Astrologia: Venere e la bellezza nel Tema Natale

Venere non è conosciuta soltanto come il Pianeta dell’Amore, ma a questo Pianeta è collegato anche il simbolo della Bellezza, in ogni sua forma. La bellezza è armonia e pace. Non a caso, Venere è stata rappresentata da tanti artisti in opere meravigliose, come la Venere di Botticelli oppure la Venere di Urbino di Tiziano o la Venere di Milo (che, a differenza delle prime due, è una scultura e non un dipinto).



La bellezza può sicuramente avere a che fare con il nostro aspetto estetico, la cura del nostro corpo, le proporzioni delle varie parti sul nostro volto o sul nostro corpo.



Prendendo in considerazione il Tema Natale, avere una posizione di Venere favorevole in relazione al proprio Ascendente, potrebbe dare indicazioni precise sull’aspetto fisico dell’individuo, che avrà sempre un fascino particolare, una bellezza sottile, che viene percepita anche quando i lineamenti del viso o del corpo non sono perfetti.



Sicuramente, chi viene fortemente influenzato da Venere, potrebbe spendere tanto del suo tempo per il suo look, a partire dal taglio di capelli fino ad arrivare ai vestiti da indossare nelle diverse occasioni: c’è una ricerca della perfezione che in alcuni casi può rasentare anche il fanatismo. Ci sono uomini che hanno posizioni di Venere talmente importanti nel proprio Tema Natale da renderli più vanitosi di dieci donne messe assieme.



Venere, in una posizione armonica (come può essere un sestile o un trigono con altri Pianeti del Tema Natale) porta amore per tutto ciò che è bello.



Viceversa, una posizione poco armonica di Venere (come il quadrato col Sole o con la Luna nel proprio Tema Natale) potrebbe indicare che non si bada tanto all’estetica o, addirittura, nel Tema di una donna potrebbe indicare una mancata cura della propria femminilità.