Astrologia: lo sapevi? Di Oroscopo non ce n’è uno solo

Solitamente, quando sentiamo parlare di Oroscopo , pensiamo subito alla suddivisione nei dodici Segni Zodiacali a noi noti, che sono l’Ariete, il Toro, Il Gemelli, il Cancro, il Leone, la Vergine, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e il Pesci. Effettivamente questi sono i dodici Segni che caratterizzano l’Astrologia in Occidente e in Oriente. Ma, esistono altri Oroscopi? La risposta è sì.

Possiamo fare delle indagini su altre forme di Oroscopo che vengono utilizzate nel mondo e scoprire che quello a cui siamo abituati non è l’unico che viene consultato per scoprire in quale modo siamo influenzati dalle forze celesti.

Tra questi, uno dei più noti è sicuramente l’Oroscopo Cinese (ricordiamo, per esempio, che secondo questo oroscopo il 2020 è l’anno del Topo), ma ne esistono tanti altri come l’Oroscopo Atzeco, l’Oroscopo dei Pellerossa, l’Oroscopo Gitano, l’Oroscopo Maya, l’Oroscopo Celtico, l’Oroscopo Indiano etc.



Cosa accomuna questi Oroscopi? - Lo scopo di tutti questi oroscopi è lo studio dell’individuo, delle sue caratteristiche e delle sue predisposizioni. In quasi tutti gli oroscopi citati è prevista la suddivisione in dodici categorie, che nell’oroscopo occidentale sono i Segni Zodiacali, ma negli altri oroscopi possono essere gli alberi, gli animali guida o strumenti con una forte simbologia.



L’Oroscopo cinese, così come quello Occidentale che tutti conosciamo, è molto più complesso di come sembra, ma ne viene divulgata soltanto la parte essenziale e più semplice, un po’ come accade per l’oroscopo segno-solare in Occidente. Per esempio, tante persone non sanno che, oltre ai 12 Segni dell’Oroscopo cinese, esistono anche cinque elementi, che sono Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua.



Può essere molto divertente studiare il proprio profilo secondo tutti gli oroscopi del mondo e scegliere quello con cui ci si sente risuonare maggiormente.