Oroscopo: che succede ai 12 Segni quando sono in mezzo al traffico? 

Nella vita di tutti i giorni, capita a tutti di trovarsi imbottigliati in code interminabili di traffico , dove sembra impossibile avere la possibilità di raggiungere la propria destinazione, perlomeno nei tempi previsti. Quando ci troviamo in questa situazione, non tutti reagiamo allo stesso modo. L’Oroscopo ci svela come si comporta ogni Segno Zodiacale i n queste circostanze. Seguire le Stelle per qualcuno potrebbe essere più semplice che seguire il navigatore!

ARIETE - Non hai sicuramente la fama di essere una persona paziente e, quando ti ritrovi imbottigliata in una coda interminabile, fai di tutto per superare coloro che hai davanti, infrangendo talvolta qualche regola stradale. Ti innervosisci e qualche volta ti capita anche di litigare con chi osa farti notare il tuo comportamento scorretto. Viceversa, non sopporti essere superata da nessuno. Sei tu la numero uno!



TORO - Sei una persona abbastanza paziente, ma a volte anche tu perdi le staffe in mezzo al traffico, soprattutto se qualcuno ha la brillante idea di suonare il clacson per ricordarti che è scattato il verde al semaforo. Non ti piace correre e preferisci impiegare un minuto in più, ma stare al sicuro. Per evitare di arrabbiarti, porti sempre qualcosa da mangiucchiare nell’attesa che il traffico diminuisca.



GEMELLI - Sei consapevole di non poter fare assolutamente nulla per evitare il traffico della città e così, per passare il tempo durante le code interminabili, hai i tuoi passatempi preferiti: chattare su Tinder (a casa non puoi farlo perché il partner non sa che hai scaricato l’applicazione), leggere un libro, giocare online a burraco, pubblicare qualche simpatico post suoi tuoi tantissimi social network.



CANCRO - Non ami guidare, né tantomeno stare in mezzo al traffico e solitamente preferisci che qualcuno ti accompagni a destinazione oppure utilizzare i mezzi pubblici. Quando ti ritrovi impelagata in lunghissime code, i tuoi pensieri e le tue emozioni vanno da tutte le parti e ti confondono, lasciandoti in uno stato d’animo spaesato. Per rendere il viaggio più piacevole, puoi portare il tuo cagnolino con te.



LEONE - Sei una persona coraggiosa e non sarà certo il traffico della città a spaventarti. La prima cosa che fai, quando ti ritrovi ferma in una fila interminabile, è metterti in posa per fare un selfie e far sapere a tutti i tuoi contatti dove sei, cosa stai facendo e quanto sei bella. La seconda cosa che fai è cantare a squarciagola le tue canzoni preferite. Come l’Ariete, anche tu non sopporti di essere superata.



VERGINE - Ritrovarsi bloccata in mezzo al traffico è uno dei tuoi peggiori incubi, soprattutto perché le file che si formano in strada non sono mai omogenee o rettilinee e mandano in tilt il tuo sistema nervoso. È per questo che studi accuratamente gli orari in cui la strada risulta più scorrevole, a costo di arrivare nel luogo di destinazione con largo anticipo. Odi profondamente chi parcheggia in doppia fila.



BILANCIA - Nessuno si aspetterebbe che una persona calma e pacata come te perdesse le staffe in mezzo al traffico. E infatti non lo fai, ma invece fai amicizia con i tuoi vicini di auto. Ogni scusa per te è buona per ampliare la cerchia dei contatti e socializzare. Quello che ti infastidisce è il rumore assordante dei motori o l’odore che esce dai tubi di scarico delle auto. Per fortuna ha il tuo arbre-magique.



SCORPIONE - Il tuo umore-base è sempre nevrotico e perciò in mezzo al traffico la situazione non può che peggiorare. La prima cosa che fai è cercare di capire come sia possibile che si sia creata una fila tanto lunga e chi è stato il colpevole. Se, per sua sventura, riesci a capire di chi si tratta, lo affronti senza paura, sfogando tutta la tua ira. Sarebbe preferibile che nessuno ti telefonasse in quei momenti.



SAGITTARIO - A te piacciono le auto sportive, ma naturalmente in mezzo al traffico non puoi sfruttarle come vorresti. È per questo che preferisci usare la moto ed evitare così ogni problema sul nascere. Quando usi l’auto però, ti piace però farti vedere sorridente mentre tutti sbraitano dal finestrino, con gli occhiali da sole quando fuori piove, con l’aria condizionata accesa quando fuori ci sono 20°.



CAPRICORNO - Ogni volta che sali sulla tua auto, imposti la tua meta sul navigatore per verificare quanti chilometri e quanti minuti ti separino dalla tua destinazione. Naturalmente scegli il percorso che ti consente di arrivare puntuale o, meglio ancora, in anticipo al tuo appuntamento. Eventuali code sono già state calcolate e non ti preoccupano. In caso di imprevisti, che succederà mai se posticipi una riunione?



ACQUARIO - Non sopporti la lentezza e sei convinta che il traffico potrebbe essere evitato se tutte le persone alla guida avessero dei piccoli accorgimenti dettati dal buon senso, che secondo te manca in questo mondo. Per evitare di pensare a questo, appena metti in moto il motore accendi la radio e aumenti il volume, in modo da intrattenere i tuoi pensieri. Arrivare in ritardo per te è la “normalità”.



PESCI - Non è il traffico che ti fa arrivare in ritardo ai tuoi appuntamenti, ma la tua innata e irreversibile sbadataggine. Infatti, riesci a sbagliare strada anche quando imposti il navigatore. Una volta persa la rotta, vai in tilt e percorri anche chilometri interi senza sapere quale sia la direzione giusta da seguire. Non sei tu ad avere paura del traffico, ma è il traffico ad avere paura di te.