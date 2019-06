Astrologia: il ruolo dell’Ascendente Cancro

In Astrologia , per comprendere meglio alcune caratteristiche legate al nostro carattere, viene data una notevole importanza all’interpretazione del proprio Ascendente . Approfondiamo le linee generali del ruolo dell ’Ascendente Cancr o per i dodici Segni Zodiacali: per ciascun Segno Zodiacale, uno stesso Ascendente può avere significati diversi.

ARIETE ASCENDENTE CANCRO - L’Ascendente Cancro tende indubbiamente ad addolcire alcuni lati dell’Ariete, rendendolo più tenero soprattutto nella vita sentimentale. Aumenta però la suscettibilità.



TORO ASCENDENTE CANCRO - Il Toro è un Segno calmo e sedentario. Il Cancro intensifica queste caratteristiche e potrebbe addirittura renderlo ancora più pigro. L’attaccamento alla famiglia è molto forte, a volte troppo.



GEMELLI ASCENDENTE CANCRO - Questa combinazione appare un po’ strana perché Gemelli e Cancro hanno una natura molto diversa. Il carattere è instabile e mutevole. Si fa fatica a trovare un punto di stabilità.



CANCRO ASCENDENTE CANCRO - Essendo il Cancro governato dalla Luna, questa combinazione denota una grande lunaticità dell’individuo che la possiede. La sensibilità è esasperata, le intuizioni sono magiche e profetiche.



LEONE ASCENDENTE CANCRO - L’Ascendente Cancro rende il Leone meno spavaldo e più riservato. La vita sentimentale è una delle tematiche di maggiore importanza per la propria esistenza.



VERGINE ASCENDENTE CANCRO - La razionalità si scontra con l’emotività dando vita ad un mix che potrebbe dare risultati strepitosi. La tentazione di schematizzare i propri sentimenti è molto forte.



BILANCIA ASCENDENTE CANCRO - Il Segno della Bilancia fa molta fatica a prendere delle decisioni e, con l’Ascendente Cancro, potrebbero emergere delle insicurezze che condizionano notevolmente tanti settori della vita.



SCORPIONE ASCENDENTE CANCRO - Il Segno e l’Ascendente sono accomunati dall’elemento Acqua, che rende il nativo particolarmente emotivo e sensibile, spesso dotato di poteri paranormali. Il desiderio di vendetta è forte.



SAGITTARIO ASCENDENTE CANCRO - L’Ascendente Cancro ricorda al Sagittario che, per vivere una vita serena, è necessario armonizzare i propri impegni rispetto alla vita familiare. Viene messo un freno alla voglia di viaggiare.



CAPRICORNO ASCENDENTE CANCRO - La necessità di vivere le emozioni del Cancro incontra qui un Segno freddo e distaccato, che ha paura di ciò che sente e ciò che prova. Ci sono grandi conflitti interiori.



ACQUARIO ASCENDENTE CANCRO - L’amore per gli animali del Cancro sposa gli ideali dell’Acquario, che si batte per garantire un mondo migliore anche per i propri amici a quattro zampe. Contraddizioni emotive.



PESCI ASCENDENTE CANCRO - Sia il Cancro che il Pesci sono Segni estremamente romantici, dolci e teneri. Chi possiede questa combinazione fa veramente di tutto per rendere felici le persone che ama.