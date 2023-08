Astrologia: la Notte di San Lorenzo e le stelle cadenti

Storie e leggende legate alla notte più magica dell’anno, in cui ammirare un grande spettacolo celeste ed esprimere un desiderio

Le origini della festa risalgono al martirio di San Lorenzo, un diacono cristiano vissuto nel III secolo e per commemorarlo è stato scelto il giorno del 10 agosto. Di lui si racconta che, durante il martirio, mentre si trovava sul rogo ed era ormai in punto di morte, chiese di essere di essere girato dall'altra parte e spostato nel punto in cui il fuoco era più forte.

La notte del 10 agosto si può ammirare nel cielo lo spettacolo delle stelle cadenti, suggestivo e affascinante. La tradizione vuole che, osservando una stella cadente, si debba formulare un desiderio segreto e lanciarlo al cielo. Questo gesto simbolico è considerato un modo per connettersi con l'universo e inviare i propri sogni nell'infinito. Nella notte di San Lorenzo pare infatti che i desideri si realizzino con maggiore facilità. Al di là di questa suggestiva leggenda, lo spettacolo degli sciami di piccoli meteoriti che attraversano il cielo, disegnando una striscia luminosa nel buio della notte, è uno dei più suggestivi fenomeni celesti che si possano osservare a occhio nudo.



La bellezza di questa tradizione risiede anche nella condivisione perché, durante questa notte, amici e familiari si riuniscono all'aperto per osservare insieme lo spettacolo del cielo. È anche un momento in cui esprimere la propria gratitudine verso il ciclo naturale delle cose e un’occasione per apprezzare la meraviglia dell'universo e la sua capacità di donarci momenti di magia e di sorpresa. Ci ricorda l'importanza di sognare, di coltivare desideri e di nutrire la speranza nel cuore.

Per lasciarsi avvolgere dall'incanto delle stelle cadenti, è sufficiente fissare lo sguardo verso il cielo, abbandonandosi ai propri pensieri e desideri più intimi. Le stelle cadenti fungeranno da messaggere per i desideri di chi avrà fede.