Astrologia: le tradizioni dell’Oroscopo Cinese

In Occidente, l’ Astrologia basa i suoi studi su un sistema di dodici Segni Zodiacali (i tradizionali dodici Segni che conosciamo), che prendono il nome delle rispettive costellazioni. Tuttavia, in altre parti del mondo, ci sono delle culture astrologiche che hanno tradizioni diverse, ma non per questo meno valide. In Cina, ad esempio, l’anno inizia a febbraio, in occasione del secondo novilunio dopo il solstizio d’inverno. Nel 2019 è stato il 5 febbraio.

L’Oroscopo cinese si basa su un ciclo di dodici anni. Ad ognuno di questi anni viene assegnato un animale, che ha delle particolari caratteristiche.



Il Topo viene considerato un Segno molto affascinante. È dotato di inventiva e creatività, è curioso e gli piace ostentare i suoi pregi. È un ottimo stratega e talvolta può peccare di opportunismo.



Il Bue vanta tra le sue caratteristiche l’affidabilità, la lealtà e la moderazione. È molto paziente, ma qualche volta gli manca la scaltrezza per raggiungere ciò che vuole. Non è romantico, ma è geloso.



La Tigre è il Segno delle personalità magnetiche e carismatiche. Ha un carattere forte e dominante, ma allo stesso tempo affettuoso e gentile. Ama competere e, proprio per questo, ha tanti rivali.



La Lepre è un Segno molto indipendente, ma ha bisogno di sentirsi parte integrante di un gruppo. Ha un carattere umile e accondiscendente. La sua forte sensibilità porta delle intuizioni magiche.



Il Drago ha una personalità estroversa e frizzante. Si può dire che sia un Segno “alla moda”. Ha tantissime idee, ma non sempre le concretizza. È curioso e viene attratto da tutto ciò che è misterioso.



Il Serpente è un Segno raffinato ed elegante. Riesce sempre a sfruttare le occasioni giuste al momento giusto. Ha una mente analitica ed è molto corretto, anche quando non è necessario esserlo.



Il Cavallo denota personalità forti e tiranne. Nonostante sia molto socievole, spesso questo Segno a difficoltà nel relazionarsi all’altro sesso. Predilige il lavoro di squadra a quello autonomo.



La Capra è il più femminile di tutti i Segni cinesi. È molto sensibile e spesso predisposta per una carriera artistica o musicale. Cerca sempre di mediare e di scorgere il lato positivo di ogni cosa.



La Scimmia è un Segno vivace, curioso e malizioso. È audace e coraggiosa, ma fa molta fatica ad ottenere l’approvazione esterna. La sua mente è molto fantasiosa. In negativo, vuole avere sempre ragione.



Il Gallo si contraddistingue per avere un carattere molto orgoglioso e sicuro di sé. La sua franchezza potrebbe anche risultare eccessiva. A volte trascura gli affetti per la carriera e per gli affari.



Il Cane viene considerato il Segno più fedele ed è sempre circondato da tanti amici. È comprensivo, altruista e gentile, ma non si adatta facilmente al cambiamento. Non porta rancore per nessuno.



Il Maiale è l’ultimo dei dodici Segni cinesi. È simbolo di completezza e pensa sempre alle conseguenze delle sue azioni. Ama l’ambiente domestico e familiare, ma non è sedentario. Talvolta, pecca di ingenuità. Piccola curiosità: il 2019 è proprio l’anno del Maiale!