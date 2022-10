Oroscopo: come festeggiare Halloween in base al Segno Zodiacale

Ma, in che modo ciascun Segno Zodiacale celebra questa festività? Ce lo dice l’Oroscopo ! Prepariamoci a celebrarlo in armonia con le Stelle !

ARIETE - Quale miglior occasione per far festa con i tuoi amici, se non Halloween? Sei pronta a mascherarti, anche in modo casereccio, per poi andare in giro per le vie della città o per i locali e spaventare tutti. Ci saranno sicuramente tanti pub pronti ad accoglierti e potrai sicuramente socializzare e fare amicizia con tante persone che rimarranno affascinate non solo dal tuo trucco, ma dalla tua simpatia.



TORO - Per te Halloween si può festeggiare in modo molto semplice. Non c’è bisogno di partecipare a grandi feste in qualche locale: ti basta indossare un cerchietto con delle zucche arancioni o dei pipistrelli e sei pronta per andare a cena fuori col partner o con i tuoi amici. In questa occasione, potresti scegliere di mangiare qualche pietanza a tema e il risotto alla zucca potrebbe accontentare il tuo palato.



GEMELLI - Ti piacerebbe essere ancora una bambina per andare a bussare alla porta dei tuoi vicini di casa per proporre “dolcetto o scherzetto”. Ma, ormai, sei troppo grande e ti limiti a comprare un po’ di dolciumi da tenere in casa per i bambini del quartiere. Potresti anche acquistare una maschera di qualche personaggio dell’orrore per farli prima spaventare e poi ridere quando giungeranno a casa tua.



CANCRO - Il modo migliore per trascorrere la serata di Halloween per te è restare in famiglia a preparare pietanze dolci o salate a base di zucca, stuzzichini a forma di mummie o biscotti a forma di teschi. Sei felice quando tutti i bambini della famiglia si riuniscono e tu puoi scambiarti simpatici pettegolezzi con tue sorelle, tue zie, tue cugine o tue cognate. Sei capace di mascherare anche il tuo cane.



LEONE - Una festa in maschera non può che essere il miglior modo per festeggiare Halloween, possibilmente in una mega villa di famiglia, ma anche presa in affitto insieme alle tue amiche per questa occasione. L’idea di festeggiare in grande stile ti piace e non vedi l’ora di vedere streghe, stregoni, fantasmi, vampiri e zombie che danzano insieme e si divertono tra un cocktail e un immancabile selfie.



VERGINE - Non è tua abitudine organizzare feste a casa, ma in occasione di Halloween o di qualche altra festività, ti diletti a fare dei piccoli lavoretti a tema, da regalare ai tuoi amici o ai tuoi vicini di casa. A casa tua è possibile trovare tante piccole zucche realizzate in cartapesta e poi dipinte oppure dei piccoli teschietti smaltati e colorati. Sei molto più creativa di quanto si possa immaginare.



BILANCIA - La parte che ti piace di più di Halloween è quella in cui tutti, sia grandi che piccini, decidono di truccarsi e trasformarsi così in vampiri, streghe o altri esseri tenebrosi con ragnatele dipinte sul volto. Ti offri sempre volontaria per truccare i tuoi amici e i loro bambini. L’importante è che nessuno rovini il tuo rossetto preferito. Nonostante trucchi gli altri, per te preferisci un look sobrio.



SCORPIONE - La festa di Halloween ti ha sempre affascinato e ti piace l’idea che sia consentito fare qualcosa di trasgressivo o anticonvenzionale. Una delle esperienze che forse hai già vissuto, o intendi sperimentare molto presto, potrebbe essere quella di andare a visitare un castello infestato dai fantasmi. Non hai paura, ma vuoi proprio verificare che i racconti di cui hai sentito parlare siano veritieri.



SAGITTARIO - Non sai bene in che modo festeggerai Halloween, ma trovi che sia un’occasione divertente per organizzare una serata con le amiche o con le mamme degli amici dei tuoi figli. Non ti piace mascherarti, ma adori travestire i tuoi figli o nipoti o i figli delle tue amiche da piccoli vampiri o streghette. Sei del parere che una buona birra o un buon calice di vino possano andar bene per qualsiasi celebrazione.



CAPRICORNO - Hai sempre saputo che il 1° novembre si celebra la festa di “Tutti i Santi” e non capisci perché negli ultimi anni sia diventato tanto popolare Halloween, che un tempo si festeggiava soltanto nei film americani. In ogni caso, tu non lo festeggi, a meno che non venga proprio costretta da qualche amica che ha bisogno di avere compagnia per andare ad una serata speciale. Non fare la guastafeste!



ACQUARIO - Per te la festa di Halloween non è il 31 ottobre, ma inizia il primo giorno del mese perché è proprio in quel momento che tu inizi a decorare la casa con simboli che riguardino questa festività. E così, via libera alle zucche intagliate, ai teschi o ai fantasmi che prenderanno forma come soprammobili nel soggiorno o nella camera da letto. Hai tanti amici che puoi coinvolgere nei tuoi festeggiamenti.



PESCI - Non tutti sanno che la festa di Halloween si celebra in occasione del Capodanno celtico e tu rimani particolarmente affascinata da qualsiasi tipo di rituale esoterico ad esso associato. Ecco perché per te l’ideale potrebbe essere quello di convocare a raduno le tue amiche e studiare insieme qualche piccolo incantesimo o rito propiziatore per tale occasione. Da sola, avresti un po’ paura di farlo.