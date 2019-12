Oroscopo: come sfruttare i transiti astrologici del momento 

Quando si decide di approfondire i propri studi astrologici, leggere l’Oroscopo nei giornali o sul web non è più soddisfacente e tante persone scelgono di ricevere delle consulenze personalizzate, che tengano conto della posizione attuale di tutti i Pianeti rispetto alla posizione di tutti i Pianeti al momento della propria nascita. Ma in che modo questa analisi può essere utile all’individuo?

Sicuramente, per arrivare a ricevere una consulenza di questo tipo, è necessario aver prima analizzato in modo esaustivo il proprio Tema Natale, arrivando a conoscere alcune sfaccettature importanti della propria personalità. Dopodiché, è possibile valutare quali siano i momenti più propizi per determinati eventi.



Se, per esempio, stessimo vivendo un aspetto dissonante di Marte verso la nostra Venere natale, probabilmente servirebbe a poco ostinarci per far funzionare un rapporto ricco di tensioni e sarebbe preferibile accettare l’esistenza di questi problemi, cercando di arrabbiarsi meno, pensando alle soluzioni da mettere in atto appena il transito cessa di fare effetto. Conoscere le cause può essere di grande aiuto per alleviarne gli effetti.



Viceversa, per esempio, un buon aspetto di Giove verso il proprio Sole può sicuramente indicare un periodo fortunato e sarebbe consigliabile prestare maggiore attenzione a tutte le occasioni che si presentano quasi magicamente nella propria vita. Non significa che ogni opportunità sarà foriera di nuova ricchezza o abbondanza, ma significa inserirsi in un flusso in cui la fortuna non fa fatica ad entrare e a manifestarsi con generosità. Gli effetti dei transiti sulla propria vita devono essere sempre valutati nel loro insieme e verificati dall’individuo, che non è sottoposto soltanto alle influenze astrologiche, ma a tante altre influenze che lo condizionano quotidianamente. Sicuramente le stelle riescono a dare un tocco di romanticismo in più alla giornata di chi rivolge il suo sguardo verso il cielo.