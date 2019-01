Astrologia: il ruolo degli Asteroidi

Gli Asteroidi sono piccoli corpi celesti simili ai Pianeti per la loro composizione. Secondo alcuni studi, durante la formazione dei Pianeti, alcuni corpuscoli rimasero esclusi e diedero origine agli Asteroidi. Non hanno sempre una forma sferica e a volte vengono chiamati “pianetini” per via delle loro piccole dimensioni.



Gli Asteroidi più noti e più studiati in ambito astrologico, a parte Chirone (che si muove nella fascia tra Urano e Saturno), sono quelli che orbitano fra Marte e Giove. Se ne trovano altri, dai moti irregolari, anche all’esterno del Sistema Solare. Nella fascia tra Marte e Giove si trovano Pallade, Cerere, Giunone e Vesta. Astrologicamente, questi pianetini ci permettono di osservarci da un nuovo punto di vista e la loro posizione rispetto ai Pianeti principali può aiutarci a comprendere alcune sfumature del nostro carattere che altrimenti rimarrebbero inspiegate.



Pallade simboleggia la forza d’animo, la saggezza e la prontezza nel trovare sempre nuove soluzioni intelligenti o geniali. L’intelligenza viene accompagnata dal buon senso.

Cerere è il più grande di questi quattro asteroidi e la sua posizione nel Tema Natale ci rivela qualcosa di nuovo sui bisogni emotivi dell’individuo, soprattutto relativamente alla sfera dei sentimenti.

Giunone viene sempre preso in considerazione per analizzare tematiche relative alla vita di coppia e alla compatibilità astrologica. Può parlare di matrimonio così come di divorzio o separazione. A seconda della sua posizione, può portare grande devozione al partner o tradimento.

Vesta è il più veloce tra questi asteroidi e la sua simbologia astrologica è collegata alla spiritualità e all’amore universale (che non si espande verso la natura e l’universo).