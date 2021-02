Astrologia: l’Acquario e le affinità con gli altri Segni

ACQUARIO – ARIETE - Questi due Segni sono accomunati da fortissimi ideali e valori di vita ed è per questo che formano un’unione solida e stabile. Funzionano meglio come amici.



ACQUARIO – TORO - L’Acquario non riesce a dare al Toro tutte le certezze di cui ha bisogno e il Toro risulta spesso soffocante per l’Acquario. Intesa difficile ma non impossibile.



ACQUARIO – GEMELLI - Molto simili tra loro, Acquario e Gemelli potrebbero formare una coppia perfetta se decidessero di impegnarsi seriamente. Intesa sotto ogni aspetto.



ACQUARIO – CANCRO - Non è facile che due persone che vivono in mondi diversi si incontrino. La libertà dell’Acquario si scontra con i condizionamenti familiari del Cancro. Unione difficile.



ACQUARIO – LEONE - Gli opposti si attraggono? Sicuramente questa regola funziona dal punto di vista sessuale, ma non sempre è sufficiente per garantire la stabilità. Alti e bassi.



ACQUARIO – VERGINE - Due menti tanto analitiche e razionali si incontrano facilmente nei loro discorsi, ma sapranno fare altrettanto dal punto di vista sentimentale? Forse sì.



ACQUARIO – BILANCIA - Unione facile per due Segni che prendono la con leggerezza e non perdono tempo in questioni pratiche e insidiose. Grande affinità mentale e sessuale.



ACQUARIO – SCORPIONE - Entrambi follemente curiosi di conoscersi e scoprirsi vicendevolmente, si attraggono e poi si scontrano con la realtà. Troppe polemiche rovinano il rapporto.



ACQUARIO – SAGITTARIO - Questa coppia può funzionare. All’Acquario non piace sentirsi vincolato e il Sagittario gli lascia gli spazi che desidera. Si semplificano la vita l’un l’altro.



ACQUARIO – CAPRICORNO - Nonostante siano governati dagli stessi Pianeti, difficilmente questi due Segni si incontrano nel mondo delle emozioni. Funzionano meglio come colleghi.



ACQUARIO – ACQUARIO - L’unico in grado di capire veramente un Acquario è un altro Acquario. Riuscirà uno dei due ad avere il coraggio di legare l’altro a sé per sempre? Chissà.



ACQUARIO – PESCI - Nessuno meglio del Pesci riesce a tirar fuori il romanticismo dell’Acquario. Sono inguaribili sognatori, ma le fantasie non sempre si trasformano in realtà.