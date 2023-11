Oroscopo: i 12 Segni in mezzo al traffico

Quando devi affrontare una coda in auto sei paziente come il Toro o irrequieta come lo Scorpione?

Le code e gi ingorghi sono sfide e situazioni stressanti che possono mettere alla prova la nostra pazienza e la nostra calma. In situazioni di congestione stradale o in momenti di fretta, è fondamentale mantenere il controllo e adottare comportamenti responsabili sulla strada. Le Stelle ci danno ispirazione anche in questo contesto.

L’Oroscopo ci mostra come tende a comportarsi ciascun Segno Zodiacale quando si ritrova in mezzo al traffico .

ARIETE - Non si può certo dire che tu sia una persona pacata e rilassata. In mezzo al traffico ti urta dover procedere ad una velocità ridotta. Tuttavia, ti adatti e, seppur nervosa, adotti un approccio di guida difensiva, anticipando le azioni degli altri conducenti e agendo in modo proattivo per evitare incidenti o situazioni pericolose. Un corso di guida sportiva potrebbe sicuramente entusiasmarti.



TORO - A differenza della maggior parte delle persone, in situazioni di traffico intenso, ti riesci a mostrarti paziente anche in coda, evitando manovre rischiose e contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro e ordinato sulla strada. In generale non hai fretta, ma è importante che tu viaggi a bordo di un’automobile confortevole, in modo da non stressarti o non mantenere posture scomode troppo a lungo.



GEMELLI - Se sei sempre in ritardo, probabilmente non è colpa soltanto del traffico, ma anche della tua mancata pianificazione e organizzazione. In ogni caso, tendi a manifestare irritazione e arrabbiarti facilmente con gli altri conducenti, usando gesti o espressioni facciali negative per comunicare la tua frustrazione. Per non perdere tempo, puoi approfittarne per fare lunghe telefonate di lavoro o personali.

CANCRO - Il traffico ti mette agitazione soltanto quando hai un appuntamento importante e hai paura che arrivare in ritardo ti possa causare dei problemi o dei disguidi. In altre circostanze, non ti preoccupi, ti rilassi e adatti la tua guida in base alle condizioni meteorologiche, rallentando e guidando con cautela in caso di pioggia, nebbia o neve per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.



LEONE - Anche come utente della strada, il tuo comportamento risulta spesso competitivo. Potresti percepire il traffico come un ostacolo, cercando di superare gli altri veicoli a tutti i costi, senza preoccuparti della sicurezza o delle regole stradali. Questo atteggiamento cambia quando ti trovi in compagnia di persone che vuoi proteggere e tutelare. In questo caso passa la fretta e subentra il buon senso.



VERGINE - Quando ti trovi in mezzo al traffico, puoi essere un’autista dalla guida attenta, rispettando le regole stradali e mantenendo una guida prudente per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Dimostri rispetto verso gli altri automobilisti, consentendo loro di cambiare corsia o inserirsi nel traffico in modo sicuro, favorendo la fluidità del traffico. L’ordine per te sta al di sopra di ogni cosa.



BILANCIA - Tu probabilmente sei una sostenitrice della guida sobria, eviti sempre l'uso di sostanze che possono influenzare la tua capacità di guidare in modo sicuro. Puoi rispettare le priorità di passaggio e dare la precedenza quando necessario, contribuendo a mantenere un flusso di traffico regolare e ordinato. Se ci sono code molto lunghe, ti rilassi ascoltando della buona musica alla radio e canticchiando.

SCORPIONE - Sei una persona irrequieta e in situazioni di traffico intenso potresti sentirti impaziente e agitata, cercando di superare gli altri veicoli in modo brusco e senza rispettare le giuste distanze di sicurezza. Diventi però attenta e rispettosa quando incroci sulla tua strada qualche veicolo di emergenza. Allora lascia emergere la tua sensibilità spiccata, facilitando il passaggio in modo sicuro.



SAGITTARIO - Non hai una guida particolarmente rilassante e in situazioni di traffico eccessivo potresti essere incline a prendere decisioni affrettate e avventate, come fare manovre rischiose o tagliare le corsie senza un'adeguata segnalazione, mettendo a rischio la tua incolumità e quella del tuo veicolo. A volte, per la fretta, distruggi gli specchietti o graffi la carrozzeria senza nemmeno accorgertene.



CAPRICORNO - Una persona disciplinata come te non può che essere una conducente attenta ai segnali stradali. Generalmente rispetti le indicazioni, segnalando in modo chiaro e tempestivo le tue intenzioni, evitando così confusioni e situazioni pericolose. Quando incroci veicoli che si muovono in modo irregolare, però, perdi non solo la pazienza, ma anche il controllo del clacson, che fai suonare senza esitazione.



ACQUARIO - Ecco la sostenitrice della mobilità sostenibile: tu preferisci mezzi di trasporto alternativi come la bicicletta, il car sharing o i mezzi pubblici, contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento ambientale. Se non hai fretta (raramente), sei anche attenta e rispettosa nei confronti dei ciclisti, mantenendo una distanza di sicurezza e prestando attenzione ai segnali e alle piste ciclabili.



PESCI - Anche in mezzo al traffico, tu sei molto rispettosa non solo degli altri automobilisti, ma anche dei pedoni. Ti fermi in modo adeguato ai passaggi pedonali, dando loro priorità e garantendo un attraversamento sicuro. Quando incontri degli incidenti lungo il tuo percorso, solitamente ti fermi per sapere cosa sia successo e per renderti disponibile qualora fosse necessario un aiuto da parte tua.