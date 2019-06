Oroscopo: incuriosire come Zodiaco comanda

ARIETE - Per attirare l’attenzione di un Ariete non servono tematiche troppo complesse o troppo intellettuali. L’Ariete è una persona semplice e spontanea: proponigli di prendere una birra insieme e catturerai il suo interesse più di quanto tu possa fare intraprendendo discorsi sul senso profondo della vita o, peggio ancora, su faccende politiche e storiche. Potresti parlargli delle tue avventure, delle battaglie che hai combattuto (vinte e perse) e potresti chiedergli di sostenerti in una causa che ti sta a cuore.



TORO - Il Toro non è famoso per essere un Segno particolarmente curioso, ma ci sono tre argomenti che non lasciano mai indifferente un nativo del Toro: la cucina, il lavoro e il sesso. Potresti mostrargli le foto di qualche piatto gourmet che hai gustato di recente in un ristorante lussuoso. Potresti fargli domande specifiche sulla sua professione e sulle sue ambizioni a livello di carriera. Oppure potresti parlargli dell’ultimo romanzo erotico che hai letto, lasciando intendere qualcosa di malizioso.



GEMELLI - È molto semplice incuriosire un Gemelli perché è proprio a questo Segno che si può assegnare il premio di “segno più curioso dello Zodiaco”. Il problema è mantenere viva la sua attenzione. Se ti ha appena conosciuto, mostrerà interesse per qualsiasi cosa ti riguardi, dal tuo colore preferito alle tue abitudini quotidiane. Dopo pochi giorni inizierà a stancarsi e allora, per incuriosirlo, è necessario lasciargli intendere qualcosa, senza spiegarla totalmente e in maniera cristallina. Sarà lui a fare domande.



CANCRO - Il nativo del Cancro solitamente è molto dolce e tenero, ma in pochi sanno che ha un lato intellettuale molto curioso. Puoi incuriosirlo parlando di storia e di politica, suggerendogli titoli di libri che ancora non sono presenti nella sua biblioteca. Oppure, per andare sul sicuro, è sufficiente parlare dei tuoi animali domestici, mostrandogli tutto il reportage di foto del tuo cane o del tuo gatto. È molto sensibile anche a qualsiasi faccenda che riguardi i suoi genitori e il suo intero parentado.



LEONE - Il Leone molto spesso è troppo egocentrico per interessarsi a qualcosa di diverso dalla sua persona. Ecco che allora, per attirare la sua attenzione, potresti elencargli una serie di caratteristiche che lo riguardano, spiegandogli anche il motivo per cui gliele attribuisci. Ma c’è un altro argomento che mantiene sempre accesa la sua curiosità: l’amore. Con il Leone puoi parlare ininterrottamente della tua o della sua vita sentimentale. Non si stancherà mai di parlare di qualsiasi faccenda di cuore.



VERGINE - Nonostante un velo di timidezza, il nativo della Vergine è molto curioso e ama andare nel dettaglio di qualsiasi situazione, approfondendo le tematiche che pensa possano essere utili o significative per la sua vita. Non importa che siano argomenti di grande spessore: l’importante è che possano in qualche modo essere vantaggiose per la sua carriera o per la sua crescita personale. Potresti incuriosirlo anche parlandogli di formule matematiche o di geometria. Non resta mai indifferente alla razionalità.



BILANCIA - Il Segno della Bilancia è molto socievole e, pur di stringere nuove amicizie, qualche volta finge di mostrare curiosità anche per faccende che non gli interessano assolutamente. Puoi presto capire quanto gli piaccia parlare di moda, estetica e look. Puoi chiedergli consiglio sul prossimo taglio da fare ai tuoi capelli o sul colore che va più di moda nella prossima stagione estiva. Mostra molto interesse anche a faccende di natura legale e politica. Del resto, è considerato il Segno della giustizia.



SCORPIONE - Lo Scorpione è un Segno estremamente curioso, anche se spesso non lo dà a vedere. Potrebbe stare in silenzio di fronte ad un monologo in cui gli esponi qualcosa di straordinario che hai realizzato, per poi indagare per conto suo su come, quando e perché lo hai fatto. Viene incuriosito da tutto ciò che è misterioso, enigmatico, problematico o erotico. Parlagli dei tuoi gusti sessuali e lasciagli intendere che ci sono dei tabù che nessuno è mai riuscito a farti superare. Avrai la sua attenzione per sempre.



SAGITTARIO - Il Sagittario è un Segno che ama parlare di qualsiasi cosa: ha sempre qualcosa da dire a riguardo e mostra una tale sicurezza che ti sembra che ne sia il massimo esperto (cosa che potrebbe capitare soltanto nello 0,1% dei casi). Per incuriosirlo, potresti parlargli di città lontane che non hai ancora visitato. Oppure potresti affrontare tematiche religiose, ma correresti il rischio di litigarci se per caso dovesse avere delle opinioni totalmente diverse dalle tue. Puoi incuriosirlo anche parlando di sport.



CAPRICORNO - Il Capricorno potrebbe essere capace di rimanere indifferente anche di fronte all’argomento più interessante che tu possa proporre. Sicuramente la sua curiosità non viene accesa parlando di faccende romantiche o relazioni personali. Potresti invece parlargli di lavoro e di eventuali proposte volte al miglioramento della sua condizione economica. Gli piace parlare di affari, anche in compagnia di chi vorrebbe semplicemente avere un rapporto affettivo o sessuale con lui. Non parlargli del tuo mondo interiore.



ACQUARIO - L’Acquario è un Segno molto particolare, brillante. Non è facile incuriosirlo con argomenti banali come l’esito di alcune partite sportive o l’episodio finale di una serie televisiva. L’Acquario viene incuriosito da argomenti bizzarri, che gli facciano comprendere di avere davanti una persona speciale. Potresti parlargli di Astrologia, andando nel dettaglio delle tue conoscenze, oppure di extraterrestri o di persone che riescono a parlare con gli angeli. Anche le innovazioni tecnologiche lo affascinano.



PESCI - Una persona sensibile come il Pesci spesso finge di incuriosirsi anche a faccende noiose, pur di rendere felice la persona che gliele sta raccontando. Per attirare la sua attenzione e incuriosirlo veramente invece, non sono necessarie tante parole: basterà uno sguardo, magnetico e profondo. Il Pesci è curioso di conoscere la tua anima, entrare in contatto con essa, vivere sul piano spirituale. Non parlargli di faccende troppo pratiche e nemmeno di denaro o investimenti lavorativi. Potrebbe allontanarsi.