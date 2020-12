Astrologia: gli Ascendenti del Sagittario 

Nello studio del nostro Tema Natale, uno dei primi fattori che viene analizzato è la posizione del nostro Ascendente , che rappresenta quella parte di noi che mostriamo agli altri, la maschera che indossiamo per presentarci al mondo. È interessante studiare la combinazione tra il Segno in cui si trovava il Sole al momento della nostra nascita e il Segno in cui si trovava l’Ascendente. È giunto il momento del Sagittario e dei suoi Ascendenti!

SAGITTARIO ASCENDENTE ARIETE - Con questa configurazione astrologica, la vita è un’avventura. L’entusiasmo non conosce confini e ci si infiamma molto facilmente in qualsiasi circostanza.



SAGITTARIO ASCENDENTE TORO - Sia il Sagittario che il Toro sono grandi amanti dei piaceri della vita, amano una vita agiata e confortevole. Vengono smorzate le attitudini sportive del Sagittario.



SAGITTARIO ASCENDENTE GEMELLI - L’Ascendente Gemelli rende ancora più movimentato il nativo del Sagittario. La curiosità e la parlantina sono irrefrenabili, così come la presunzione.



SAGITTARIO ASCENDENTE CANCRO - Per il Sagittario non è semplice gestire un Ascendente pantofolaio come quello del Cancro. Cresce l’amore per la famiglia e per le tradizioni popolari.



SAGITTARIO ASCENDENTE LEONE - Il fuoco che accomuna questi due Segni rende il nativo particolarmente caloroso ed espansivo. La generosità è una delle qualità che gli vengono riconosciute.



SAGITTARIO ASCENDENTE VERGINE - L’Ascendente Vergine rende il Sagittario puntiglioso e attento a tutto ciò che gli sta intorno. Tuttavia, alcune aspirazioni spirituali vengono alleviate.



SAGITTARIO ASCENDENTE BILANCIA - La vanità è una delle principali caratteristiche dell’individuo che nasce sotto questa configurazione astrologica. Amore per il bello e spirito artistico.



SAGITTARIO ASCENDENTE SCORPIONE - L’Ascendente Scorpione dona un fascino particolare al Sagittario perché lo rende misterioso. La tipica ingenuità del Sagittario sparisce quasi completamente.



SAGITTARIO ASCENDENTE SAGITTARIO - Le caratteristiche del Segno vengono esaltate sia in chiave positiva che negativa. L’ottimismo, però, fa in modo che quelle negative passino in secondo piano.



SAGITTARIO ASCENDENTE CAPRICORNO - L’Ascendente Capricorno spinge il Sagittario ad avere un atteggiamento più riservato e discreto. I pettegolezzi diventano meno interessanti. Maturità.



SAGITTARIO ASCENDENTE ACQUARIO - Siamo di fronte ad uno spirito libero, che non vuole catene di nessun tipo, né lavorative né sentimentali. Grande socievolezza e disponibilità all’ascolto.



SAGITTARIO ASCENDENTE PESCI - Benché diversissimi tra loro, il Sagittario e il Pesci sono governati dagli stessi Pianeti: Giove e Nettuno. Le caratteristiche sono: bontà, sogno, magia e positività.