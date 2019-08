Astrologia: l’Ascendente Vergine nei 12 Segni

Non esistono influenze positive o negative, ma qualità che rendono il nostro carattere unico e speciale. Focalizziamoci sull’Ascendente Vergine per i dodici Segni.



ARIETE ASCENDENTE VERGINE - L’Ascendente Vergine rende il nativo dell’Ariete molto disciplinato e a volte frena il suo impeto, costringendolo a muoversi dentro confini ben delimitati.



TORO ASCENDENTE VERGINE - L’attaccamento al denaro e ai beni materiali può essere molto forte per chi nasce con questa configurazione astrologica. Grandi abilità pratiche e manuali.



GEMELLI ASCENDENTE VERGINE - Entrambi i Segni sono governati da Mercurio, che porta movimento ed esalta il lato intellettuale della propria personalità. Il cinismo a volte potrebbe essere eccessivo.



CANCRO ASCENDENTE VERGINE - Quest’Ascendente potrebbe rendere un po’ sofferente il nativo del Cancro, che non riesce ad esprimere le emozioni come vorrebbe. Conflitto interiore tra cuore e ragione.



LEONE ASCENDENTE VERGINE - L’Ascendente Vergine potrebbe rendere il Leone meno spavaldo del solito e costringerlo a rendersi utile per gli altri, anche quando non lo adulano pubblicamente.



VERGINE ASCENDENTE VERGINE - L’ordine, la precisione, la pulizia e la puntualità sono caratteristiche ben evidenti di chi nasce con questa combinazione astrologica. Le regole diventano il proprio pane quotidiano.



BILANCIA ASCENDENTE VERGINE - La cura per il dettaglio è sicuramente la principale caratteristica di questa configurazione astrale. Si parla di perfezionismo, eleganza, armonia delle forme.



SCORPIONE ASCENDENTE VERGINE - Lo Scorpione viene un po’ spento dall’Ascendente Vergine, che lo costringe a reprimere la sua parte più istintiva in favore di una mente lucida, astuta e geniale.



SAGITTARIO ASCENDENTE VERGINE - Il Sagittario è tanto ottimista, ma con questo Ascendente viene richiamato con i piedi per terra, al servizio di un sano realismo. I miracoli però vengono sempre ritenuti possibili.



CAPRICORNO ASCENDENTE VERGINE - Le parole chiave per comprendere il carattere dei Capricorno con Ascendente Vergine potrebbero essere: metodo, controllo, organizzazione e paura delle emozioni.



ACQUARIO ASCENDENTE VERGINE - L’individuo con questa configurazione astrologica ha grandi doti analitiche, che riesce a sfruttare in maniera eccellente sul lavoro e, purtroppo, anche negli affetti.



PESCI ASCENDENTE VERGINE - Entrambi i Segni amano lamentarsi, ma entrambi amano anche prendersi cura degli altri e mettersi al loro servizio. Hanno un estremo bisogno di sentirsi utili e apprezzati.