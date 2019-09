Astrologia: l’Ascendente Bilancia per i 12 Segni

ARIETE ASCENDENTE BILANCIA - L’Ascendente Bilancia tende a moderare il carattere focoso e irascibile del Sole in Ariete. Viene data una maggiore considerazione al parere e al giudizio degli altri.



TORO ASCENDENTE BILANCIA - Sia il Toro che la Bilancia sono governati da Venere. L’individuo potrebbe avere un grande talento artistico manifesto. La vita sentimentale è una sfera da non sottovalutare.



GEMELLI ASCENDENTE BILANCIA - L’elemento Aria, in questa combinazione, potrebbe dar luce ad una grande curiosità che però si ferma spesso in superficie. Tutto viene vissuto con estrema leggerezza, anche troppa.



CANCRO ASCENDENTE BILANCIA - Le insicurezze del Sole in Cancro incontrano qui l’indecisione dell’Ascendente Bilancia. Il bisogno di tenerezza e di continue rassicurazioni potrebbe essere molto forte. Conflitti interiori.



LEONE ASCENDENTE BILANCIA - L’Ascendente Bilancia rende il Leone elegante, raffinato e ancora più appariscente di quanto non sia già per la sua simbologia. La vita sociale può regalare grandi emozioni e soddisfazioni.



VERGINE ASCENDENTE BILANCIA - La ricerca della perfezione è forte con questa configurazione astrologica. Il nativo Vergine diventa ancora più critico e puntiglioso per quel che riguarda il look e l’estetica.



BILANCIA ASCENDENTE BILANCIA - Le caratteristiche della Bilancia vengono qui accentuate, dando spazio ad un grande senso artistico, amore per le cose belle ed eleganza. Si raddoppiano anche le indecisioni e la superficialità.



SCORPIONE ASCENDENTE BILANCIA - Lo Scorpione, per sua natura, è poco socievole. Con l’Ascendente Bilancia però, potrebbe sentire il bisogno di frequentare più amici, soprattutto quando ci può essere qualche tornaconto personale.



SAGITTARIO ASCENDENTE BILANCIA - Una delle caratteristiche principali di questa combinazione potrebbe essere la vanità oppure la presunzione. L’individuo potrebbe vivere con lo specchio incollato alla mano.



CAPRICORNO ASCENDENTE BILANCIA - L’Ascendente Bilancia ammorbidisce il Capricorno, solitamente più duro e burbero. Il rigore e la necessità di avere regole però, aumentano. Attrazione per ogni forma di divisa.



ACQUARIO ASCENDENTE BILANCIA - Benvenuti nel mondo delle astrazioni! Con questa combinazione, l’individuo tende a vivere con la testa per aria. Le idee sono tante, brillanti e affascinanti. La concretezza è poca.



PESCI ASCENDENTE BILANCIA - Sia il Pesci che la Bilancia sono Segni accondiscendenti e, con questa combinazione, si corre il rischio di farsi condizionare eccessivamente dalle persone che si frequentano.