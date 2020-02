Astrologia, Ofiuco: è un Segno Zodiacale o una costellazione? 

Quando si parla di Oroscopo , spesso si creano dei fraintendimenti. C’è chi li legge per curiosità, chi li legge perché spera che svelino veramente il loro futuro, chi li scarta a priori oppure chi, scetticamente, afferma di non leggerli perché non possono essere veritieri dal momento che non prendono nemmeno in considerazione il Segno Zodiacale dell’Ofiuco. Ma, che cos’è il Segno Zodiacale dell’ Ofiuco ? È vero che esiste?

In Astrologia, l’Ofiuco come Segno Zodiacale non esiste. È una costellazione, ma non un Segno. Il sistema astrologico infatti, prevede che ci siano dodici Segni Zodiacali, che prendono il nome dalle dodici costellazioni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ofiuco non viene preso in considerazione da nessun sistema astrologico.



È importante anche ricordare che i Segni Zodiacali occupano tutti lo stesso spazio all’interno del cerchio dello Zodiaco. Nel Cerchio Zodiacale di 360°, ogni Segno Zodiacale occupa 30°. Le costellazioni invece, sono tutte di grandezza diversa e, se si dovesse considerare la corrispondenza tra Segni e costellazioni, il Segno del Leone occuperebbe sicuramente più di 30°.

Quindi, la corrispondenza tra Segni e Costellazioni non esiste.

Consultando qualsiasi motore di ricerca su internet, si può facilmente scoprire che Ofiuco è una costellazione ed è possibile studiarne le caratteristiche astronomiche in tanti manuali di Astronomia e non di Astrologia. È possibile, per esempio, scoprire che ospita un gran numero di stelle osservabili dalla terra con un binocolo.

L’Astrologia non è una fede a cui credere, ma una disciplina che permette di indagare su ste stessi, seguendo degli schemi in cui vengono rappresentati i Pianeti e i Segni Zodiacali.