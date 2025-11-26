Gli oracoli associati all’Astrologia

L’Astrologia e gli oracoli condividono l’obiettivo di aiutarci a comprendere meglio la vita e le nostre scelte. Mentre l’Astrologia studia il movimento dei Pianeti e i Segni Zodiacali, gli oracoli offrono risposte simboliche immediate. Integrarli permette di combinare energia planetaria e intuizione, rendendo la lettura più profonda.