione di avere una storia seria con te. Lilith ti consiglia di viverla con più leggerezza e di approfittarne per veder soddisfatte tutte le tue voglie più strane e peccaminose.

LEONE Lui - Questo mese potrebbe non essere particolarmente appagante dal punto di vista sessuale. È come se ti stessi precludendo qualcosa per motivi che sono chiari soltanto a te stesso. Nella prima parte del mese ti accontenterai di rapporti erotici ordinari con la tua partner. Con Venere in Acquario, dopo il 20, farai fatica a sentirti soddisfatto nell’alcova.

LEONE Lei - Venere in Capricorno per tutta la prima parte del mese potrebbe portare grandi sorprese con un collega particolarmente sexy e provocante: se ti invita a casa sua per un drink, non dirgli di no. Marte in aspetto dissonante però, non garantisce sempre il raggiungimento del piacere. Dopo il 20 dicembre, il rischio di una delusione diventa molto alto.

VERGINE Lui - Con Venere in Capricorno fino al 20, potresti realizzare uno dei tuoi sogni erotici più frequenti: fare l’amore in aereo o in nave. L’unico problema potrebbe essere che la tua partner sarà un’amante e non la tua compagna fissa. Lilith in Pesci ti fa perdere il lume della ragione di fronte a chi riesce ad accendere i tuoi sensi e a farti eccitare.

VERGINE Lei - L’idea di un tradimento questo mese potrebbe diventare concreta e il sesso clandestino è quanto di più eccitante ti possa capitare in prossimità del Natale. Per rendere le tue performances più eccitante, potresti decidere di indossare un completino intimo rosso, che sappia risvegliare gli istinti di chi avrà la fortuna di fare l’amore insieme a te.

BILANCIA Lui - La prima metà del mese potrebbe essere molto deludente e il rischio che tu perda tempo dietro ad una donna che non farà mai sesso con te è molto alto. Per fortuna, dopo il 20, Venere entra in Acquario e la tua vita sessuale riprenderà a scorrere piacevolmente. Una delle tue fantasie più belle è stare con una donna che parli una lingua diversa dalla tua.

BILANCIA Lei - Il tuo desiderio sessuale potrebbe subire un forte calo e probabilmente sarà necessario attendere l’ingresso di Venere in Acquario (intorno al 20 del mese) per vederti felice e soddisfatta sotto le lenzuola. Preparati a raggiungere livelli di estasi che non hai mai provato. Marte suggerisce di rendere tutto più dolce con un po’ di nutella o panna montata.

SCORPIONE Lui - Con Marte nel tuo Segno, questo mese non ci sarà amante che non resti totalmente soddisfatta dalle tue prestazioni sessuali. Sei passionale, travolgente e sai quali punti del corpo della tua partner toccare per mandarla in estasi. Lilith in Pesci ti suggerisce di sperimentare nuove posizioni. Il sesso orale continua ad essere tra le tue specialità.

SCORPIONE Lei - Il segreto per una vita sessuale appagante e felice, questo mese è di non innamorarsi di nessuno ma vivere ogni esperienza erotica come se fosse unica e quindi indimenticabile. Sei un’amante generosa e riesci a soddisfare con grande passione ogni desiderio del partner. Lilith in Pesci ti consiglia di provare qualche giochino preso al sexy-shop.

SAGITTARIO Lui - C’è qualcosa che ti preoccupa e questo mese, prima di fare sesso con una nuova partner, potresti pensarci attentamente. Sicuramente l’utilizzo dei preservativi è indispensabile per farti godere liberamente e senza alcun tipo di preoccupazione. Venere in Acquario, dopo il 20, ti sorprende con le inaspettate foto sexy di una donna a cui piaci da morire.

SAGITTARIO Lei - Il partner questo mese potrebbe proporti di filmare le vostre erotiche gesta sotto le lenzuola. Inizialmente potresti essere diffidente, ma con l’ingresso di Venere in Acquario sarà possibile mettere da parte ogni tabù. Lilith in Pesci ti suggerirà luoghi insoliti dove fare l’amore, come la panchina di un parco o il garage del tuo nuovo amante.

CAPRICORNO Lui - Venere nel tuo Segno per gran parte del mese ti renderà un amante impeccabile, in grado di saper soddisfare qualsiasi partner sia dal punto di vista sessuale che sentimentale. Con Marte positivo, anche la durata dei rapporti dovrebbe essere soddisfacente. Hai la fortuna di avere una compagna che ti scrive messaggi maliziosi anche mentre lavori.

CAPRICORNO Lei - Questo mese gli astri rendono la tua vita sessuale molto soddisfacente. Se sei impegnata, potresti sperimentare col partner qualcosa di nuovo, seguendo i consigli letti in una rivista. Se sei single, preparati a divertirti in compagnia di uomini pronti a realizzare qualsiasi tuo sogno. Due amici potrebbero proporti un divertente giochino a tre.

ACQUARIO Lui - Marte in Scorpione questo mese potrebbe renderti un po’ teso, non garantendo quindi fantastiche prestazioni sotto le lenzuola. La prima parte del mese sarà particolarmente sofferente, soprattutto se hai una storia con una donna sposata. Dopo il 20, con Venere nel tuo Segno, troverai un’amante in grado di eccitarti follemente e riaccendere ogni tua voglia.

ACQUARIO Lei - La prima parte del mese potrebbe essere un po’ deludente dal punto di vista sessuale, soprattutto se avrai a che fare con uomini insicuri. Con l’ingresso di Venere in Acquario però, ti sentirai rinascere in compagnia di un amante che riesce a farti perdere la testa sussurrandoti all’orecchio quello che vorrebbe farti. Dal dire al fare il passo sarà breve.

PESCI Lui - La tua migliore amica questo mese potrebbe essere la migliore amante che tu possa avere per soddisfare quelle voglie erotiche che hai sempre avuto vergogna di confessare a chiunque. Marte ti rende un amante instancabile e infallibile. Fare l’amore di primo mattino però continuerà ad essere il massimo per raggiungere un piacere totale ed estremo.

PESCI Lei - Con Marte e Venere in splendido aspetto per tutto il mese, puoi avere la certezza che ogni tua voglia sessuale verrà soddisfatta da uno o più amanti che impazziranno nel sentirti ansimare tra le loro braccia. Il profumo della tua pelle potrebbe far perdere veramente la testa a qualcuno. E chissà che da un dolce amplesso non possa nascere l’amore!