Astrologia: le comete e la loro simbologia

Il termine cometa deriva dal greco (kometes) e significa “dotato di chioma”. Fa infatti riferimento alla coda di questi corpi celesti, che è simile ad una lunga chioma di capelli.

Per tantissimi anni, gli astronomi ne registrarono le apparizioni, ma discutendo animatamente tra loro su cosa effettivamente fossero dal punto di vista astronomico. Qualcuno pensava addirittura che potesse trattarsi di fenomeni atmosferici.



Oggi sappiamo che le comete sono corpi celesti relativamente piccoli e simili a degli asteroidi, composti prevalentemente di ghiaccio (rocce mescolate a gas congelato, acqua, ammoniaca, metano e polvere). Ciò che le rende affascinanti è la loro lunga coda luminosa. La luminosità delle comete non dipende soltanto dall’emissione di luce propria, ma dal fatto che le particelle che compongono la coda diffondono la luce del Sole. Durante il loro percorso infatti, le comete si avvicinano al Sole, il cui calore scioglie il ghiaccio e libera gas incandescenti e polveri che vanno a formare la caratteristica coda, sempre rivolta in direzione opposta al Sole.



Il passaggio di una stella cometa nel cielo è sicuramente uno spettacolo della natura e l’uomo si è sempre chiesto se la loro apparizione potesse avere degli effetti sulla vita e sugli eventi umani. In passato si pensava che le comete fossero portatrici di sventura (soprattutto nel Medioevo). Nei testi di Nostradamus ci sono dei riferimenti di eventi nefasti verificatisi in concomitanza con l’apparizione di una cometa nel cielo. Spesso venivano anche associate a battaglie o catastrofi naturali.

Aristotele (filosofo greco del IV secolo) riteneva che non facessero parte del sistema solare, ma che si manifestassero in seguito a delle emissioni emanate dalla Terra e giunte fino al cielo.



Esistono per fortuna anche delle teorie più “positive” riguardo alle comete, secondo cui questi corpi celesti con le loro code hanno trasportato delle molecole che sono alla base dell’origine della vita sulla Terra. Una delle più conosciute è la cometa di Halley, che prende il nome del fisico che ne studiò la sua periodica apparizione intorno al Sole ogni 76/77 anni.