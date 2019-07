Astrologia: l’Ascendente Leone per i 12 Segni

ARIETE ASCENDENTE LEONE - Il doppio fuoco di questa combinazione emerge in una personalità molto esuberante e in un egocentrismo veramente spiccato. Si ha una grande sicurezza in sé e nelle proprie capacità.



TORO ASCENDENTE LEONE - Il Toro e il Leone sono due Segni contrastanti, ma entrambi ambiziosi e desiderosi di essere notati per il loro grande successo. Grande personalità e amore per la vita.



GEMELLI ASCENDENTE LEONE - Se l’individuo in oggetto si occupasse di cinema o di teatro, riscontrerebbe sicuramente grande successo. Forte egocentrismo, spavalderia e grande carisma.



CANCRO ASCENDENTE LEONE - Questa è una combinazione un po’ strana. L’Ascendente Leone rende il Cancro più sicuro di sé e gli dà la possibilità di emergere anche quando resta dietro le quinte.



LEONE ASCENDENTE LEONE - In questo caso, l’Ego dell’individuo diventa smisurato e si rischia di non dare abbastanza considerazione alle persone che ci sono intorno. Necessità di adulazioni continue.



VERGINE ASCENDENTE LEONE - L’Ascendente Leone scalda il cuore della Vergine, facendole vivere l’amore in maniera più focosa e passionale. Grande attaccamento per il denaro e desiderio di ricchezza.



BILANCIA ASCENDENTE LEONE - L’arte è il tema ricorrente per questa combinazione astrologica. Si potrebbe diventare artisti o musicisti di grande spessore. Solitamente di tratta di persone appariscenti e belle.



SCORPIONE ASCENDENTE LEONE - Lo Scorpione ama agire all’ombra, il Leone fa tutto alla luce del Sole: chi prevarrà dei due? Sicuramente non è facile avere a che fare con una personalità così forte.



SAGITTARIO ASCENDENTE LEONE - Il fuoco brucia velocemente e l’individuo con questa configurazione astrologica tende a volere tutto e subito. Non sa resistere ai piaceri della vita. Entusiasmo e amore.



CAPRICORNO ASCENDENTE LEONE - L’Ascendente Leone rende il Capricorno ancora più desideroso di emergere nel suo lavoro. Assumere ruoli di potere e di responsabilità potrebbe essere la massima aspirazione.



ACQUARIO ASCENDENTE LEONE - Nel suo tentativo di distinguersi dalla massa, l’Acquario con ascendente Leone, desidera farsi notare, stare al centro dell’attenzione. Non desidera solo sentirsi unico, ma anche il migliore.



PESCI ASCENDENTE LEONE - I Pesci sono persone molto sensibili e, in presenza di questa combinazione, tentano di richiamare l’attenzione mostrando a tutti le loro ferite e la loro fragilità.